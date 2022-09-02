VALORANT Champions Finali İstanbul’da!

Yıl boyunca gerçekleştirilen bölgesel elemeler, kıran kırana mücadeleler, geri dönüşler ve kimi hayal kırıklıkları sonunda VALORANT Champions Tour ’un en iyi 16 takımı belirlenmişti. Grup aşamasına kalmayı başaran 16 takım şöyle:

Yıl boyunca gerçekleştirilen bölgesel elemeler, kıran kırana mücadeleler, geri dönüşler ve kimi hayal kırıklıkları sonunda VALORANT Champions Tour ’un en iyi 16 takımı belirlenmişti. Grup aşamasına kalmayı başaran 16 takım şöyle: