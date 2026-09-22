VCT 2026: EMEA Şampiyonası Puan Durumu

Bir Oyun Daha
VALORANT Champions Tour 2026 EMEA mücadelesinde dev organizasyon olan Champions Shanghai biletlerini kazanan ekipler kesinleşmiştir. Yıl boyunca düzenlenen Kickoff ve Stage 1 müsabakalarında toplanan puanlar takımların kaderini etkilerken Stage 2 sonuçları nihai sıralamayı belirlemiştir. Karmine Corp ile Team Liquid üst gruptaki dereceleriyle katılım hakkı elde ederken 18 puana ulaşan FUT Esports sıralamadaki yerini koruyarak organizasyon biletini kapmıştır. Türk temsilcilerinden BBL Esports ise topladığı 11 puanla altıncı sırada yer alarak sezonu tamamlamıştır.
01
EMEA Sıralamaları ve Puanları
VCT 2026 sezonundaki EMEA sıralaması yalnızca takımların bölgesel performansını göstermekle kalmıyor. Tablo aynı zamanda Champions Shanghai turnuvasına giden yolun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Stage 2 playofflarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan Champions bileti kazanıyor. Kalan iki kontenjan ise doğrudan katılım hakkı elde edemeyen takımlar arasındaki şampiyona puanı sıralamasına göre belirleniyor.
Sezon içinde oynanan her karşılaşma bu açıdan ayrı bir değer taşıyor. Düzenli sezonda alınan galibiyetler takımlara puan kazandırırken turnuvalardaki final dereceleri daha yüksek ödüller getiriyor. Bir ekip Stage 2 playofflarında istediği sonucu alamasa bile sezon genelindeki istikrarlı performansı sayesinde Champions yarışında kalabiliyor. Dolayısıyla valorant emea rekabetinde yalnızca son turnuvanın galibi değil yıl boyunca başarılı olan organizasyonlar da avantaj elde ediyor.
Ağustos sonu itibarıyla tamamlanan serilerin ardından Şampiyona Puanı tablosundaki puan durumları netlik kazandı. Sezonun en büyük organizasyonu olan VALORANT Champions 2026 Shanghai ise 24 Eylül itibarıyla başlayacak.
Sıra
Takım
Şampiyona Puanı
1
Karmine Corp
Q
2
Team Liquid
Q
3
FUT Esports
18
4
Team Vitality
14
5
Team Heretics
12
6
BBL Esports
11
7
Eternal Fire
8
7
Fnatic
8
9
Gentle Mates
7
10
Fire Flux Esports
4
10
Natus Vincere
4
12
GIANTX
3
13
PCIFIC Esports
0
02
VCT 2026 EMEA Zirve Yarışı
Karmine Corp ve Team Liquid elde ettikleri derecelerle Champions katılımını garantileyerek puan tablosunun en üst basamağına yerleşmiştir. Lig aşamasındaki dominant oyun ve uluslararası kulvarda gösterilen yüksek performans Fransız temsilcisinin zirvedeki yerini pekiştirmiştir. Team Liquid tarafında ise sezon geneline yayılan istikrarlı sonuçlar kulübün üst sıralardaki konumunu korumasını sağlamıştır.
FUT Esports topladığı 18 puanla Şampiyona Puanı sıralamasında üçüncü sırada bulunarak direkt takipçisi konumundadır. Türk temsilcisi grup aşamalarındaki baskın mücadelesi ve lig süresince topladığı puanlarla üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmıştır. Sergilenen bu istikrarlı grafik ekibe üst seviye turnuva biletleri için ciddi avantaj sunmaktadır.
Team Vitality 14 puanla dördüncü, Team Heretics ise 12 puanla beşinci sırada zirve takibini sürdürmektedir. Kadroların playoff serilerinde göstereceği performanslar ile kazanacağı ekstra dereceler genel tablo sıralamasını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Ekipler arasındaki puan farklarının yakınlığı sezon sonu yarışı için mücadelenin yüksek tempo ile süreceğini göstermektedir.
03
Türk Takımlarının VCT 2026 EMEA Performansı
BBL Esports topladığı 11 puanla sıralamanın altıncı basamağında yer almaktadır. Sezona Kickoff şampiyonluğuyla adım atan temsilci başlangıç aşamasında hanesine 4 puan yazdırmıştır. Sonraki süreçlerde performans dalgalanmaları yaşansa da Stage 2 sürecinde playoff hattında kalınması üst seviye turnuva şansını sürdürmüştür. Kulübün önündeki karşılaşmalarda sergileyeceği grafik valorant emea puan durumu tablosundaki dengeleri doğrudan değiştirebilecek güçtedir.
Eternal Fire sekiz puanla puan cetvelinin orta sıralarında mücadele vermektedir. Stage 1 aşamasını dördüncü sırada tamamlayan ekip bu noktada kritik bir puan kazanımı elde etmiştir. Stage 2 müsabakalarında alınan sonuçlar zirve takibini zorlaştırsa da sezon boyunca toplanan puanlar organizasyonun rekabetçi yapısını korumasına katkı sunmuştur.
Fire Flux Esports dört puanla tablonun alt sıralarında konumlanırken PCIFIC Esports henüz puanla tanışamamıştır. Lig maratonunda alınan skorlar iki temsilcinin üst basamaklara tırmanmasını zorlaştırmıştır. Sezonun kalan bölümünde sergilenecek mücadeleler ekiplerin gelecek dönem planlamaları ile genel lig deneyimleri açısından kritik rol üstlenecektir.
04
Team Liquid ve FNATIC’in Champions Şansı
Team Liquid güncel tabloda ikinci sırada konumlanmaktadır. Sezon boyunca sergilenen istikrarlı performans ekibin üst sıralardaki yerini korumasını sağlarken katılım biletini doğrudan garantilemesine olanak tanımıştır. Kadronun hem lig maratonunda hem uluslararası arena eşleşmelerinde elde ettiği başarılar şampiyona yarışındaki konumunu pekiştirmiştir.
Fnatic sekiz puanla yedinci sırayı Türk temsilcisi Eternal Fire ile paylaşmaktadır. Sezon genelinde dalgalı bir performans sergileyen ekip için geride kalan Stage 2 müsabakaları kritik bir dönemç olmuştur. Turnuva maratonunda yaşanan puan kayıpları üst sıralardaki rakiplerin öne geçmesine zemin hazırlamıştır.
05
Champions Shanghai Biletleri Nasıl Belirlendi?
Stage 2 playoff serilerinde finale yükselen Karmine Corp ve Team Liquid ekipleri puan hesabına gerek kalmaksızın Champions Shanghai biletini garantilemiştir. Doğrudan katılım hakkı elde eden bu iki kulübün dışında kalan kontenjanlar ise Şampiyona Puanı sıralamasındaki duruma göre dağıtılmıştır. Tablonun üst basamağındaki ekiplerin finalist olması sebebiyle puan kontenjanları sıralamadaki sonraki uygun kulüplere devretmiştir. Oluşan nihai tabloda FUT Esports ile Team Vitality topladıkları yüksek puanlar sayesinde şampiyona biletini kapmayı başarmıştır.
Final aşamasına kalan takımların yanında puan kotasını dolduran ekipler de dev organizasyona adını yazdırmıştır. Turnuva sürecinde sergilenen düzenli galibiyetler ve derece puanları katılım hakkının kazanılmasında doğrudan rol oynamıştır. Shanghai yolcularının netleşmesiyle birlikte EMEA bölgesini temsil edecek dört güçlü kadro belirlenmiştir.