Eczacıbaşı Dynavit'ten Dördüncü Galibiyet

“Dünya Şampiyonu” apoleti ile sahalara dönen Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi arenasında yeni yılın ilk maçına Macaristan deplasmanında çıktı. Vasas Óbuda karşısında mücadeleye Naz, Bošković, Beyza, Stevanović, Voronkova, Gray ve Simge ile başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te genç smaçör Defne Başyolcu, U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Vasas Óbuda - Eczacıbaşı Dynavit maçının tekrarını bu sayfadan izleyebilirsin!

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Karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin hemen başında Jovana Stevanović’in servis serisiyle farkı yakalayan Turuncu Beyazlılar, Alexa Gray’in arka arkaya bulduğu sayılarla üstünlüğü eline aldı. Setin ortalarında farkı kapatmaya çalışan Vasas Óbuda’ya Eczacıbaşı Dynavit bloklarıyla geçit vermezken, hücum alanında her oyuncusuyla skora katkı sağladı. Set sonunda oyuna giren genç oyuncu Martyna Czyrniańska, aldığı pası sayıya çevirdi ve bir de ace bularak olumlu izlenim verdi. Set 25-15 temsilcimizin hanesine yazılırken, takım halinde %74 hücum yüzdesi dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te Tijana Bošković, üst üste aldığı sayılarla skor dengesini bozan isim oldu. Takım halinde atılan iyi servislerle rakibi %35 pozitif servis karşılama yüzdesinde tutarken, temsilcimizde ise bu oran %67 idi. Beyza’nın 4’ü hücum ve 1’i blok toplam 5 sayıyla Bošković ile birlikte en skorer isim olduğu sette takımın genç isimleri Martyna Czyrniańska, Yaprak Erkek ve Aybüke Özel de süre aldı. 25-16 sonuçlanan sete son noktayı koyan isim, etkili smacıyla Martina Czyrniańska oldu.

Eczacıbaşı Dynavit © Eczacıbaşı Dynavit

Üçüncü sette libero olarak Aybüke Özel’e görev veren Ferhat Akbaş, diğer pozisyonlarda ise değişikliğe gitmedi. İlk iki sete göre daha dirençli bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekipte Türk pasör Buket Gülübay defansları ve performansıyla öne çıkarken, Fatoumatta Sillah 8 sayıyla takımının en skoreriydi. Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü setin son bölümünde Bošković’in sayılarıyla rakibi yakalamaya yaklaşsa da 25-20 skorla Vasas Óbuda seti kazanan ekip oldu. Bu sette 21 kez topla buluşan Bošković, tam 10 sayı kaydetti.

Dördüncü setin ikinci bölümünde Sinead Jack-Kisal, Stevanović’in yerine oyuna dahil olurken, Simge Aköz de libero olarak yeniden sahada yer aldı. Yakın skorlarla ilerleyen setin kırılma noktalarında tecrübesini ortaya koyan temsilcimiz, Bošković önderliğinde ve Voronkova’nın da önemli katkısıyla puan vermeden kazanmayı bildi. 25-22 temsilcimiz lehine sonuçlanan sette 8 sayıya imza atan Voronkova, servis karşılamada da %43 pozitif oran yakaladı.

Maçın en değerli oyuncusu Tijana Bošković seçildi © Eczacıbaşı Dynavit

Beşinci maçında deplasmandan 3-1 skorla galip ayrılan Turuncu Beyazlılar, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki Savino Del Bene Scandicci maçı öncesi puan kaybetmedi. Maçın en skoreri 28 sayıyla Tijana Bošković olurken, Sırp pasör çaprazı performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi. Onu 14’er sayıyla Alexa Gray ve Irina Voronkova takip etti. Takım halinde 7 blok sayısı bulan Turuncu Beyazlılar 2 de ace sayısı kazandı. Pozitif servis karşılama oranı %47 olurken, atakta %46 ile pasları hanesine sayı olarak yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup etabındaki son maçında 16 Ocak Salı günü 17:00’da İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi ağırlayacak. Grup liderliği için büyük önem taşıyan bu müsabakayı Red Bull TV ’den ücretsiz olarak takip edebilirsin.