VALORANT'ı Konsolda Oynama Rehberi

VALORANT, en popüler rekabetçi oyunlardan biri olarak geride bıraktığı dört yılın ardından nihayet konsol pazarına adım atıyor. 2020 yılında PC için piyasaya sürülen oyun, o zamandan beri çok sayıda espor oyuncusuna spike'larını alıp oyuna dalmaları için ilham verdi.

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gibi sayısız turnuvaya ilham veren VALORANT, her gün düzenli olarak 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.