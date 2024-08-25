Ricciardo Anlatıyor: Max Verstappen'in 200 Yarışlık Kariyeri

Max Verstappen kilometre taşı niteliğindeki 200. Formula 1 yarışını Hollanda GP'de kutladı. 1980'lerin ortasından 2021'e kadar 36 yıl boyunca F1 takviminde yer almayan Zandvoort'ta bu yarışın olması ise Verstappen'in 200. yarışını kendi evinde kutlamasını sağladı.

Bu 200 startın 14'ü hariç hepsinde takım arkadaşı, rakip, düşman ve dost olarak gridde yer alan Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo , üç yıl boyunca Verstappen ile aynı garajı paylaştı. Daha öncesinde ise Monako'da aynı apartmanda komşu olarak yaşadılar. Başlangıçtaki çekingenlik ve anlaşılabilir bir rekabetin ardından iki pilotun da hem hayatlarında hem de kariyerlerinde olgunlaşmasıyla aralarındaki ilişki büyük bir dostluğa dönüştü.

Ricciardo'nun kendi sözleriyle, Verstappen'in Red Bull ile 200 yarışa varan yolculuğunu hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Max's 200th falls at Zandvoort, back on the calendar thanks to his success © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 "Yeteneği hemen belli oldu"

Doksan dakika. Daniel Ricciardo'nun Max Verstappen'i tanıması için gereken tek şey buydu.

2015'te 17 yaşında bir Formula 1 yarışına başlayan en genç sürücü iken, bir yıl sonra İspanya Grand Prix'sinin açılış antrenmanı için güneşli bir Barselona sabahında Ricciardo'nun Red Bull Racing'deki takım arkadaşı olan bu çocukta bir şeyler vardı.

O zamanlar F1 kariyerinin beşinci yılında olan Avustralyalı pilot bunu hemen fark etti.

"Ricciardo, Verstappen'in Rusya'daki bir önceki yarıştan sonra Toro Rosso'dan Red Bull'un A takımına yükseldiği sezonun beşinci turunda, takım arkadaşı olarak ilk kez Red Bull aracına bindiğini hatırlıyor.

"Hızdan daha fazlasını gördüm... her şeyden çok etkilenmemişti. Pek çok sporda, pek çok sporcuda en önemli şey budur - gözler üzerlerindeyken, baskı altındayken ve ışıklar parlarken bunu kim yapabilir? Benim için bu... tüm gözlerin üzerinde olduğu ilk seferinde, hiçbir şeyden rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Bunu fark etmemek mümkün değildi. 'O' faktörü hemen kendini belli etti."

Bu Verstappen'in 24. F1 yarışıydı ve Ricciardo'nun ilk değerlendirmesinin yerinde olduğunun kanıtlanmasından iki gün sonra ilk zaferiydi. Sekiz yıl sonra Verstappen, henüz 26 yaşında olmasına rağmen, birden fazla dünya şampiyonluğu kazanmış, F1 tarihindeki diğer iki pilottan daha fazla yarış kazanmış ve yarım on yıl boyunca sporun mihenk taşı olmuştur.

One race, one win: success on debut for Red Bull Racing in Barcelona, 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool Onda hızdan daha fazlasını gördüm... Daniel Ricciardo Max Verstappen hakkında

02 "Ben 17 yaşında hazır değildim, ama Max kesinlikle hazırdı."

Ricciardo, Verstappen'in 2015'teki halini uzaktan merakla izledi, takım arkadaşı olarak üç sezon geçirdi, çeşitli başarılar elde etti ve zaman zaman parlama noktaları yaşadı ve F1 yolculuğu onu Renault'ya, ardından McLaren'e ve son iki sezondur Visa CashApp RB ile Red Bull ailesine geri götürürken ona rakip olarak yarıştı.

Verstappen gibi o da F1'in 75 yıllık tarihinde 200 Grand Prix başlangıcını aşan 23 pilottan biri; günümüzün şişirilmiş takvim uzunluklarıyla daha kolay ulaşılan bir sayı ama yine de önemli bir başarı.

