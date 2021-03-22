Valorant Masters Türkiye Şampiyonu Futbolist!
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Valorant Masters şampiyonasının Türkiye ayağında Futbolist şampiyonluğa ulaştı.
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Valorant Masters’ın bölgesel şampiyonluk aşaması geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Brezilya, Güneydoğu Asya, Japonya, Kore, Kuzey Amerika, Latin Amerika (Kuzey ve Güney) ve Türkiye olmak üzere dokuz bölgede gerçekleştirilen turnuvaların Türkiye ayağı 21 Mart’taki final mücadelesiyle sonuçlandı. Büyük bir rekabetin yaşandığı turnuvanın şampiyonu ise Futbolist oldu.
Sekiz takımın katıldığı Türkiye ayağında takımlar iki gruba ayrıldı. A grubunda İstanbul Wildcats, Oxygen Esports, Rare Esports ve Zero Zone, B grubunda BBL Esports, Cyber Skull Esports, Futbolist ve OtherSide Esports mücadele etti. Yarı final eşleşmelerinde A grubu birincisi Oxygen Esports'u 2:0 yenen B grubu ikincisi BBL Esports ve A grubu ikincisi Rare Esports'u 2:0 yenen B grubu birincisi Futbolist finale yükseldi.
Futbolist ve BBL Esports arasındaki final maçı üç galibiyet alan takımın zafere ulaşacağı “best-of-five” formatında oynandı. İlk maç Bind haritasındaydı ve büyük çekişmeye sahne olan maçı Futbolist 16:14 kazandı. Split haritasındaki ikinci maçı 13:8 ve Ascent haritasındaki üçüncü maçı 13:6 kazanan Futbolist böylece durumu 3:0 yaptı ve Valorant Masters Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Finallerin en değerli oyuncusu ise Futbolist takımından Emre “Sterben” Demirci seçildi.