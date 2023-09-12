Tiffanie "Tiffae" Hsu'dan VALORANT İpuçları

Öğrencilere yönelik global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ın eleme heyecanı sürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular elemelerde boy gösteriyor ve 19 - 24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'daki Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Dünya Finali'ne katılmak için mücadele ediyorlar.

Peki sen VALORANT'a ne kadar hakimsin? Bu FPS oyununda beşer kişilik iki takım farklı yeteneklere sahip ajanları kontrol ederek karşı karşıya geliyor. Her ajan takımına galibiyeti getirecek yeteneklere sahip. Üstelik oyunda Spike Rush ve Deathmatch gibi alternatif oyun seçenekleri mevcut. Haliyle her an tetikte olman önemli.

VALORANT'ı daha iyi oynamana yardımcı olmak adına ABD'li usta oyuncu ve yayıncı Tiffanie "Tiffae" Hsu'dan yeni başlayanlar için en iyi ipuçlarını sıralamasını istedik.

Red Bull Campus Clutch heyecanı bu yıl üçüncü kez yaşanıyor. Zafere giden yolda en ideal crosshair ayarlarına sahip olmak önemli. Bu sayfada kendine uygun bir ayar seti bulabilir ve sonrasında etkinliğe kayıt olmak için etkinlik sayfası nı ziyaret edebilirsin!

Tiffae'nın VALORANT'ta daha iyi olma konusunda tavsiyeleri var © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 Doğru nişan alın

Oldukça kolay bir tavsiye bu. "Bu oyunda nişangâh yerleşimi gerçekten çok önemli." diyen Hsu, rakibine doğru düzgün nişan almadan onu vurmanın zor olduğunu söylüyor. "Birçok insan oyuna başladığında sadece yere nişan alıyor. Ben de her zaman 'Yerde şeker mi var? Neden yere bakıyorsun?' diyorum. Bu yüzden en kısa sürede insanların ayaklarına bakmayı bıraktığınızdan emin olun. Nişangâhını göz hizasında olacak şekilde ayarlaman gerekiyor."

02 Hassas olun

Tabii ki mouse'unu kontrol ederken. "Yeni başlayanların çoğu hassasiyetin ne kadar önemli olduğunun farkında değil." diyor Hsu. "Varsayılan hassasiyet ayarı inanılmaz derecede yüksek. Bu hassasiyette mouse'u kontrol etmek zordur. Hassasiyeti değiştirmek ve senin için doğru olanı bulmak gerçekten çok önemli." Tekrar edelim, eğer nişangâhı düzgün bir şekilde kontrol edemezsen, her zaman geriye adım atmış olursun.

03 Kendinizi adayın

VALORANT'ta bol bol pratik yapmak önemli © Blanka/Red Bull Content Pool

Her zaman oyunlara düzenli olarak ara verilmesini teşvik etsek de (Biliyorsunuz, "gerçek dünya" diye bir şey de var.), Hsu her beceri gibi VALORANT'ta da iyi olmak için emek harcanması gerektiğini söylüyor. "Ne yazık ki daha iyi olmak için gerçekten çok fazla oynaman gereken türde bir oyun bu, özellikle de geniş bir bilgi yelpazesine ihtiyacın olduğu için."

Yeni bir yetenekte ustalaşmak için gerekli olan şey 10.000 saat boyunca oynamak değil, sadece yapabildiğin kadar çok şey yapmak gerekiyor. "Gerçekten de oyunu çok fazla oynaman gerekiyor" diyor ve şöyle devam ediyor. "Tabii ki herkesin böyle bir lüksü yok."

04 Ödevinize çalışın

Hsu, oyunu oynarken yaptığı canlı yayınlar kadar eğitim videolarıyla da tanınıyor. Kendisi ve yeni oyuncular için bu tip rehberler çok değerli olabilir. "Her zaman oynayacak vaktin yoksa video izlemeli, diğer insanların nasıl oynadığını ve neler yaptıklarını görmelisin. Kendi oyununa uygulayabileceğin ipuçları edinebilirsin."

05 İstikrarlı olun

Hsu, VALORANT hakkında bir sporcunun spor hakkında konuşabileceği şekilde bakıyor olaya. Özellikle, oyundan uzaklaşmanın geri dönüşte performans üzerinde gözle görülür etkileri olabileceğini söylüyor. "Eğer uzun aralar verirsen oyun zorlaşıyor. Oyuna bir ya da iki hafta ara verdiğimde bile 'Ah, bu çok garip hissettiriyor.' diyorum."

06 Ekipmanları dert etmeyin

Başarıya ulaşmak için iyi bir bilgisayar ve iyi bir klavye yeterli © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Oyuncular genellikle masaüstü kurulumları üzerine çok fazla kafa yoruyorlar. Yeni başlayanlar için önemli olan, kaygan kolluklar ve diğer aparatlar hakkında endişelenmeye gerek olmadan sadece oyun oynamak ve bundan keyif almaktır.

Hsu, "Yeni başlayanların iyi bir bilgisayara ve iyi bir klavyeye ihtiyacı var, bunlar yeterli." diyor. Bir şey daha var. "Koçluğa ilk başladığımda birçok oyuncunun mousepad olmadan oynadığını fark ettim. 'Ailen için bulaşık yıkaman ya da onlardan sana bir mousepad almalarını istemen gerekiyor, hadi ama!' dedim."

07 Doğru tercihler yapın

Tüm FPS oyunlarında olduğu gibi, VALORANT'ta da çeşitli silahlar mevcut. Doğal olarak hepsi aynı özelliklere sahip değil. Hsu, "İnsanlar oyuna başladıklarında daha zayıf bir SMG olan Spectre'yi kullanmayı seviyor." diyor. "Bunun yerine otomatik bir tüfek olan Phantom'u tercih etmelisin. Bazı nedenlerden dolayı insanlar yakın menzilli silahları sevme eğilimindeler ancak bunlar seni ilerlemekten alıkoyabilir."

08 İşi ustasından izleyin

Bu ipuçları ilk aşamada yeterli olsa da daha fazlasını oyunun en iyilerinden öğrenebilirsin. Örnek mi istiyorsun? O zaman Hsu'nun Twitch'teki canlı yayınları nı takip et!