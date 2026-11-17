Basketbol dünyası, Grand Theft Auto serisinin unutulmaz atmosferiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2K ve Rockstar Games tarafından duyurulan yeni iş birliği, NBA 2K27'nin üçüncü sezonunda oyuncuları neon ışıkları, sahil manzaraları ve Vice City'ye özgü detaylarla karşılayacak. Miami HEAT yıldızı Bam Adebayo'nun özel sürüm kapağında yer aldığı bu kapsamlı güncelleme, The City ve MyTEAM modlarına yeni içerikler kazandıracak. NBA 2K27'de Vice City, 27 Kasım 2026 tarihinde başlayacak üçüncü sezonun ana temasını oluşturacak.

01 NBA 2K27'de Vice City Temalı Yeni Bir Dönem

2K ve Rockstar Games'in ortaklığıyla hazırlanan üçüncü sezon, iki popüler oyun evrenini aynı deneyimde bir araya getiriyor. Grand Theft Auto serisinin Miami'den ilham alan kurgusal şehri Vice City, NBA 2K27'nin çevrim içi sosyal merkezi The City'ye taşınıyor.

NBA 2K27 GTA iş birliği, yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı kalmıyor. Oyuncular yeni basketbol sahalarında mücadele edebilecek, GTA evreninden esinlenen kıyafetler kazanabilecek ve özel etkinliklere katılabilecek. Ayrıca MyTEAM moduna Vice City temalı kartlar eklenecek.

2K, bu ortaklığı NBA 2K tarihinin en kapsamlı sezon entegrasyonu olarak tanımlıyor.

Vice City © Rockstargames

02 NBA 2K27 Sezon 3 Ne Zaman Başlıyor?

NBA 2K27 yeni sezon, 27 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek. Normal sezonlardan daha uzun planlanan üçüncü sezon, toplam yedi hafta sürecek.

Bu dönemde oyuncular Vice City temalı etkinliklere katılarak özel ödüllerin kilidini açabilecek. Sezon boyunca The City, MyTEAM ve Season Pass sistemlerinde farklı içerikler sunulacak.

03 NBA 2K27 Sezon 3 Yenilikleri

NBA 2K27 güncellemesi, oyun dünyasının görünümünü değiştirirken karakter geliştirme seçeneklerini de genişletecek. The City içerisinde açılacak Vice City temalı Park, sahil kenarındaki basketbol sahaları, pastel renkli oteller, spor otomobiller ve Macca the Gator heykeliyle dikkat çekecek.

Üçüncü sezonun öne çıkan yenilikleri şöyle:

Vice City Park: The City içerisinde Vice City atmosferinden ilham alan yeni basketbol alanı açılacak.

Sahara Arena: NBA Arena'nın yerini sezon boyunca Vice City takımına ev sahipliği yapan Sahara Arena alacak.

Yeni GOAT Builds: Luka Dončić, Karl-Anthony Towns, Zion Williamson ve James Harden gibi yıldızlardan ilham alan seçeneklerin de bulunduğu 11 yeni GOAT Build eklenecek.

Yeni Takeover yetenekleri: Ball Heist pas araya girme avantajı sunarken Cheetah, belirli fiziksel özelliklere +8 puan sağlayacak.

MyTEAM içerikleri: Miami HEAT oyuncularını öne çıkaran kartlar, özel ödüller ve sınırlı süreli modlar sunulacak.

NBA 2K27 Vice City teması, karakter özelleştirme seçeneklerine de yansıyacak. Oyuncular Vice City ve Los Santos formalarının yanı sıra GTA serisinden tanınan Burger Shot ile Cluckin' Bell çalışan kıyafetlerine ulaşabilecek.

04 Vice City Temalı Etkinlikler ve Ödüller

Üçüncü sezon, farklı oyun tarzlarına hitap eden etkinliklerle desteklenecek. Conquer Leonida, Vice Run ve Neon vs Noir gibi organizasyonlar oyunculara yeni mücadele alanları sunacak.

