VALORANT EMEA Ligi
© Red Bull
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VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Ligi Başladı

VALORANT’ta dünyanın en iyi takımının belirleneceği VALORANT Champions Tour'un EMEA Ligi ayağında mücadele başladı.
Yazar: Red Bull
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Riot Games tarafından üçüncüsü düzenlenen VALORANT Champions Tour, dünyanın dört bir yanındaki bölgesel turnuvalar ile start aldı. Türkiye’nin dahil olduğu EMEA bölgesinde ise 10 takımın yer aldığı EMEA Ligi düzenleniyor. 27 Mart’ta oynanan ilk maçlarla başlayan bölgesel lig heyecanı 28 Mayıs’ta sona erecek.
EMEA Ligi’nde Türkiye iki takımla temsil ediliyor. FUT Esports ve BBL Esports dışında ligde Fnatic, Giants, Karmine Corp, KOI, Natus Vincere, Team Heretics, Team Liquid ve Team Vitality yer alıyor. Lig maçları boyunca her takım birbiriyle bir kez karşılaşacak ve tüm maçlar sonunda puan durumu şekillenecek.
FUT Esports'un VALORANT takımı

FUT Esports'un VALORANT takımı

© FUT Esports

Lig maçları 19 Mayıs’ta sona erdikten sonra ilk altı sırada yer alan takımlar playoff’a yükselme hakkı kazanacak. Altı takımlı playoff sürecinde eleme maçları best-of-three, final maçları ise best-of-five formatında oynanacak. 10 takım ile başlayan EMEA Ligi sonunda üç takım Masters ve Champions’a yükselecek.

FUT Esports'un EMEA Ligi serüveni

EMEA Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden FUT Esports ilk maçına 28 Mart’ta çıktı. İspanyol espor organizasyonu Team Heretics ile karşı karşıya gelen FUT Esports, oynanan iki rauntta da rakibine üstünlük sağlayarak maçtan 2:0 galip ayrılmayı başardı. FUT Esports'un maç takvimi ve puan durumu ise şöyle:

Tarih

Takım

Skor

Takım

28 Mart

FUT Esports

2:0

Team Heretics

30 Mart

FUT Esports

1:2

Team Liquid

5 Nisan

FUT Esports

-

Team Vitality

13 Nisan

FUT Esports

-

KOI

20 Nisan

FUT Esports

-

Giants

28 Nisan

FUT Esports

-

Fnatic

4 Mayıs

FUT Esports

-

Karmine Corp

11 Mayıs

FUT Esports

-

Natus Vincere

19 Mayıs

FUT Esports

-

BBL Esports

VCT 2023 EMEA Ligi Puan Durumu

Sıra

Takım

G/M

Raunt

Skor

Averaj

1

Team Vitality

2/0

4:1

56:51

+5

2

Fnatic

1/0

2:0

26:14

+12

3

Karmine Corp

1/0

2:0

32:28

+4

4

Team Liquid

1/1

3:3

65:53

+12

5

FUT Esports

1/1

3:2

51:49

+2

6

KOI

1/1

2:2

55:53

+2

7

Natus Vincere

1/1

2:3

68:70

-2

8

BBL Esports

0/1

0:2

28:32

-4

9

Team Heretics

0/1

0:2

13:26

-13

10

Giants

0/2

1:4

51:69

-18

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