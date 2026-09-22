VCT 2026: EMEA Şampiyonası Puan Durumu

VCT 2026 sezonundaki EMEA sıralaması yalnızca takımların bölgesel performansını göstermekle kalmıyor. Tablo aynı zamanda Champions Shanghai turnuvasına giden yolun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Stage 2 playofflarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan Champions bileti kazanıyor. Kalan iki kontenjan ise doğrudan katılım hakkı elde edemeyen takımlar arasındaki şampiyona puanı sıralamasına göre belirleniyor.

VCT 2026 sezonundaki EMEA sıralaması yalnızca takımların bölgesel performansını göstermekle kalmıyor. Tablo aynı zamanda Champions Shanghai turnuvasına giden yolun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Stage 2 playofflarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan Champions bileti kazanıyor. Kalan iki kontenjan ise doğrudan katılım hakkı elde edemeyen takımlar arasındaki şampiyona puanı sıralamasına göre belirleniyor.

VCT 2026 sezonundaki EMEA sıralaması yalnızca takımların bölgesel performansını göstermekle kalmıyor. Tablo aynı zamanda Champions Shanghai turnuvasına giden yolun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Stage 2 playofflarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan Champions bileti kazanıyor. Kalan iki kontenjan ise doğrudan katılım hakkı elde edemeyen takımlar arasındaki şampiyona puanı sıralamasına göre belirleniyor.