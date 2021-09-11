Valorant Jett Karakterinin Özellikleri, Yetenekleri ve Oynama Taktikleri

Bu yetenek Valorant'ta yüksek yerlere çıkmanın birkaç yolundan biri. Üst üste yığılmış iki büyük kutu görürsen, üstüne çıkmak için bu yeteneği kullanabilirsin. Hafifle’nin en büyük avantajı, rakiplerinin olmanı beklemedikleri yerlerde konum almanı sağlamasıdır. Bu sayede onları vurman daha kolay olabilir. Bu yeteneği çok sık kullanmamalısın çünkü

havadayken mermilerin isabet oranı büyük oranda düşer

ve rakiplerin seni daha kolay vurabilir.