Valorant Stage 2 Challengers 1'de Şampiyon Futbolist!
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Valorant Şampiyonlar Turu'nun ikinci aşama birinci haftasında şampiyonluğa Futbolist ulaştı.
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Valorant Şampiyonlar Turu'nun ikinci aşama birinci hafta (Stage 2 Challengers 1) mücadeleleri 6 - 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Mayıs ayındaki büyük finale giden yolda iki takımın EMEA bölgesel finaline yükselme hakkı kazanacağı haftada Futbolist ile beraber yedi takım yer aldı. İkinci aşama EMEA bölgesel finalinin 25 Nisan - 2 Mayıs, Reykjavík'teki ikinci aşama büyük finalinin ise 24 - 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini not düşelim.
Sekiz takımın katıldığı ilk haftada 1907 Fenerbahçe Esports, Anatolia Esports, BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports, MORE Esports, OtherSide Esports ve Oxygen Esports mücadele etti. Çeyrek finallerde BBL Esports, Futbolist, Kafalar Esports ve Oxygen Esports rakiplerini 2:0 mağlup ederken, yarı finalde Kafalar Esports'u 2:1 yenen Futbolist ve BBL Esports'u 2:0 yenen Oxygen Esports finale yükseldi.
Futbolist ve Oxygen Esports arasındaki final maçı üç galibiyet alan takımın zafere ulaşacağı “best-of-five” formatında oynandı. Tamamı büyük çekişmeye sahne olan finalde Ascent haritasını 13:10, Icebox haritasını 14:12 ve Split haritasını 13:11 kazanan Futbolist şampiyonluğuna ulaştı. Finallerin en değerli oyuncusu ise Futbolist takımından İbrahim “mag0o” Temizel seçildi.