Ricciardo'nun kendi deneyiminden yola çıkarak daha da anlamlı olan şey, Verstappen'in henüz 17 yaşında F1'e hazır olmasıydı. Aynı yaşta Ricciardo, ülkesi Batı Avustralya'da liseyi bitiriyor ve Formula BMW Asya'da yarışıyordu. 2011'de 22. doğum gününü bir hafta geçene kadar F1'e katılamadı. O zaman bile hazır olduğundan emin değildi.

Ricciardo'nun bu karavan yarışında genç Verstappen ile kapışmasını izleyin:

2 dakika F1 Pilotları Karavan Yarışı Yaparsa…

"22 yaşındayken kendimi genç hissediyordum - zihinsel olarak meydan okumaya hazırdım ama hala çok gençtim - bu yüzden 17 yaşındaki Max için bu büyük bir soruydu," diyor Ricciardo.

"O zamanlar F1'e adım atmak oldukça büyüktü - birincisi arabalar, ama F1 ile ilgili her şey, onun bir canavar olması. Tüm bu sirke, bir yarış hafta sonunun yoğunluğuna hazırlıklı olmak zor. Arabalara, geri bildirimlere, mühendisliğe, stratejiye, medyaya, taraftar katılımlarına alışmak zor çünkü işin içinde çok fazla şey var. Bir hafta sonunun hızı ve talepleri, daha önce yaptığınız her şeyden çok daha yorucu. Ben 17 yaşındayken kesinlikle hazır değildim ama Max kesinlikle hazırdı."

Takım arkadaşı olarak geçirdikleri zamanın derinliklerinde Ricciardo, Verstappen'in kariyerinde gençliğin coşkusu ile deneyim ve bilgi birikiminin birleştiği o tatlı noktada olduğunu hissetti. Ricciardo bunu fark etti çünkü 2014'te ilk üç F1 zaferini kazandıktan sonra bunu zaten yaşamıştı.

Max was just 17 years and 166 days old when he debuted in Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool 22 yaşındayken kendimi genç hissediyordum - zihinsel olarak meydan okumaya hazırdım ama hala çok gençtim - bu yüzden 17 yaşındaki Max için bu büyük bir meydan okumaydı Daniel Ricciardo Max Verstappen hakkında

Ricciardo gülerek, "2014'te Max'in 2016 versiyonu gibiydim; arabaya atlıyorsunuz, ilk kez üst düzey bir takımdasınız ve içgüdülerinizle, heyecanla, biraz da 'hadi bakalım, neler olacak' diye koşuyorsunuz," diyor.

"Bu çok güçlü bir şey. Ama sonra benim 2016 versiyonum - yani bu muhtemelen Max'in 2018 versiyonu - hala çok fazla umursamayacak kadar genç ve açsınız, ama sonra fazladan birkaç yıllık deneyiminiz var ve teknik olarak araçla, takımla ve aldıkları kararlarla daha uyumlusunuz.

"Sadece saf yeteneğe güvenemediğiniz günlerde, bunun arkasında biraz daha fazla desteğiniz oluyor. Bunu 2016 sezonunda hissettim ve Max'in 2018'de bu duruma gelmeye başladığını düşünüyorum."

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03 "Koşulsuz bir güven ve inanca sahip"

O zamana kadar, 2016-17'de birlikte geçirdikleri ilk iki yılda Verstappen'i dünya şampiyonasında yenen Ricciardo, onun ne kadar zorlu bir yarışçı olacağını anlamaya başlamıştı.

Ricciardo, "O zamanlar çoğu zaman sadece saf yetenek ve hıza göre hareket ettiğini hissettim, bu yüzden yarış becerisi ve o yaşta biraz telaşlanabileceği, dengesizleşebileceği veya sarsılabileceği belirli durumlarla başa çıkmada olgunluk eksikliği vardı... bu, daha fazla deneyim ve olgunlukla ona sahip olduğum bir şeydi," diye hatırlıyor.

