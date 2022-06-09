Valorant Hakkında Her Şey

Son yılların en popüler rekabetçi FPS oyunlarından biri Valorant. Özellikle Counter-Strike: Global Offensive ile benzerlikleri sayesinde bu oyunun kitlesinin dikkatini daha çok çeken yapıma dair merak edilen birçok konu mevcut. Bu konuların en çok öne çıkanları bu sayfada bulacaksın.

01 Valorant’ta isim değiştirme nasıl yapılır?

VALORANT oynamaya ilk başladığında kullandığın isimden zaman içinde memnun olmayabilir ve bu ismi değiştirmek isteyebilirsin. Riot'ın sayfasına girip aşağıdaki adımları takip ederek ismini değiştirmen mümkün. Ancak şunu unutma ki ismini her 30 gün içinde sadece bir kez değiştirebilirsin.

İlk olarak buraya tıklayıp Riot Hesap Yönetimi sayfasına git.

Hesabınla giriş yaptıktan sonra "RIOT ID" bölümüne en fazla 16 karakterden oluşan yeni bir isim yaz.

Aynı isme sahip kullanıcıları ayırt etmek için kullanılan "ETİKET" bölümüne en fazla beş haneli bir sayı gir.

Her şeyden emin olduğunda "DEĞİŞİKLİKLERİ KAYDET" tuşuna bas.

Valorant © Riot Games

02 Valorant’ta Radyanit Puanı ne işe yarar?

Valorant'ta ajanları ve diğer ekstra içerikleri kısa yoldan açmak için Radyanit Puanı kullanılmaktadır. Görevler sayesinde toplanabilen Radyanit Puanı miktarı oldukça kısıtlı olduğundan, gerçek para ile satın alınabilen Valorant Puanı'nı kullanarak Radyanit Puanı elde edebilirsin.

03 Valorant’ta Battle Pass nasıl işler?

Savaş Bileti, oyunu oynadıkça seviyelerin atlandığı ve her seviyede ödüllerin kazanıldığı bir sistemdir. Son yıllarda birçok oyunda kullanılan bu sistemin Valorant'taki karşılığı 50 seviyeden oluşmaktadır. Seviyelerin tümü tamamlandığında 100 Radyanit Puanı kazanılabilmektedir.

Valorant Savaş Bileti © Riot Games

Valorant Savaş Bileti seviyelerini atlamak için bol bol maç yapmak ve tecrübe puanı toplamak gerekmektedir. Silah kaplamaları, silah uğurları ve dahası gibi seçkin ödülleri elde etmek için Savaş Bileti'ni geliştirmek gerekir. Bunun ücreti ise 1.000 Valorant Puanı olarak belirlenmiştir.

Valorant Puanı Fiyatları © Riot Games

04 Valorant’ta iade işlemi nasıl yapılır?

Oyuncular satın aldıktan eşyaları ve puanları kullanmaktan vazgeçtiklerinde iade başvurusu yapabilirler. VP iade başvurusu yapabilmek için bu linkteki sayfadan bilet oluşturman gerekiyor. Son 14 gün içinde satın alınan ve kullanılmamış silah kaplamaları ile kullanılmamış Valorant Puanı iade edilebilmektedir. İade edilemeyenler şu şekilde sıralanabilir:

Kullanılmış silah kaplamaları

Geliştirilmiş silah kaplamaları

Silah kaplaması seviyeleri

Silah kaplaması paketleri

Seçkin Savaş Bileti

Seçkin Savaş Bileti seviyeleri

Karakter kontratı seviyeleri

Radyanit Puanı