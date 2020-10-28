Londra'yı Kurtarmak: Watch Dogs Legion

Önce Chicago, sonra San Francisco, şimdi de Londra... Watch Dogs serisinin yeni durağı bu kez Londra ancak ilerleyen teknolojiyle beraber oyunun çehresi biraz değişmiş durumda. Watch Dogs serisinin ilk oyunu 2014 yılında çıkmış, tanıtımıyla oyuncuları büyülese de çıktığı haliyle bir miktar hayal kırıklığı yaratmıştı. İki yıl sonra, 2016’da piyasaya sürülen ikinci oyun ise bozulan imajı büyük oranda düzeltmişti. Oyunun hem genel atmosferi, hem de oynanış mekanikleri birçok oyuncuyu tatmin etmişti. Her iki oyun da çıktığı döneme paralel birer dünya sunuyordu ancak Legion’da yakın geleceğe gidiyoruz ki bu da işleri bir hayli değiştiriyor, hatta tuhaflaştıyor. Eğer siz de Watch Dogs Legion’ı merakla bekleyen oyunculardan biriysen, oyuna dair tüm detayları bu yazıda bulacaksın.

Watch Dogs Legion’ın hikâyesi

Londra’nın kurtuluşu için tek yol direnişe katılmak © Watch Dogs Legion

Londra’da ve günümüzden çok uzak olmayan bir gelecekte geçiyor Watch Dogs Legion’ın hikayesi. Teknolojinin iyiden iyiye ilerlediği bir dönemde herkesin tek beklentisi güvenli bir şehirde yaşamaktır. Ne var ki büyük çaplı bir terör saldırısı dahilinde şehrin farklı noktalarında büyük patlamalar meydana gelir. Tüm Londra halkını dehşete düşüren bu patlamayı durdurmaya çalışan DedSec başarısız olmuştur çünkü saldırının çapı beklenenden çok daha büyüktür. İşin daha kötü yanı ise bu durumu fırsata çevirenlerin yönetimi ele geçirmesidir. Albion adlı şirket güvenlik işini üstlenerek halka zorbalık yapmaya başlar, S.I.R.S. adlı şirket istihbarat işini üstlenip halkı eşi görülmemiş seviyede gözetim altına alır, Mary Kelley adlı suç örgütü lideri de uyuşturucudan organ ticaretine kadar birçok yasadışı faaliyet yürütür. Patlamadan sorumlu tutulan DedSec’in bir an önce toparlanıp direniş başlatarak Londra’yı özgürlüğüne kavuşturması tek kurtuluştur.

Watch Dogs Legion’ın dünyası

Oyun boyunca Londra’nın tarihi mekanlarını ziyaret ediyoruz © Watch Dogs Legion

Oyun her ne kadar Londra’da geçiyor olsa da şehrin tamamı yerine sadece merkez bölgesini içeriyor. Ortasından Thames Nehri’nin geçtiği iki yakada Camden, City of London, City of Westminster, Islington & Hackney, Lambeth, Nine Elms, Southwark ve Tower Hamlets olmak üzere sekiz ilçe bulunuyor. Tabii ki şehirde Buckingham Sarayı, Kule Köprüsü (Tower Bridge) ve Westminster Sarayı gibi tarihi yerleri görme şansı da yakalıyoruz. Gerçek hayatta olduğu gibi kasvetli bir atmosfere sahip bu şehre adım attığımız ilk andan itibaren geleceğin teknolojilerine tanık oluyoruz. Y ollarda kendi kendine ilerleyen araçlar ve gökyüzünde vızır vızır gezen drone’lar ilk göze çarpan detaylar. Üstelik kargo taşıyan, halkı gözlemleyen ve hatta ateş gücüne sahip birçok farklı drone mevcut. Dikkat çeken bir diğer detay ise şehirdeki huzursuzluk ortamı. Gelişen olaylar sonrası şehir adeta bir tür hapishaneye dönmüş durumda ve haliyle birçok yerde protestocu gruplar yer alıyor. Yolda yürüyen vatandaşlara sebepsiz yere zorbalık eden güvenlik güçlerini görünce de bu protestolar pek şaşırtıcı olmuyor.

