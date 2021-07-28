Valorant FPS Arttırma

Rekabetçi oyunlarda başarıya ulaşmanın teknik gerekliliklerinden biri de mümkün olduğunca yüksek fps (frame per second / frame rate) almaktır. Bu değer ne kadar yüksek olursa oyun o kadar akıcı çalışır. Üstelik yüksek fps değerinin düşmanı daha erken fark etme konusunda fayda sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu yazıda Valorant’tan daha yüksek fps almanı sağlayacak başlıca tavsiyeleri bulacaksın.

Grafik ayarlarını elden geçir

Hemen hemen tüm oyunlarda olduğu gibi, Valorant’ta da fps arttırma konusunda yapılması gereken ilk şey doğru grafik ayarlarını tutturmaktır. Kullandığın sistem hangi seviyede olursa olsun, en akıcı oyun tecrübesini yaşamak için optimum ayarları bulmak gerekir. Rekabetçi oyunlarda profesyonel oyuncuların çoğunun, grafik kalitesi ayarlarını en düşük seviyeye getirdiklerini not düşelim.

Valorant’a öncelik ver

Oyuna girdikten sonra Görev Yöneticisi’ni aç, İşlemler sekmesinden Valorant’ı bul, sağ tıklayıp “Ayrıntılara git” seçeneği bas. Açılan ekranda Valorant’a sağ tıkla, “Benzeşmeyi ayarla” seçeneğine bas ve açılan pencerede “CPU 0” seçili ise tiki kaldır. Bu işlem sonrasında sistem, diğer programlara göre Valorant’a öncelik tanır, böylece donma ve benzeri sorunlar bir miktar azalır.

Birçok oyuncu genellikle tüm ayarları en düşüğe getirmeyi tercih eder. © Riot Games

Arka planda çalışan uygulamaları kapat

Valorant’a girmeden önce gereksiz tüm uygulamaları kapatıp performansa katkı sağlamak mümkün. Bunun için yine Görev Yöneticisi’ni aç ve kullanmadığın tüm uygulamaları kapat. Ayrıca “Başlangıç” sekmesine girdiğinde bilgisayar açılırken otomatik olarak başlatılan tüm uygulamaları görüntüleyebilir, bu listede gereksiz gördüğün tüm uygulamaları devre dışı bırakabilirsin.

Masaüstününü temizle

İşletim sistemi genellikle masaüstünde duran uygulamalara ve dosyalara öncelik tanır, haliyle masaüstünün olabildiğince boş olması gerekir. Bu nedenle masaüstündeki tüm gereksiz uygulamaları, dosyaları temizleyerek veri akış hızına ve oyunların performansına az da olsa katkı sağlayabilirsin.