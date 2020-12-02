Espor

Futbolist, Valorant First Strike'ta Zafer Peşinde

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Valorant First Strike Türkiye finalleri 3-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye'nin en önemli espor takımlarından Futbolist de organizasyonda başarı kovalayacak.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Türkiye'de düzenlenen ilk büyük Valorant turnuvası olan First Strike, 3-6 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvada mücadele edecek takımlar arasında iddialı kadrosuyla Futbolist de yer alıyor.
Elemeleri başarıyla geçen 8 takım, First Strike Türkiye finallerinde karşı karşıya geliyor. First Strike turnuvasındaki karşılaşmaları Riot Games'in Twitch kanalından canlı olarak takip edebilirsin. Yayınlar 3-6 Aralık tarihleri arasında her gün saat 13:00'da başlayacak. Büyük heyecanı hemen aşağıdan takip edebilirsin.
Turnuva Takvimi
  • 3 Aralık: Kazananlar Grubu Çeyrek Finalleri
  • 4 Aralık: Kazananlar Grubu Yarı Finalleri ve Kaybedenler Grubu İlk Turu
  • 5 Aralık: Kazananlar Grubu Finali ve Kaybedenler Grubu İkinci ve Üçüncü Turu
  • 6 Aralık: Kaybedenler Grubu Finali ve Büyük Final
Finallerde Mücadele Edecek Takımlar
  • Futbolist
  • Oxygen Esports
  • Sangal Esports
  • BBL Esports
  • Mod-Z Esports
  • Anatolia Esports
  • Beşiktaş
  • Haze Clan