Valorant Masters Türkiye Şampiyonu Futbolist!

Valorant Masters’ın bölgesel şampiyonluk aşaması geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Brezilya, Güneydoğu Asya, Japonya, Kore, Kuzey Amerika, Latin Amerika (Kuzey ve Güney) ve Türkiye olmak üzere dokuz bölgede gerçekleştirilen turnuvaların

Sekiz takımın katıldığı Türkiye ayağında takımlar iki gruba ayrıldı. A grubunda İstanbul Wildcats, Oxygen Esports, Rare Esports ve Zero Zone, B grubunda BBL Esports, Cyber Skull Esports, Futbolist ve OtherSide Esports mücadele etti. Yarı final eşleşmelerinde A grubu birincisi Oxygen Esports'u 2:0 yenen B grubu ikincisi

Sekiz takımın katıldığı Türkiye ayağında takımlar iki gruba ayrıldı. A grubunda İstanbul Wildcats, Oxygen Esports, Rare Esports ve Zero Zone, B grubunda BBL Esports, Cyber Skull Esports, Futbolist ve OtherSide Esports mücadele etti. Yarı final eşleşmelerinde A grubu birincisi Oxygen Esports'u 2:0 yenen B grubu ikincisi BBL Esports ve A grubu ikincisi Rare Esports'u 2:0 yenen B grubu birincisi Futbolist finale yükseldi.

Sekiz takımın katıldığı Türkiye ayağında takımlar iki gruba ayrıldı. A grubunda İstanbul Wildcats, Oxygen Esports, Rare Esports ve Zero Zone, B grubunda BBL Esports, Cyber Skull Esports, Futbolist ve OtherSide Esports mücadele etti. Yarı final eşleşmelerinde A grubu birincisi Oxygen Esports'u 2:0 yenen B grubu ikincisi BBL Esports ve A grubu ikincisi Rare Esports'u 2:0 yenen B grubu birincisi Futbolist finale yükseldi.