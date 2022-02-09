Wings for Life World Run ile Hayata Bakışını Değiştir

Dr. Cohen “araştırmalara göre korkularla yüzleşen insanlar aslında daha mutlu” dediğinde her şey anlam kazanıyor. Wings for Life World Run, gezegendeki en mutlu yarışlardan biridir. İnsanlar, bu misafirperver topluluğa, dünyanın dört bir yanındaki başlangıç çizgilerindeki sevince, gülümsemelere, zıplamalara, amuda kalkmalara ve yarışlarının sonunda Yakalama Aracı’yla alay etme eğlencesine büyük bir keyifle katılır.