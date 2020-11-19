Vince Reffet'nin Anısına

Olağandışı bir atlet ve kişilik olan Vince Reffet , 36 yaşında aramızdan ayrıldı. Fransız base jumping ve wingsuit sporcusu, son Jetman projesi için Dubai'de hazırlıklarını sürdürürken, bir antrenman esnasında hayata veda etti.

İster paraşütüyle olsun, isterse özel yapım motorlu wingsuit'iyle, Vince, kendini gökyüzünde ifade etmekten hiçbir zaman geri durmadı. Coşkulu bir tutkuyu ve eğlence duygusunu her zaman yanında taşıdı. Vince, gökyüzüne hakimiyetini tekrar gözler önüne serdiği ve izleyenlere büyük heyecanlar yaşattığı A Door in the Sky projesiyle hatıralarda yer edecek. Wingsuit, Annecy'li sporcunun örnek karakteri ve farkındalığıyla mükemmelleştiği birçok disiplinden sadece biriydi.

Vince Reffet © Red Bull

Vince, uzun yıllardır dostu ve Soul Flyers ekinden partneri olan Fred Fugen'le birlikte, hem gökteki maceraların keşfi için bir motivasyon hem de bir ilham kaynağıydı. İnsanoğlunun gökteki macerasında her zaman yeniliklerin peşinde koşan özel bir karakterdi.