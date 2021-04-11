Valorant Stage 2 Challengers 1'de Şampiyon Futbolist!

Futbolist ile beraber yedi takım yer aldı. İkinci aşama EMEA bölgesel finalinin 25 Nisan - 2 Mayıs, Reykjavík'teki ikinci aşama büyük finalinin ise 24 - 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini not düşelim.

Valorant Şampiyonlar Turu'nun ikinci aşama birinci hafta (Stage 2 Challengers 1) mücadeleleri 6 - 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Mayıs ayındaki büyük finale giden yolda iki takımın EMEA bölgesel finaline yükselme hakkı kazanacağı haftada Futbolist ile beraber yedi takım yer aldı. İkinci aşama EMEA bölgesel finalinin 25 Nisan - 2 Mayıs, Reykjavík'teki ikinci aşama büyük finalinin ise 24 - 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini not düşelim.

Valorant Şampiyonlar Turu'nun ikinci aşama birinci hafta (Stage 2 Challengers 1) mücadeleleri 6 - 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Mayıs ayındaki büyük finale giden yolda iki takımın EMEA bölgesel finaline yükselme hakkı kazanacağı haftada Futbolist ile beraber yedi takım yer aldı. İkinci aşama EMEA bölgesel finalinin 25 Nisan - 2 Mayıs, Reykjavík'teki ikinci aşama büyük finalinin ise 24 - 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini not düşelim.

Sekiz takımın katıldığı ilk haftada 1907 Fenerbahçe Esports, Anatolia Esports, BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports, MORE Esports, OtherSide Esports ve Oxygen Esports mücadele etti. Çeyrek finallerde BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports ve Oxygen Esports rakiplerini 2:0 mağlup ederken, yarı finalde Kafalar Esports'u 2:1 yenen

Sekiz takımın katıldığı ilk haftada 1907 Fenerbahçe Esports, Anatolia Esports, BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports, MORE Esports, OtherSide Esports ve Oxygen Esports mücadele etti. Çeyrek finallerde BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports ve Oxygen Esports rakiplerini 2:0 mağlup ederken, yarı finalde Kafalar Esports'u 2:1 yenen Futbolist ve BBL Esports'u 2:0 yenen Oxygen Esports finale yükseldi.

Sekiz takımın katıldığı ilk haftada 1907 Fenerbahçe Esports, Anatolia Esports, BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports, MORE Esports, OtherSide Esports ve Oxygen Esports mücadele etti. Çeyrek finallerde BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports ve Oxygen Esports rakiplerini 2:0 mağlup ederken, yarı finalde Kafalar Esports'u 2:1 yenen Futbolist ve BBL Esports'u 2:0 yenen Oxygen Esports finale yükseldi.