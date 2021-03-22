Valorant Masters Avrupa'nın En Değerli Oyuncusu cNed!
© Red Bull
Valorant Masters şampiyonasının Avrupa ayağında cNed’i kadrosunda bulunduran Acend şampiyon oldu.
itibarıyla yayında
Valorant Masters’ın Avrupa şampiyonu dün akşam belli oldu. Şampiyonluk için Acend, Alliance, Ballista Esports, DfuseTeam, FunPlus Phoenix, Guild Esports, Ninjas In Pyjamas ve Team Heretics olmak üzere sekiz takım mücadele etti. Takımlar iki ayrı gruba ayrılırken A grubunu üç galibiyet / bir mağlubiyet ile ilk sırada bitiren Acend ve iki galibiyet / bir mağlubiyet ile ikinci sırada bitiren Team Heretics, B grubunu iki galibiyet / sıfır mağlubiyet ile ilk sırada bitiren FunPlus Phoenix ve iki galibiyet / bir mağlubiyet ile ikinci sırada bitiren Guild Esports yarı finale yükseldi.
İlk yarı final eşleşmesinde Guild Esports ile Türk oyuncu Melih "pAura" Karaduran’ı kadrosunda bulunduran Team Heretics karşı karşıya geldi. Haven haritasındaki ilk maçı 13:10 ve Ascent haritasındaki ikinci maçı 13:7 kazanan Team Heretics adını finale yazdırdı. İkinci yarı final eşleşmesinde ise Mehmet Yağız "cNed" İpek’i kadrosuda bulunduran Acend ile FunPlus Phoenix karşı karşıya geldi. Bind haritasındaki ilk maçı 13:7 kaybeden Acend, Ascent haritasındaki ikinci maçı 13:6 ve Icebox haritasındaki üçüncü maçı 14:12 alarak finale yükseldi.
Acend ve Team Heretics arasındaki final karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Üç galibiyet alan takımın zafere ulaşacağı “best-of-five” formatındaki finalde Split haritasını 13:7 alan Team Heretics öne geçse de Bind haritasını 13:9 alan Acend beraberliği yakaladı. Üçüncü maç Haven haritasındaydı ve rakibine 13:9 üstünlük kuran Team Heretics bir kez daha öne geçti. Icebox haritasındaki dördüncü maçı 14:12 ve Ascent haritasındaki son maçı 13:11 kazanan Acend böylece Valorant Masters Avrupa şampiyonu oldu. Takımın yıldızı Mehmet Yağız "cNed" İpek ise turnuvanın MVP’si seçildi.