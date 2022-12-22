Valorant Oyun Modları

VALORANT son yılların en popüler rekabetçi FPS oyunlarından biri. Red Bull Campus Clutch gibi birçok global turnuva ile oyuncuları karşı karşıya getiren VALORANT'ta farklı oyun modları bulunuyor. Bu seçenekler arasında Derecesiz ve Rekabete Dayalı daha çok oynansa da oyunculara farklı oyun tecrübeler sunan seçenekler de mevcut. An itibariyle VALORANT'ta yer alan oyun modlarını aşağıda görebilirsin.

01 Derecesiz

VALORANT’a yeni başlayanların ve stresten uzak bir oyun tecrübesi yaşamak isteyenlerin tercihi. Standart maç kurallarının geçerli olduğu Derecesiz maçlarda 13 raunt kazanan takım maçın da galibi oluyor. Eğer maçta 12:12 beraberlik olursa galibi ani ölüm turu belirler.

02 Rekabete Dayalı

VALORANT beceri kademeleri © Riot Games

Rekabetin ve zaman zaman gerilimin üst seviyede olduğu, takımların kazanmaya odaklandığı seçenek. VALORANT’ta beceri kademesi kazanmak için Rekabete Dayalı maçlar oynamak gerekir. Bu maçlarda skor 12:12 olursa takımlardan biri farkı ikiye çıkarana kadar maç devam ediyor.

03 Tam Gaz

Standart VALORANT tecrübesinin hızlandırılmış bir versiyonu. Normalde 13 raunt alanın galip geldiği maçların aksine Tam Gaz’da beş raunt kazanmak zafer için yeterli oluyor. Kısa süren maçtaki dengenin sağlanması için kredi kazançlarında standart maçlara göre iyileştirme mevcut.

04 Spike’a Hücum

Maçların daha yoğun geçtiği ve daha kısa sürdüğü bir diğer seçenek. Spike’a Hücum’da dört raunt kazanan takım galip geliyor. Buradaki başlıca farklar rastgele silahlara sahip olunması, tüm yeteneklerin raunt başında dolu olması ve haritada ekstra güç kürelerinin bulunması.

05 Ölüm Kalım Savaşı

Hemen hemen tüm multiplayer FPS oyunlarında var olan Ölüm Kalım Maçı, özellikle nişan alma konusunda kendini geliştirmek isteyenler için ideal. Ajan yeteneklerinin kapalı olduğu, sadece silahların kullanıldığı Ölüm Kalım Maçı’nda 40 skora ulaşan oyuncu maçın galibi oluyor.

06 Kopya

VALORANT’ın deneysel oyun seçeneklerinden Kopya’da takımlardan biri beş raunt kazandığında maç tamamlanıyor. Kopya’yı ilginç kılan detay ise ajan seçim ekranında ajanlar için oylama yapılması ve tüm oyuncuların maçı oylama sonucuna göre belirlenen aynı ajanla oynamaları .

07 Tırmanış

Ortalık Bombot'tan geçilmiyor! © Riot Games

Ölüm Kalım Savaşı'nın takım oyununa odaklı bu varyasyonunda 12 farklı silahın ve yeteneğin bulunduğu bir seviye atlama süreci bulunuyor. Takımlar rakiplerini alt edip skor aldıkça farklı silahlar ve yetenekler açılıyor, son seviyeyi ilk tamamlayan takım da maçın kazanıyor.

08 Özel Oyun

Özel Oyun’da kuralları oyuncular kendileri belirliyorlar ve arkadaş grupları kendi aralarında maç yapabiliyorlar. Bir maç yaratırken istenen sayıda oyuncu maça davet ediliyor, harita ve mod seçimi yapılıyor, özel oyun seçenekleri arasından ekstra ayarlar yapılabiliyor.