Vince Reffet'nin Anısına

İster paraşütüyle olsun, isterse özel yapım motorlu wingsuit'iyle, Vince, kendini gökyüzünde ifade etmekten hiçbir zaman geri durmadı. Coşkulu bir tutkuyu ve eğlence duygusunu her zaman yanında taşıdı. Vince, gökyüzüne hakimiyetini tekrar gözler önüne serdiği ve izleyenlere büyük heyecanlar yaşattığı A Door in the Sky projesiyle hatıralarda yer edecek. Wingsuit, Annecy'li sporcunun örnek karakteri ve farkındalığıyla mükemmelleştiği birçok disiplinden sadece biriydi.