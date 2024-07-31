VALORANT'ı Konsolda Oynama Rehberi

Bir Oyun Daha
VALORANT, en popüler rekabetçi oyunlardan biri olarak geride bıraktığı dört yılın ardından nihayet konsol pazarına adım atıyor. 2020 yılında PC için piyasaya sürülen oyun, o zamandan beri çok sayıda espor oyuncusuna spike'larını alıp oyuna dalmaları için ilham verdi. Red Bull Home Ground ve Red Bull Campus Clutch gibi sayısız turnuvaya ilham veren VALORANT, her gün düzenli olarak 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.
Riot Games'in resmi duyurusu Summer Game Fest sırasında geldi ve ilk aşama 11 Haziran 2024'te başlayan sınırlı beta oldu. Tam sürümün 2024 yılı sonuna kadar çıkması bekleniyor ancak net bir tarih verilmedi. İki sürüm arasında bazı değişiklikler olsa da VALORANT'ı nasıl daha iyi oynayacağına dair ipuçları işine yarayacaktır.
01
VALORANT konsol beta sürümüne nasıl katılırım?
VALORANT'ın konsol beta sürümünü oynamak için yapman gereken çok basit. Oyunun konsol açık beta sayfasına git ve oynamak istediğin konsola tıkla. Konsol sürümünü oynayabilmek için bir VALORANT hesabına ve tabii ki PlayStation 5 ya da Xbox Series X|S konsollarından birine sahip olman gerekiyor. Oyunun sitesinden yönlendirileceğin konsol mağazasından VALORANT'ı hesabına ücretsiz ekleyebilir ve ardından açık betayı indirip oynamaya başlayabilirsin.
02
VALORANT'ta platformlar arası oyun mümkün mü?
Tahmin edeceğin üzere konsoldaki VALORANT tecrübesi, PC'de alıştığın VALORANT'tan biraz farklı. Konsollar arası çapraz platform desteği mevcut ancak PC oyuncuları bu denklemin dışında. Hiçbir kontrolcünün mouse'un yerini tutamayacağını göz önüne alırsak bu beklenen bir durum. Riot, sunucular ve oyun her şeyiyle hazır olana kadar tam sürüme geçilmeyeceğini açıkladı, haliyle zaman içinde birçok değişiklik olacaktır. Rekabetçi modu olmadığı için oyun başlangıçta biraz farklı hissettirecektir. Rekabetçi olmayan tüm temel oyun modlarını oynayabilirsin. Rekabetçi kısım oyuncular konsol sürümüne alıştıktan sonra geri dönecek, geri döndüğünde de konsol ve PC için ayrı bir rütbe alacaksın.
Ancak bazı şeyler aynı kalacak. Hesap içeriğin hem PC hem de konsol için geçerli olacak, yani satın aldıklarını, kaplamalarını, ilerlemeni ve savaş biletlerini kaybetmeyeceksin. PC'de oynamak için Xbox Game Pass kullanıyorsan ve bir Xbox sahibiysen, konsolundaki tüm VALORANT avantajlarını koruyacaksın. PC'den konsola aktarılacağı kesin olan tek şey ise profesyonellerin ve amatörlerin oyunda iletişim kurmak için kullandığı kapsamlı VALORANT dili ve jargonu. Terimler konusuna yeni bir başlangıç yapmak için A'dan Z'ye VALORANT Rehberi'ne göz atabilirsin.
03
VALORANT konsolda nasıl çalışıyor?
Konsolda oynamak pek çok açıdan çok keyifli; daha rahat, daha sosyal, daha erişilebilir ancak dezavantajları da var. Konsollardaki FPS oyunları, kontrolcü kullanarak nokta atışı isabet sağlamanın zorluğu nedeniyle genel olarak PC'deki rakiplerine karşı koyamıyor. Riot, konsollarda üçüncü parti klavye ve mouse kullanma girişimlerinin engelleneceğini özellikle belirtti ki bu da kontrolcü ile iyi geçinmen gerektiği anlamına geliyor.
Neyse ki şu ana kadarki oyuncu yorumları konsol sürümünün lehine görünüyor. r/VALORANT subreddit'indeki oyuncular oyunun "doğal hissettirdiğini" ve "bir konsol portu için oldukça akıcı olduğunu" söylüyorlar. Genel kanı, PC oyuncuları kendi alanlarında kalabildikleri sürece konsolda VALORANT oynamanın çok eğlenceli olduğu yönünde. İncelemeler de olumlu yönde ve Odak Modu'nun oyunu oynamanın bu kadar eğlenceli olmasının temel nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.
Odak Modu, sol tetiği joystick hassasiyetini hızlı bir şekilde azaltmak için ayarlayarak isabet oranını artırmaya yarıyor
Yeni Odak Modu, konsol için VALORANT'ta yapılan en büyük değişikliklerden biri. Odak Modu, sol tetiği joystick hassasiyetini hızlı bir şekilde azaltmak için ayarlayarak isabet oranını artırmaya yarıyor. Haritada koşarken ve zıplarken, kontrolcü oldukça hızlı ve gevşek hareketleri kaydederek kolaylıkla hızlanmanı sağlar. Odak Modu'nu etkinleştirdiğinde, crosshair yavaşlar ve daha keskin hale gelir. Bu, konsol oyuncuları için büyük fark yaratabilecek devrim niteliğinde yeni bir özellik. "Odak modunda yürüme" özelliğini devre dışı bırakırsan, nişan alırken hızını koruyabilirsin.
Bu özellik nişan alma yardımcısı, bilinen adıyla "aim assist" yerine getirilmiş. Sonuçta VALORANT konsolda bile hala beceri ve isabetli vuruşlar gerektiren bir oyun. Bu vesileyle VALORANT Crosshair Rehberi'ni de hatırlatalım.
04
VALORANT konsol haritaları neler?
Oyunun açık betası yeni ve eski haritalardan oluşan bir seçkiye sahip. Böylece test aşamasındaki oyuncular konsol sürümünü daha iyi kıyaslama şansı buluyorlar. Resmi duyuruda konsol ve PC sürümlerinin aynı haritaları içereceği açıklandı ancak aynı metanın her ikisine de aynı anda uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil.
Her iki durumda da haritaların uzmanı olmak faydalı oluyor. Oynamaya başladığında takım arkadaşına vereceğin bilgiler ve bulunduğun konumlar önem taşıyor. Bir düşmanın nerede kamp kurduğunu takıma aktaramazsan veya belirli bir koridordan sinsice ilerleyemezsen, bir spike'ın patlamasından daha hızlı bir şekilde oyun dışı kalırsın. Ascent'ten Sunset'e kadar her harita hakkında bilmen gereken temel bilgileri VALORANT Haritaları ve İpuçları yazısında okuyabilirsin.