VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Ligi Başladı

, dünyanın dört bir yanındaki bölgesel turnuvalar ile start aldı. Türkiye’nin dahil olduğu EMEA bölgesinde ise 10 takımın yer aldığı EMEA Ligi düzenleniyor. 27 Mart’ta oynanan ilk maçlarla başlayan bölgesel lig heyecanı 28 Mayıs’ta sona erecek.

Riot Games tarafından üçüncüsü düzenlenen VALORANT Champions Tour , dünyanın dört bir yanındaki bölgesel turnuvalar ile start aldı. Türkiye’nin dahil olduğu EMEA bölgesinde ise 10 takımın yer aldığı EMEA Ligi düzenleniyor. 27 Mart’ta oynanan ilk maçlarla başlayan bölgesel lig heyecanı 28 Mayıs’ta sona erecek.

Riot Games tarafından üçüncüsü düzenlenen VALORANT Champions Tour , dünyanın dört bir yanındaki bölgesel turnuvalar ile start aldı. Türkiye’nin dahil olduğu EMEA bölgesinde ise 10 takımın yer aldığı EMEA Ligi düzenleniyor. 27 Mart’ta oynanan ilk maçlarla başlayan bölgesel lig heyecanı 28 Mayıs’ta sona erecek.

FUT Esports FUT Esports, 2016 yılında "Futbolist" ismiyle başladığı espor macerasına birçok branşta elde ettiği başarılarla devam ediyor.

dışında ligde Fnatic, Giants, Karmine Corp, KOI, Natus Vincere, Team Heretics, Team Liquid ve Team Vitality yer alıyor. Lig maçları boyunca her takım birbiriyle bir kez karşılaşacak ve tüm maçlar sonunda puan durumu şekillenecek.

Lig maçları 19 Mayıs’ta sona erdikten sonra ilk altı sırada yer alan takımlar playoff’a yükselme hakkı kazanacak. Altı takımlı playoff sürecinde eleme maçları best-of-three, final maçları ise best-of-five formatında oynanacak. 10 takım ile başlayan EMEA Ligi sonunda

Lig maçları 19 Mayıs’ta sona erdikten sonra ilk altı sırada yer alan takımlar playoff’a yükselme hakkı kazanacak. Altı takımlı playoff sürecinde eleme maçları best-of-three, final maçları ise best-of-five formatında oynanacak. 10 takım ile başlayan EMEA Ligi sonunda üç takım Masters ve Champions’a yükselecek .

Lig maçları 19 Mayıs’ta sona erdikten sonra ilk altı sırada yer alan takımlar playoff’a yükselme hakkı kazanacak. Altı takımlı playoff sürecinde eleme maçları best-of-three, final maçları ise best-of-five formatında oynanacak. 10 takım ile başlayan EMEA Ligi sonunda üç takım Masters ve Champions’a yükselecek .