Watch Dogs Legion’ın oynanış detayları

Şehirde gezen herhangi birini ekibe alıp kontrol etmek mümkün © Watch Dogs Legion

Yeni Watch Dogs’un en büyük yeniliği, oyunu istediğimiz kişi rolünde oynayabilmemiz. Oyunun “ herhangi biri olarak oyna ” sloganına paralel olarak şehirdeki herhangi birini oynanabilir karaktere dönüştürebiliyoruz. Şehir adeta ablukaya alınmış durumda ve halk bundan rahatsız. Bu yüzden bir halk direnişi başlatmamız ve bunun için de halkı olaya dahil etmemiz gerekiyor. Oyuna başladığımız ilk karakteri takiben şehirde gezerken her bir insanın profilini analiz edebiliyor ve istediğimiz kişiyi ekibe dahil edebiliyoruz. Analiz sırasında herkesin artılarını ve eksilerini görebiliyoruz. Yakın dövüşte iyi olanlar, drone’lara hükmedenler, kendi silahı ya da aracı olanlar, yavaş koşanlar ve daha nice detay mevcut. Haliyle seçim yaparken ihtiyaçları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öyle ki bir Albion personelini dahi ikna etmek ve bu sayede Albion tesislerine kolayca girebilmek mümkün.

Güzel bir ekip kurduktan sonra bu ekibi daha etkili hale getirmek için bazı teknolojilere erişmemiz gerekiyor. Bunun için “yetenek ağacı” mahiyetindeki Tech bölümünü kullanıyoruz. Ş ehirde toplanabilecek bol miktarda teknoloji puanı mevcut ve bu puanlarla yeni teknolojiler açıyoruz. Ekipman, geliştirme, silah ve hack olarak dört kategori altında toplanan bu teknolojileri açarken oynayış tarzınızı dikkate almanız lazım. Eğer benim gibi gizliliğe önem veriyorsanız, tüm yatırımınızı silahlar yerine ekipman ve hack bölümüne yapmalısınız. Ekipman bölümünde yer alan örümcek robotlar (Örümbot?) oyunda en çok ihtiyaç duyulan cihaz konumunda. Erişemediğimiz birçok yere kolayca girebilen örümceklerin etkileşim kabiliyetleri sayesinde bazı görevleri uzaktan tamamlamak mümkün oluyor. Teknoloji bölümünde öldürülen düşmanı görünmez kılmak gibi çılgınca seçenekler de bulunuyor.

Şehirde gezmek ve görev noktalarına ulaşmak için bol bol araç kullanmamız gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse Watch Dogs serisinin yumuşak karnı her zaman sürüş mekanikleri olmuştur. İkinci oyunda bir nebze toparlayan sürüş deneyimi üçüncü oyunda yine oldukça yavan kalmış. Her ne kadar araçlar birbirinden farklı performanslara sahip olsa da genel olarak araç kullanmanın keyif vermediğini söylemeliyim. Aslında buna bir tür alternatif de getirilmiş. Geleceğin teknolojisi sayesinde yollarda kendi kendine ilerleyen araçlar mevcut. Eğer bu araçlardan birine binersek gideceğimiz yeri haritada işaretledikten sonra işi otomatik pilota bırakabiliyoruz. Tabii ki tüm trafik kurallarına uyan otomatik pilot yüzünden yolculuklar nispeten uzun sürüyor ancak bu sırada şehri ve etraftaki potansiyel fırsatları gözlemleme şansı buluyoruz.

Yakın dövüşe yatkın karakterler enfes vuruşlar sergiliyorlar © Watch Dogs Legion

Yolculuğu tamamlayıp görev noktasına geldiğimizde yapmamız gereken şey oldukça basit. İlk olarak üstün hack yeteneklerimizi kullanıp etrafı, girilmesi gereken bir yer varsa mekanı, ulaşılması gereken hedefi, potansiyel giriş - çıkış noktalarını ve tabii ki tehlikeleri analiz etmek gerekiyor. Sonrasında nasıl hareket edeceğimiz oynayış tarzımıza kalmış. Eğer görev el veriyorsa içeri girmeden, örümcek robot gibi ekipmanlarla işleri halletmek mümkün ancak fiziksel müdahale gerektiren görevlerde tabii ki içeri sızmak gerekiyor. Yine siper alarak ve gizlenerek ilerleyebiliyor, hatta düşmanlara arkadan yaklaşıp onları sessizce etkisiz hale getirebiliyoruz. İşler ters gittiğinde ise panik yapmaya gerek yok, bol bol konum değiştirip düşmanın kafasını karıştırarak ve gerektiğinde ölümcül veya ölümcül olmayan silahlar kullanarak her şeyin üstesinden gelebiliyoruz.

