2023 Voleybol Takvim Yılı Nasıl Geçti?

Hande Baladın ve Eczacıbaşı Dynavit için 2022 yılının içerisinde başlayan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi macerası, namağlup geçilen grup maçlarının ardından 2023 takvim yılında da devam etti. Grup aşamasındaki başarı, 2023 yılının mayıs ayında CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'yle süslendi. İki Türk takımının karşılaştığı ve VakıfBank’a karşı Hande Baladın’ın 15 sayıyla oynadığı final karşılaşmasını kazanan taraf sarı-siyahlı ekip oldu.

2022-2023 Sultanlar Ligi'nde de başarılı bir grafik çizen Hande Baladın, Eczacıbaşı Dynavit'in sezonu lider bitirmesinde çok önemli rol oynadı. Final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, lig şampiyonluğunu final setinde kaybetti. Hande’nin iki turnuvanın genelindeki başarılı oyunu adeta hem yaz aylarında milli takımda hem de 2023'ün devamında Eczacıbaşı Dynavit’te ufukta görünen başarıların da habercisi...

Hande Baladın © eczacibasi-dynavit

Yoğun voleybol takvimi, yaz aylarında milli maçlarla devam etti. Hande Baladın da 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi için A Milli Takım kadrosunda yerini aldı. Mayıs ayının sonunda başlayan milletler liginde Türkiye açılışı Güney Kore karşısındaki 3-0’lık galibiyetle yaparken, Hande önce o maçta 8 sayıyla takıma katkı sağladı. Hemen ardından aynı hafta oynanan Sırbistan maçında 13 sayı kaydederek Türkiye’nin galibiyetinde büyük rol oynadı. Hande ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı bu harika başlangıcı Temmuz ayında, Çin'le oynanan final maçını 3-1 kazanarak taçlandırdı ve ülkeye kupayla dönüldü.

Milletler Ligi’nde gelen şampiyonluğun ardından çıta epey yükseldi ve gözler Ağustos ayında başlayan 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’da altın madalyaya çevrildi. Çeyrek finalde Polonya karşısında 3-0 kazanılan maçta Hande Baladın 9 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Ardından Türkiye bu kez yarı finalde İtalya’yı setlerde 3-2 yenerken Hande Baladın 7 sayı kaydetti. Finalde ise rakip Sırbistan’dı. Türkiye’nin 3-2 kazanarak kupayı kaldırdığı ve Avrupa Şampiyonu olduğu maçta Hande 6 sayıyla oynarken özellikle servis karşılamadaki performansı dikkat çekiciydi.

Türk kadın voleybol takımı Eczacıbaşı Dynavit'in zafer anı © Eczacıbaşı Spor Kulübü

Şampiyonluklarla geçen milli maç döneminin ardından kulüpler tarafında yeni sezon başladı. Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları yoğun bir tempoda devam ederken Hande Baladın ve Eczacıbaşı Dynavit, 2023 takvim yılının son turnuvası FIVB Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası için Çin’in yolunu tuttu. Eczacıbaşı Dynavit, grup maçlarını kazanarak başlarken Hande de bu karşılaşmalarda toplam 18 sayı kaydetti. Hande Baladın yükselen performansını yarı final maçında Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımına karşı da devam ettirdi ve Eczacıbaşı Dynavit’e 11 sayıyla final yolunda katkı sağladı. FIVB Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı 3-2 geçerek tarihinde üçüncü kez Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Hande Baladın, baştan sona harika oynadığı maçı 20 sayıyla tamamladı ve takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu.

2023 takvim yılı Hande Baladın için hem Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda hem de Eczacıbaşı Dynavit’te elde edilen madalyalar, şampiyonluklar ve turnuvalarda gösterdiği ikonik performanslarla hatırlanacak. Gözler ise 2024'te; yeni turnuvalarda, kupalarda ve madalyalarda olacak...