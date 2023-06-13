VALORANT Champions Tour 2023 Masters Tokyo Takvimi

VALORANT'ta yılın en iyi takımının belirleneceği VALORANT Champions Tour 'un Tokyo'daki Masters ayağı 11 - 25 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. 12 takımın yer aldığı turnuvada dört takım (Fnatic, LOUD, Paper Rex, Team Liquid) seri başı olarak rakiplerini beklerken, diğer sekiz takım ise grup aşamasında mücadele ediyor.