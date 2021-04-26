Şu sıralar oynanabilecek en rekabetçi oyunlardan biri Valorant . Başarıyla tamamlanan kapalı beta sürecinin ardından geçtiğimiz yılın Haziran ayında tam sürüme geçiş yapan oyun, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İkinci bölümün üçüncü kısmı için geri sayım sürerken, oyuna birinci bölümün üçüncü kısmında eklenen ve oyundaki beşinci harita olan Icebox’ı mercek altına almakta fayda var.

Birinci bölüm boyunca oyunda irili ufaklı birçok değişiklik yapılırken, bunların en önemlilerinden biri de Icebox haritası olmuştu. Yeni ajanların da eklendiği süreçte yeni dinamiklerle beraber bu yeni haritayı deneyimlemek keyifli olduğu kadar zorlukları da beraberinde getirdi. Benzer her oyunda olduğu gibi, yeni bir haritayı öğrenmek ve karşılaşılan yeni zorlukların üstesinden gelmek oldukça zordu. Haliyle işin uzmanlarından fikir almak stresi biraz olsun azaltabilir.

Neyse ki Valorant'ın yıldız isimlerinden bazıları Icebox'ı herkesten önce deneyimlemeye başladılar ve aradan geçen süreçte haritanın tüm sırlarını keşfettiler. Bu isimlerden biri de Vodafone Giants yayıncısı Lucas “Hitbox” Gonzalez-Sabariegos idi.

“Şahsen 20 yıla yakın süredir Counter-Strike oynuyorum ve bu oyundaki haritaların tasarımlarına hayran kaldım.” diyor Hitbox. “Her biri stratejik açıdan benzersiz olanaklar sunuyor. Bu harita da onu benzersiz kılan birkaç özelliğe sahip. Görmeyi en çok merak ettiğim şeylerden biri de birinci sınıf takımların bu haritada neler yapabilecekleriydi. Oyunun metası bu harita sayesinde belirlenebilir. Söyleyebileceğim ilk şey, tasarıma hayran olduğum ve takımların ciddi zorluklarla yüzleşmek zorunda olduğu.”

İki spike bölgesine ve üç hatta sahip harita için sözlerine şöyle devam ediyor Hitbox: “Bu haritayı farklı kılan şeylerden biri, her iki bölgenin büyük olması ve çatışmaların çoğunun bölgelerin içinde gerçekleşmesi. Bir diğer deyişle çatışma alanları çoğunlukla bölgeler içinde ve bu biraz garip bir durum. Haritanın tuhaf mekaniklere sahip olduğunu düşünüyorum. Hem orta alanın genişliğine, hem de iki spike bölgesinin büyüklüğüne odaklanmak gerekiyor. Gidişatı bölge içlerindeki çatışmaların belirlediği bir harita.”

Icebox'taki spike bölgeleri eşsiz bir yapıya sahip. Her ikisinin de temelini büyük ve açık alanlar oluşturuyor ve her ikisinde de dikey hareket imkânı sunuluyor. Yükseğe tırmanmak için halatlar bulunuyor ve daha geniş bir bakış açısı sağlayan çıkıntılara erişerek taktiksel avantaj elde edilebiliyor.

Icebox'taki A bölgesinde çok sayıda dikey hareket olanağı mevcut. © Riot Games

“Çok fazla dikeyliğe sahip bir harita.” diyor Hitbox. “Aslında oyundaki en dikeylemesine harita. Bu yüzden Omen, Jett ve Raze gibi ajanlar için yetenekleri gereği çok fazla kendi kendini boost'lama imkânı sunuyor. Bunun oyun için olumlu bir detay olduğunu düşünüyorum çünkü böylece takım kurarken çeşitlilik artıyor ve her haritada aynı beş ajandan oluşan takımlar görmüyoruz. Haritalara göre farklı dinamiklerin devreye girmesini ve böylece ajan tercihinde farklılıkların ortaya çıkmasını seviyorum. Bence oyunun ilerlemesi gereken yol bu.”

Icebox'taki spike bölgelerinin dikey ve tamamen farklı yapısı herkesin en çok konuştuğu konulardan biri. Ancak her iki bölgeye giriş yapılabilen kompakt orta alan da oyuncuların düşünmesi gereken öncelikli konuların başında gelmeli. Bu kompakt yapı nedeniyle takip edilebilecek ve siper açısından oldukça zayıf tek bir rota var ki bu da saldıran taraf için haritanın bu kısmını çok daha zorlu hale getiriyor.

“Orta alanda çatışmalar olsa da asıl mücadele burada olmuyor ve olmamalı.” diyor Hitbox. “Haritanın ortasının her iki takıma daha yakın olduğunu ve darboğaz yaratacağını unutmamak gerekiyor. Bu, savunma yapan takımdan birinin kullanacağı -görüşü engelleyen ya da hasar veren- herhangi bir yeteneğin daha büyük etki yaratması anlamına geliyor. Bir başka deyişle savunma yapan takım, rakibine göre daha az yetenek kullanarak saldıran takımın ilerleyişini kolayca etkisiz hale getirebilir. Bu yüzden saldıran takımın orta alanı geçmek için yeteneklerini kullanması anlamsız olur.”

“Bu durum saldıran takımın orta alan kontrolünden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmiyor ve bu alana yapılacak bir saldırı yemleme taktiği olarak kullanılıp savunma yapan takımın rotasyon yapmasını engelleyebilir. Dürüst olmak gerekirse haritanın genel yapısına bakarak çatışmaların spike bölgelerinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu bölgeler, büyüklükleri ve dikeylikleri sayesinde çatışmalara daha uygun yerler.”