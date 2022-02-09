© Markus Berger for Wings for Life World Run
Koşu
Wings for Life World Run ile Hayata Bakışını Değiştir
Hepimiz küçükken oynadığımız oyunlarda yakalanmama heyecanını canlı olarak yaşadık. Peki bu yakalanmama hissi seni daha hızlı yapar mı?
Kovalamaca. Elim sende. Saklambaç. Hepimiz küçükken oynadığımız oyunlarda yakalanmama heyecanını canlı olarak yaşadık. Peki bu yakalanmama hissi seni daha hızlı yapar mı? 2014'teki ilk Wings for Life World Run'dan bu yana, tüm kanıtlar “evet” diyor. Yakalama Aracı tarafından kovalanmak seni daha iyi olmaya, daha ileri gitmeye itiyor. Gerçek bu!
Koşucular ne kadar ileri gidebileceklerini hesaplamak ve mesafe hedeflerini belirlemek için Hedef Hesaplayıcı’yı kullansalar da, her yıl bu hedeflerin üzerine çıkıldığını görüyoruz.
St Gilgen (Avusturya) ve St Andrews'ta (İskoçya) App Run’lar düzenleyen Carolyn Macintosh, bu duruma tekrar tekrar şahit olduğunu söylüyor.
"İlk yıl 9 km yaptım. Bu, yapabileceğime inandığımdan tam 3 km ve eğitimde katettiğim mesafeden çok daha fazlaydı. 2015'te 12 km ve 2017'de inanılmaz bir şekilde 17,9 km yol kat ettim. Bu tamamen Yakalama Aracı’nın sayesinde oldu.”
Koşu öncesinde bir hedef belirleyen başka isimlerle de konuştuk. Carolyn yalnız değildi. Katedeceklerini düşündükleri mesafeyi geçen ve her yıl kendi Wings for Life World Run rekorlarını kıran pek çok kişi vardı.Bu vücudun zihinden daha güçlü olduğunun gerçek bir kanıtı.
Yakalama Aracı tarafından kovalanmanın Wings for Life World Run koşucularını neden hayal ettiklerinden çok daha ileri ittiğini öğrenmek için Middlesex Üniversitesi'nden spor psikoloğu Dr. Rhonda Cohen ile konuştuk.
Dr. Cohen, “Araştırma, korkuyu evrimsel hayatta kalma kitimizde bir araç olarak tanımlıyor” diye açıklıyor. "Takip edilmek korku yaratır ve bu da güçlü bir motivasyon kaynağıdır. "
“Vücudun kovalanmaya fiziksel tepkisi; büyük bir enerji patlaması, kan basıncında artış ve kalp atışının hızlanmasına yol açan adrenalin artışı şeklinde olur. Ayrıca stres hormonu olan kortizol salgılanır. Kaslardaki daha yüksek oksijen seviyeleri sayesinde kendinizi daha güçlü hissedersiniz.”
Böylece daha ileri gidebileceğinizi hissedersiniz. Ve gidersiniz.
Dr. Cohen, kovalanma korkusunu simüle etmenin bile (bkz. Wings for World Run App’teki sanal yakalama aracı uygulaması) etkili olduğunu söylüyor.
"Simülasyon, sanal gerçeklik oyunlarında kanıtlandığı gibi bir korku deneyimi yaratabilir. Bir kovalamaca simülasyonu eklemek, güvenli bir ortamda korku motivasyonunu kullanır. Bu 'güvenli bir korku' olduğundan, son derece motive edici olabilir ama aynı zamanda çok eğlenceli olabilir. 'Güvenli korku' deneyimi, sizi korkutan ama aynı zamanda zorlayıcı olan konfor alanınızdan dışarı iter. Korkularınızı aşmanız konusunda size büyük bir başarı ve tatmin duygusu verir.”
Sanal Yakalama Aracı, 'güvenli korku'nun mükemmel bir versiyonunu yaratır. Ses Deneyimi sayesinde Yakalama Aracı olarak ünlü sesleri kullanır ve seni harekete geçirir. Peşine düşmesine ne kadar zaman kaldığını hatırlatır ve şakacı bir şekilde sana eziyet eder ve seni gülümsetir.
Dr. Cohen “araştırmalara göre korkularla yüzleşen insanlar aslında daha mutlu” dediğinde her şey anlam kazanıyor. Wings for Life World Run, gezegendeki en mutlu yarışlardan biridir. İnsanlar, bu misafirperver topluluğa, dünyanın dört bir yanındaki başlangıç çizgilerindeki sevince, gülümsemelere, zıplamalara, amuda kalkmalara ve yarışlarının sonunda Yakalama Aracı’yla alay etme eğlencesine büyük bir keyifle katılır.