Görevler sırasında sık sık başvurduğumuz iki yöntem robot kullanımı ve yakın dövüş olarak sıralanabilir. Söylediğim gibi, örümcek robotlar oyundaki en büyük yardımcımız. Üstelik açılabilir teknolojiler sayesinde örümcek robotların düşmana elektroşok uygulayan modeline erişebiliyoruz. Bunun dışında şehirde gezen tüm drone’lar hack’lenebiliyor ve haliyle kullanılabilir oluyor. Güvenlik güçlerinin drone’larını ele geçirdikten sonra bunları saldırı için kullanabiliyoruz. Büyük kargo drone’ları da binilebilir olduğu için hem yüksek yerlere erişmek, hem de kısa mesafeleri kat etmek için birebir. Yakın dövüş sistemi ise çok detaylı olmasa da her zaman iş görüyor. Hele ki kontrolümüzde yakın dövüşe yatkın bir karakter varsa sağlam ve artistik vuruşlar yapabiliyoruz. Dövüş yeteneklerini test etmek için dövüş kulübü tadında bir yan görev de bulunduğunu not düşeyim.

Son olarak oyundaki birkaç detaydan hızlıca bahsetmek istiyorum. Şehrin sekiz farklı ilçeden oluştuğunu söylemiştim ve her ilçede yapılması gereken birkaç ortak görev bulunuyor. Bu görevler tamamlandığında ilçedeki Albion etkinliği azalıyor ve birer özel görev açılıyor. Özel görevleri tamamlamanın ödülü ise yetenekli birer karakter ve ilçedeki tüm teknoloji puanlarının konumu oluyor. Bunun dışında şehirde kuryelik yapmak, dart oynamak ve top sektirmek gibi eğlencelik etkinlikler mevcut. Ana görevler, yan görevler ve bu etkinlikler dahilinde bol bol para (ETO) kazanıyoruz. Para harcamanın bir numaralı yöntemi de kıyafet satın almak oluyor. Kıyafet dükkanlarında tüm karakterleri dilediğimiz gibi giydirebiliyoruz. Üstelik bölgelere ve mağazalara göre seçenekler de değişiyor. Merak edenler için 3 Aralık itibariyle oyuna çevrimiçi oyun desteğinin geleceği müjdesini de vereyim.

Watch Dogs Legion platform ve fiyat bilgisi

Kıyafet dükkanlarında karakterleri dilediğimiz gibi giydirebiliyoruz © Watch Dogs Legion

Mevcut nesil ve yeni nesil konsollar arasındaki geçişin bir parçası Watch Dogs Legion. Bu nedenle PC’nin dışında hem PS4 ve Xbox One, hem de PS5 ve Xbox Series X için geliştirildi. Oyunu PC’de oynamak isteyenler için Uplay’de ve Epic Games Store’da Standart Edition 269 TL , Gold Edition 449 TL ve Ultimate Edition 495 TL 'den satışta. Konsol tarafında ise fiyatlar Standart Edition için 470 TL , Gold Edition için 600 TL ve Ultimate Edition için 700 TL olarak belirlenmiş. Oyunu PS4 ve Xbox One için satın alanlar, PS5 ve Xbox Series X/S için ücretsiz yükseltme şansına sahip oluyorlar. Gold Edition'da iki bölümlük hikaye genişletmesi, Aiden Pearce dahil dört özgün karakter ve ilave DedSec görevleri içeren Sezon Kartı (Season Pass), birinci oyunun Complete Edition'ı ve DedSec araç görünümü yer alıyor. Ultimate Edition'da tüm bunlara ek olarak üç yeni karakteri barındıran Urban Jungle paketi, üç ekstra maske ve dört haftalık VIP statüsü bulunuyor.

Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri

Londra’ya gitmişken bir selfie çekmemek olmaz © Watch Dogs Legion

Cıvıl cıvıl ve açık bir şehirde geçen oyunun performansı tabii ki merak konusuydu. İkinci oyunun optimizasyonu fazlasıyla başarılıydı ancak Legion’ın gerçek performansını görmek için güncelleme beklememiz gerekebilir. Oyun keyfini bozan ani performans düşüşü gibi teknik sorunlar yaşanmasa da oyunu yüksek ayarlarda oynamak isteyenlerin aşağıdakilerin üzerinde bileşenlere ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim.

Watch Dogs Legion minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 5 1400 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1650 ekran kartı

8 GB bellek

45 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi

Watch Dogs Legion önerilen sistem gereksinimleri