"Ama bunun onun için zamanla geleceğini biliyordum, geliştiğini görebiliyordunuz. Daha hızlı olmasa da aynı derecede hızlıydı, ancak hataları azalıyordu ve mühendisliği... otomobille ve takıma verdiği geri bildirimlerle daha uyumluydu. Daha komple bir hale geliyordu... daha çok yönlü, biraz farklı ve biraz da özel."

Böylesine bir sakinlik, soğukkanlılık ve özgüven... - ondaki en etkileyici şey bu Daniel Ricciardo Max Verstappen hakkında

60 numaralı zafer 2024'te Kanada'da geldi ve zaman onun yanındayken, kaskını sonsuza kadar asmadan önce istatistiklerinin nereye varacağını kimse bilemez.

Ricciardo F1'de kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyor ve Verstappen'in içinde bulunduğu "çok ama çok büyük mor dönemi" takdir ediyor.

Ricciardo, "Şu anda daha iyi olduğu nokta, bu yolda birçok kez yürümüş olması, bu yüzden belki de kendisinden beklenmediğinde bile bir şeyler başarabileceğine dair koşulsuz bir güven ve inanca sahip," diyor.

"Aynı zamanda son birkaç yıl ve ne kadar kilitlenmiş olduğu nedeniyle bir bölgede, tıpkı saat gibi. Öyle bir sakinlik, soğukkanlılık ve özgüvenle hareket ediyor ki, şu anda en etkileyici şey bu, eskiden yaptığı tüm o küçük hataların ortadan kalkmış olması. Bu sürüşle ilgili bir şey ama sonuçta bu zihinsel bir şey ve o kadar kontrollü ve soğukkanlı ki."

04 "Belki de tüm zamanların en iyisi olarak tarihe geçebilir"

World title number three was sealed under lights in Doha in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Her iki pilot da spor yıldızları ve yetişkinler olarak büyüdükçe, Ricciardo ilişkilerinin önemli ölçüde değiştiğini söylüyor; onun için yılların ilerlemesi ekstra bir bakış açısı getiriyor.

"Takım arkadaşı olduğumuz o günleri düşünüyorum... O çok büyük bir heyecanla geldi ve harika şeyler yaptı ama ben de izimi bırakmaya çalışıyordum" diyor.

"İkimiz de zirvedeki yerimiz için savaşıyorduk, bu yüzden doğal olarak biraz rekabet, biraz gerginlik ve bir rekabet vardı. Dolayısıyla 2018'den sonra takım arkadaşı olarak birbirimize karşı doğrudan rekabet etmediğimizde, bu aramızdaki savunma kalkanını biraz ortadan kaldırdı.

Bu sadece onun yaptıklarına ve hala yapmakta olduklarına duyduğumuz bir saygı. Daniel Ricciardo Max Verstappen hakkında

"Bunun da ötesinde, olgunlaşıyorsunuz - ben olgunlaştım, o olgunlaştı. Gençken, zihniyetiniz rakiplerinize fazla saygı duymamaktır. Herkes düşmandır, it iti yer. Yaşlandıkça doğal olarak rakiplerinize daha fazla saygı duyarsınız. Genel bir olgunluk seviyesi var.

"Bu sporda bu kadar uzun süre hayatta kalınca bir saygı oluşuyor. Birbirinizin etrafında daha fazla zaman geçiriyorsunuz ve rekabetin arkasındaki insani tarafı görüyorsunuz.

"Sanırım bazı insanlara olumlu bir şekilde, biraz daha şakacı, daha kaygısız bir şekilde bulaşabildim. Bu biraz Max'e de bulaşmış olabilir... Tüm övgüyü ben almayacağım, belki birazcık! Ama şaka bir yana, belki de tüm zamanların en iyisi olarak anılabileceğini söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum.

"Benim için bunun önünde bir ego yok, sadece yaptıklarına ve hala yapmakta olduklarına saygı duyuyorum."