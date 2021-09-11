Valorant Jett Karakterinin Özellikleri, Yetenekleri ve Oynama Taktikleri

Bir Oyun Daha
Valorant oyuncularının büyük çoğunluğunun oynamak istediği ama herkesin başarılı olamadığı karakterlerin başında kesinlikle Jett gelmekte. Peki Jett nasıl oynanır? Jett oynarken dikkat edilmesi gerekenler neler? Jett hangi yeteneklere sahip? Tüm bu soruların cevabını bu yazıda bulacaksın.
01
Jett nasıl oynanır?
Jett, düellocu bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ve kesinlikle oynaması en zor karakterlerden biri. Aniden yer değiştiren, diğer ajanların çıkamayacağı yüksekliklere zıplayarak ulaşabilen tam bir Düellocu yetenek setine sahip. Aynı zamanda oyunun en mobil ajanı. Tek yeteneği elbette ki hızlı şekilde yer değiştirmek ve yükseklere zıplayabilmek değil. Jett’in yetenek setinde bulunan Duman Bulutu yeteneği, düşmanın görüşünü kapatmak için birebir. Bu duman atışlarını iyi kullanman gerekir çünkü kısa süreli olarak bulunduğun konumu kapatır.
02
Jett oynama taktikleri
Bu karakteri daha iyi oynayabilmek için önce yetenek setini bilmen gerekiyor. Yetenekleri öğrendikten sonra zamanla daha çok pratik yaparak ustalaşabilirsin ama önce yeteneklere bir bakalım, ardından bu ajanı oynarken yapman gerekenleri sıralayalım.
03
Jett'in yetenekleri ve özellikleri
Duman Bulutu (C)
Jett, düşmanlarının görüşünü kapatan, kendisinin veya takım arkadaşlarının hızlıca spike alanına girmesini veya çıkmasını sağlayan bir Duman Bulutu gönderir. Bu yeteneği attıktan sonra eğer mouse’unu hareket ettirirsen, yeteneğin gidişat yönünü değiştirebilirsin.
Hangi durumlarda kullanılmalıdır?
Bunlar oldukça küçük duman bulutları olsa da rakibin belli bir açıyı izlemesini engellemek için oldukça etkili. Yeteneği kullandıkta sonra mouse’u hareket ettirek yön verebildiğin için o bölgeyi bir köşeden veya güvenli başka bir yerden kapatabilirsin. Bunlardan birini zor durumlarda doğrudan düşmanın üstüne yollayarak kaçabilir veya takımını spike bölgesine hızlı şekilde sokmak için kullanabilirsin.
Hafifle (Q)
Her tur başında en fazla iki adet alınabilen bu yetenek ile çok ufak bir rüzgarın ardına takılarak diğer ajanların tırmanamayacağı yüksekliklere çıkabilir, noktalarda pozisyon alabilirsin.
Hangi durumlarda kullanılmalıdır?
Bu yetenek Valorant'ta yüksek yerlere çıkmanın birkaç yolundan biri. Üst üste yığılmış iki büyük kutu görürsen, üstüne çıkmak için bu yeteneği kullanabilirsin. Hafifle’nin en büyük avantajı, rakiplerinin olmanı beklemedikleri yerlerde konum almanı sağlamasıdır. Bu sayede onları vurman daha kolay olabilir. Bu yeteneği çok sık kullanmamalısın çünkü havadayken mermilerin isabet oranı büyük oranda düşer ve rakiplerin seni daha kolay vurabilir.
Rüzgar Gibi (E)
Bu yetenek birçok oyundan aşina olunan “dash” yeteneğidir. Hareket ettiğin yöne doğru hızlıca hamle yapmanı, atılmanı, kaçınmanı sağlar.
Hangi durumlarda kullanılmalıdır?
Acil durumlar için mükemmel bir yetenek. Bir açıya bakabilir, köşeden kaç düşman olduğunu görebilir, sonra da vurulmadan bir anda geriye doğru çekilebilirsin. Rüzgar Gibi’yi etkinleştirdiğinde hangi yön tuşunu basarsan oraya doğru hamle yaparsın. Hamleni bitirdikten sonra silahını eline alman biraz zaman alır ve bu süreçte düşmanlara karşı savunmasız kalacağını aklının bir köşesinde bulundurmalısın. Bu yetenek kredi harcamadan alınabilir ve iki düşman öldürmen durumunda aynı turda tekrar kullanılabilir.
Ulti Yeteneği: Keskin Fırtına (R)
Jett’in ulti yeteneği orta derecede hasar veren, kafadan vurduğunda ise düşmanı öldüren bıçaklara sahip. Bu bıçaklarla alınan her kill, yeteneğin yenilenmesine vesile olur. Ulti’yi kullanmanın iki yolu var; birincisi sol tık ile bıçakları tek tek atmak, ikincisi sağ tık ile tüm bıçakları aynı noktaya bir seferde atmak.
Hangi durumlarda kullanılmalıdır?
Bu yetenek her zaman tek atışta tam isabet sağlar. Hafifle yeteneğini kullanabilir ve havada süzülürken düşmanlarınla çatışabilirsin. Yine de hatırlamakta fayda var ki havadayken daha kolay bir hedef olursun. Jett’in ultisini olabildiğince yakın mesafede kullanmaya çalış. Yakın mesafedeyken sağ tıkla düşmana saldırman pompalı tüfek etkisi yaratacak ve verdiğin hasar çok daha yüksek olacaktır.
Sol tık ise aim’ine güvenenler için uzak mesafeden daha etkili. Ultini aktif hale getirdiğin andan itibaren mevcut turun sonuna kadar kullanabilirsin, ölmediğin sürece bıçaklar kaybolmayacaktır. Diyelim ki kritik bir turdasın ve paran yok, ulti yeteneğin hazırsa o turu silah almadan oynaman senin için çok daha mantıklı olacaktır.