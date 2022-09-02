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Espor
VALORANT Champions Finali İstanbul’da!
Dünyanın en iyi VALORANT espor takımları şampiyonluk için kozlarını İstanbul’da paylaşacak.
Yıl boyunca gerçekleştirilen bölgesel elemeler, kıran kırana mücadeleler, geri dönüşler ve kimi hayal kırıklıkları sonunda VALORANT Champions Tour’un en iyi 16 takımı belirlenmişti. Grup aşamasına kalmayı başaran 16 takım şöyle:
- 100 Thieves (ABD)
- BOOM Esports (Endonezya)
- DRX (Güney Kore)
- Edward Gaming (Çin)
- Fnatic (Avrupa)
- FunPlus Phoenix (Avrupa)
- FURIA Esports (Brezilya)
- KRÜ Esports (Şili)
- Leviatán (Şili)
- LOUD (Brezilya)
- OpTic Gaming (Kuzey Amerika)
- Paper Rex (Asya)
- Team Liquid (Avrupa)
- XERXIA (Tayland)
- XSET (ABD)
- ZETA DIVISION (Japonya)
Zorlu süreçleri geride bırakan bu 16 takım an itibariyle grup maçlarına başlamış durumda ve hepsinin tek bir hedefi var, o da 9 - 18 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliği yapacağı VALORANT Champions finalinde yer almak.
Volkswagen Arena’da gerçekleşecek VALORANT Champions finali 9 Eylül’deki çeyrek final maçları ile başlayıp 18 Eylül’deki final maçı ile sona erecek. Maçları yerinde ya da online takip etmek isteyenler için etkinlik programı şöyle:
- 9 Eylül 17:00 | Grup Aşaması
- 10 Eylül 17:00 | Grup Aşaması
- 11 Eylül 17:00 | Grup Aşaması
- 12 Eylül 17:00 | Grup Aşaması
- 13 Eylül 17:00 | Grup Aşaması
- 16 Eylül 17:00 | Alt Grup Yarı Finali ve Üst Grup Finali
- 17 Eylül 17:00 | Alt Grup Finali
- 18 Eylül 17:00 | Büyük Final
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Esports Unfold: Mehmet Yağız "cNed" İpek
VALORANT Champions Tour 2021 şampiyonluğunu Acend'le kazanan cNed'in hikayesi.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen VALORANT Champions finalinde, Red Bull oyuncusu Mehmet Yağız “cNed” İpek ve takımı Acend zafere ulaşarak “ilk VALORANT dünya şampiyonu” unvanını elde etmişti.