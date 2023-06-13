VALORANT Champions Tour 2023 Masters Tokyo
© Riot Games
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VALORANT Champions Tour 2023 Masters Tokyo Takvimi

VALORANT'ta sezonun en önemli turnuvalarından birine Tokyo ev sahipliği yapıyor, FUT Esports da turnuvada başarı kovalıyor.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında
VALORANT'ta yılın en iyi takımının belirleneceği VALORANT Champions Tour'un Tokyo'daki Masters ayağı 11 - 25 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. 12 takımın yer aldığı turnuvada dört takım (Fnatic, LOUD, Paper Rex, Team Liquid) seri başı olarak rakiplerini beklerken, diğer sekiz takım ise grup aşamasında mücadele ediyor.
FUT Esports'un da aralarında yer aldığı sekiz takım, dörderli iki grupta karşı karşıya geliyor. Grup maçları sonunda her gruptan ikişer takım playoff turuna yükselme hakkı kazanacak ve seri başı takımlar ile eşleşecek. Maçlar finale kadar best-of-three, finalde ise best-of-five formatında oynanacak ve şampiyon belirlenecek.
FUT Esports'un VALORANT takımı

FUT Esports'un VALORANT takımı

© FUT Esports

Tokyo bileti için VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Ligi'nde mücadele eden FUT Esports, 10 takımın yer aldığı ligi beşinci sırada tamamladı ve playoff turunda Giants'ı 2:0 ile geçtikten sonra Fnatic'e 0:2 mağlup oldu. Bir sonraki turda Team Vitality'yi 2:1 yenerek hedefine ulaşan FUT Esports, playoff’un devamında Natus Vincere'yi 2:0 yendi ve Team Vitality’ye 0:3 mağlup oldu.

A Grubu

Sıra

Takım

G/M

Skor

Averaj

1

NRG

2/0

75:59

+16

2

EDward Gaming

1/1

66:61

+5

3

T1

1/1

65:72

-7

4

Natus Vincere

0/2

55:69

-14

  • EDG 1:2 T1
  • NRG 2:1 NAVI
  • T1 1:2 NRG
  • EDG 2:0 NAVI
  • T1 0:0 EDG

B Grubu

Sıra

Takım

G/M

Skor

Averaj

1

Evil Geniuses

2/0

53:31

+22

2

FUT Esports

1/1

51:51

0

3

DRX

1/1

40:43

-3

4

Attacking Soul Esports

0/2

41:60

-19

  • FUT 0:2 EG
  • DRX 2:0 ASE
  • EG 2:0 DRX
  • FUT 2:1 ASE
  • DRX 0:0 FUT
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