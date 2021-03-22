Valorant Masters Avrupa'nın En Değerli Oyuncusu cNed!

Valorant Masters’ın Avrupa şampiyonu dün akşam belli oldu. Şampiyonluk için Acend, Alliance, Ballista Esports, DfuseTeam, FunPlus Phoenix, Guild Esports, Ninjas In Pyjamas ve Team Heretics olmak üzere sekiz takım mücadele etti. Takımlar iki ayrı gruba ayrılırken A grubunu üç galibiyet / bir mağlubiyet ile ilk sırada bitiren

Acend

ve iki galibiyet / bir mağlubiyet ile ikinci sırada bitiren

Team Heretics

, B grubunu iki galibiyet / sıfır mağlubiyet ile ilk sırada bitiren

FunPlus Phoenix

ve iki galibiyet / bir mağlubiyet ile ikinci sırada bitiren

Guild Esports

yarı finale yükseldi.