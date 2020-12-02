Futbolist, Valorant First Strike'ta Zafer Peşinde
© @PlayVALORANT
Valorant First Strike Türkiye finalleri 3-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye'nin en önemli espor takımlarından Futbolist de organizasyonda başarı kovalayacak.
itibarıyla yayında
Elemeleri başarıyla geçen 8 takım, First Strike Türkiye finallerinde karşı karşıya geliyor. First Strike turnuvasındaki karşılaşmaları Riot Games'in Twitch kanalından canlı olarak takip edebilirsin. Yayınlar 3-6 Aralık tarihleri arasında her gün saat 13:00'da başlayacak. Büyük heyecanı hemen aşağıdan takip edebilirsin.
Turnuva Takvimi
- 3 Aralık: Kazananlar Grubu Çeyrek Finalleri
- 4 Aralık: Kazananlar Grubu Yarı Finalleri ve Kaybedenler Grubu İlk Turu
- 5 Aralık: Kazananlar Grubu Finali ve Kaybedenler Grubu İkinci ve Üçüncü Turu
- 6 Aralık: Kaybedenler Grubu Finali ve Büyük Final
Finallerde Mücadele Edecek Takımlar
- Futbolist
- Oxygen Esports
- Sangal Esports
- BBL Esports
- Mod-Z Esports
- Anatolia Esports
- Beşiktaş
- Haze Clan