Özellikle Neon vs Noir etkinliğinde Vice City ile Los Santos takımları, beşe beş tam saha basketbol karşılaşmalarında mücadele edecek. Wear & Earn etkinliklerinde ise Rockstar Games iş birliğine özel kıyafetleri giyen oyuncular çarşamba günleri iki kat REP kazanabilecek.

Sezon ödülleri arasında şu içerikler bulunacak:

Seviye Ödül 4 Nike x Cactus Jack Miami HEAT forması 18 Los Santos forması ve şortu 33 Vice City Varsity Jacket 38 Burger Shot çalışan kıyafeti 40 +1 Cap Breaker

Season 3 Pro Pass sahipleri ayrıca 95 OVR Bam Adebayo kartı, Cluckin' Bell kıyafeti ve özel Kawhi Leonard MyTEAM kartı gibi premium ödüllere erişebilecek.

05 NBA 2K27 Vice City Edition Kapak Yıldızı Bam Adebayo

Özel sürümün kapak yıldızı, Miami HEAT forması giyen üç kez NBA All-Star seçilmiş Bam Adebayo olacak. Miami ile güçlü bir bağı bulunan basketbolcu, Vice City'nin neon ışıklarından ilham alan kapak tasarımında yer alacak.

NBA 2K27 Bam Adebayo iş birliği, yalnızca kapak görseliyle sınırlı değil. Oyuncunun 95 genel reytingli özel kartı, üçüncü sezonun Pro Pass ödülleri arasında bulunacak.

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Adebayo, çocukluğundan beri oynadığı bir oyunun kapağında yer almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtiyor. Kariyerini Miami'de geçirmiş olması da Vice City temalı sürümün önemini artırıyor.

06 NBA 2K27 Vice City Edition Fiyatı ve Platformları Neler?

NBA 2K27 Vice City Edition, 27 Kasım 2026 ile 15 Ocak 2027 tarihleri arasında dijital olarak satışa sunulacak.

Özel sürümün Steam fiyatı 39,99 dolar olarak açıklandı. PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 platformlarında da sınırlı süreli 39,99 dolarlık başlangıç fiyatı uygulanacak. Bölgesel fiyatlandırma ve kampanya koşulları farklılık gösterebilecek.

Özellik NBA 2K27 Vice City Edition Çıkış tarihi 27 Kasım 2026 Satış bitiş tarihi 15 Ocak 2027 Açıklanan fiyat 39,99 dolar Platformlar PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC Kapak yıldızı Bam Adebayo Sezon içeriği Season 3 Pro Pass Ek ödüller Vice City tişörtü, 30 Skill Boost, 15 Gatorade Boost

Vice City Edition, temel oyunun yanı sıra üçüncü sezonun Pro Pass erişimini ve karakter gelişimine yönelik çeşitli bonusları da içerecek.

07 GTA+ Üyelerine NBA 2K27 Sürprizi

Rockstar Games'in abonelik hizmeti GTA+, üçüncü sezon kapsamında NBA 2K27 oyuncularına özel avantajlar sağlayacak.

27 Kasım 2026 ile 15 Ocak 2027 tarihleri arasında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında GTA+ üyeliği bulunan kullanıcılar, NBA 2K27 Standard Edition'ı üyelikleri kapsamında ek ücret ödemeden oynayabilecek. Aynı dönemde oyunun standart sürümünü, üyeliklerinin bağlı olduğu platformda %20 indirimle satın alma fırsatından yararlanabilecekler.

17 Aralık 2026 tarihinde ise GTA+ üyelerine yönelik yeni bir bonus paketi sunulacak. Bu pakette Vice City temalı mavi Boat Hat, Oversized T-Shirt, 30 Skill Boost ve 15 Gatorade Boost bulunacak. Bonus içerikler 31 Mart 2027 tarihine kadar alınabilecek.

NBA 2K27 ile Vice City arasındaki bu özel buluşma, basketbol simülasyonunu GTA evreninin kendine özgü atmosferiyle birleştirerek oyunculara farklı bir sezon deneyimi sunmaya hazırlanıyor.