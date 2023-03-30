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VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Ligi Başladı
VALORANT’ta dünyanın en iyi takımının belirleneceği VALORANT Champions Tour'un EMEA Ligi ayağında mücadele başladı.
Riot Games tarafından üçüncüsü düzenlenen VALORANT Champions Tour, dünyanın dört bir yanındaki bölgesel turnuvalar ile start aldı. Türkiye’nin dahil olduğu EMEA bölgesinde ise 10 takımın yer aldığı EMEA Ligi düzenleniyor. 27 Mart’ta oynanan ilk maçlarla başlayan bölgesel lig heyecanı 28 Mayıs’ta sona erecek.
EMEA Ligi’nde Türkiye iki takımla temsil ediliyor. FUT Esports ve BBL Esports dışında ligde Fnatic, Giants, Karmine Corp, KOI, Natus Vincere, Team Heretics, Team Liquid ve Team Vitality yer alıyor. Lig maçları boyunca her takım birbiriyle bir kez karşılaşacak ve tüm maçlar sonunda puan durumu şekillenecek.
Lig maçları 19 Mayıs’ta sona erdikten sonra ilk altı sırada yer alan takımlar playoff’a yükselme hakkı kazanacak. Altı takımlı playoff sürecinde eleme maçları best-of-three, final maçları ise best-of-five formatında oynanacak. 10 takım ile başlayan EMEA Ligi sonunda üç takım Masters ve Champions’a yükselecek.
FUT Esports'un EMEA Ligi serüveni
EMEA Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden FUT Esports ilk maçına 28 Mart’ta çıktı. İspanyol espor organizasyonu Team Heretics ile karşı karşıya gelen FUT Esports, oynanan iki rauntta da rakibine üstünlük sağlayarak maçtan 2:0 galip ayrılmayı başardı. FUT Esports'un maç takvimi ve puan durumu ise şöyle:
Tarih
Takım
Skor
Takım
28 Mart
FUT Esports
2:0
Team Heretics
30 Mart
FUT Esports
1:2
Team Liquid
5 Nisan
FUT Esports
-
Team Vitality
13 Nisan
FUT Esports
-
KOI
20 Nisan
FUT Esports
-
Giants
28 Nisan
FUT Esports
-
Fnatic
4 Mayıs
FUT Esports
-
Karmine Corp
11 Mayıs
FUT Esports
-
Natus Vincere
19 Mayıs
FUT Esports
-
BBL Esports
VCT 2023 EMEA Ligi Puan Durumu
Sıra
Takım
G/M
Raunt
Skor
Averaj
1
Team Vitality
2/0
4:1
56:51
+5
2
Fnatic
1/0
2:0
26:14
+12
3
Karmine Corp
1/0
2:0
32:28
+4
4
Team Liquid
1/1
3:3
65:53
+12
5
FUT Esports
1/1
3:2
51:49
+2
6
KOI
1/1
2:2
55:53
+2
7
Natus Vincere
1/1
2:3
68:70
-2
8
BBL Esports
0/1
0:2
28:32
-4
9
Team Heretics
0/1
0:2
13:26
-13
10
Giants
0/2
1:4
51:69
-18