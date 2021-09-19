Valorant Reyna Karakterinin Özellikleri, Yetenekleri ve Oynama Taktikleri

Valorant’ın en popüler ajanlarından biri olan Meksikalı Reyna ile oynamak oldukça risklidir ancak yeteneklerini doğru kullanırsan inanılmaz derecede güçlü bir düellocudur. Düşmanlarını öldürdüğünde ruh kürelerini emer ve bunları kendi yeteneklerini beslemek, sağlığını güçlendirmek ve şarjör değiştirme hızını artırmak için kullanır. Bu rehberde Reyna’nın nasıl oynanması gerektiğine dair ipuçları bulacaksın.

01 Reyna nasıl oynanır?

Reyna ile oynamanın en önemli püf noktası, düşmanı kesinlikle kendisinin öldürmesi gerektiğidir. Ruh kürelerini toplamazsan ajanın güçlü yeteneklerini kullanamazsın ve bu da Reyna’yı işlevsiz hale getirir. Başarılı olmak için kendine güvenmen, takımın için düşmanları öldürmen ve savaşları kazanman gerekir

02 Reyna oynama taktikleri

Elbette ki başarılı olman için sadece rakiplerini öldürmen yeterli olmayacaktır. Oyunda daha etkili olmak için Reyna’nın yeteneklerine tam anlamıyla hakim olman gerekir.

03 Reyna'nın yetenekleri ve özellikleri

Kem Göz (C)

Reyna’nın ruh kürelerine ihtiyaç duymadan kullanabildiği tek yetenek. Reyna bu yetenek sayesinde baktığı yere doğru mor bir göz çıkarır . Bu göze bakan rakipler hiçbir şey göremezler ve duyamazlar. Bu sürecin devam etmesi için rakibin gözü kırmadığından emin olman gerekir. 200 kredi karşılığında satın alınan Kem Göz üç mermiyle kırılabiliyor.

Hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Reyna'nın en etkili yeteneklerinden Kem Göz’ü mümkün olduğunca sık satın alman gerekir. Duvarlardan geçebildiği için spike bölgesine girme, takım arkadaşına yardım etme ve düşmanı beklenmedik açılardan vurabilme imkanı sağlar. Özellikle bire birlerde oldukça etkili olan bu yeteneği kullanırken tahmin edilemez olmaya çalış.

Sömür (Q)

Rakibini öldürdüğünde anında sömürerek hızlı bir şekilde sağlığını yenileyebileceği bir ruh küresi kullanmana olanak sağlar. Bu yeteneği kullandıktan sonra sağlığın hızla dolacak ancak bu geçerli bir süre aktif olacaktır. Eğer Reyna’nın ulti yeteneği İmparatoriçe açıksa ruh küresi kullanmana gerek kalmadan bu yeteneği kullanabilirsin.

Hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Rakibinle düelloya girdin ve kazandın ancak sağlığın çok azaldı. Bu yeteneği kullanarak sağlığını doldurabilir ve bir sonraki düelloya girebilirsin. Bunu yaparken dikkat etmen gereken şu ki yeteneği kullanırken sergilenen animasyon sırasında silahını kullanamazsın. Eğer bir düşman tam bu esnada sana ateş etmeye başlarsa büyük ihtimalle ölürsün. İyileşmek için kürenin görüş alanında olması gerekir, haliyle hızla kaçman da çok kolay olmaz.

Azlet (E)

Reyna için büyük önem arz eden bu yetenek, ulti yeteneği açıkken kullanıldığında kısa süreliğine ciddi oranda görünmezlik sağlar ki bu da rakip için korkutucu olabilir.

Hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Ulti açıkken bu yeteneğin etkisi çok daha büyüktür. Düşmanını öldürdükten sonra bu yeteneği kullanabilir, düşmanının seni rahatça hedef alamayacağı bir konuma geçebilir, silahını yeniden doldurabilir, düşmanının karşısına tekrar ve daha iyi bir konumda çıkabilirsin. Tabii ki tüm bunları kısa bir sürede yapman gerekir. Ulti ile beraber kullanıldığında Reyna’yı kurşun geçirmez hale getirir.

Ulti Yeteneği: İmparatoriçe (X)

İmparatoriçe, sana bir süreliğine hızlı ateş etme ve hızlı şekilde şarjör değiştirme şansı tanır. Bu yetenek aynı zamanda Sömür ve Azlet ikilisini etkinleştirir. Normalde bu iki yeteneği kullanmak için ruh küresi toplaman gerekir.

Hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Bir düelloya gireceğini biliyorsan, güçlenmen ve düşmanında panik yaratman gerektiği için bu yeteneği kullanabilirsin. İmparatoriçe’yi aynı zamanda takım arkadaşlarına daha fazla alan yaratmak içinde kullanabilirsin. Rakip oyuncular bilecekler ki İmparatoriçe açıldığında başları belaya girecektir. Rakiplerini öldürdüğünde yeteneklerini kullanmaya özen göster.