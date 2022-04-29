Zihin İçin Koş! Koşmak Zihinsel Gücünü Nasıl Artırır?

Koşmanın fiziksel faydaları herkes tarafından bilinmektedir: Kardiyovasküler zindelik, daha sağlıklı bir beden, hatta doğru koşuyla birlikte diz ve sırt ağrılarına elveda bile diyebilirsin. Diğer taraftan koşmanın son derece güçlü zihinsel faydaları da var.

Why I Run podcast'inin sunucularından Erin Asar bunu çok güzel ifade ediyor: "Zihnim için koşuyorum." Dünya rekoru kıran yüzücü Ayo Akinwolere, bunu egzersizden çok daha fazlası olarak görüyor ve bu fikre şöyle katkıda bulunuyor: “Koşmanın, bize bilmediğimiz çok fazla iyi etkisi var. Koşmak aktif bir meditasyon şeklidir. Zihnimi temizlememe, genişletmeme ve yeniden keşfetmeme izin veriyor.”

Çoğumuz dünya rekorları için koşmuyoruz. Koşarak kendimizi iyi hissettiğimiz için koşuyoruz.

Wings for Life World Run © Wings for Life World Run

Bristol Üniversitesi'nde Biyolojik Psikoloji Profesörü olan Marcus Munafò, koşmanın ve egzersizin neden bizi zihinsel olarak dengede tuttuğunu gayet iyi açıklıyor.

"Egzersizin depresyon ve kaygıyla mücadeleye yardımcı olduğunu biliyoruz çünkü vücudun doğal ruh hali yükselticilerini ve ağrı kesicilerini, endorfinlerini oluşturmaya yarımcı oluyor. Tüm bunlar, vücuttaki stres hormonu olan kortizol seviyelerini azaltmak için çalışıyor."

Red Bull Dance Your Style'ın kazananı ABD’li Angel "Angyil" McNeal ise konuyla alakalı şunları söylüyor: “Koşuyorum çünkü bu bir anlamda tedavi görevi görüyor. Ayaklarım yere her vurduğunda, stresten ve düşüncelerimden kurtulduğumu hissediyorum. Beni sakin hissettiriyor. Sanki her şeye zamanım varmış gibi hissediyorum."

"Kendimi her türlü çılgınlığın içinde düşünebilirim, bu yüzden koşmak hem fiziksel hem de zihnimde hızımı korumama yardımcı oluyor. Sabah 10 dakika koşmak bile iyi hissettiriyor. Çevreyi görebilmek ve anlayabilmek için alan sağlıyor. Görebiliyorum, koklayabiliyorum, havayı tadabiliyorum. Hissedebiliyorum..."

Wings for Life World Run dünyanın her yerinde © Jesper Gronnemark

Sandile Mkhize 2013'te bir torasik sinir (T5) omurilik yaralanması geçirdi ve felç geçirdi. O da bu konuda aynı düşüncelere sahip: "Geleneksel anlamda en son 2013'ün başlarında, motosiklet kazasından önce koştum. Sadece kendimle ve düşüncelerimle olmanın verdiği özgürlük ve neşe duygusunu hatırlıyorum. Bu bir meditasyon şekliydi. Tekerlekli sandalyemi kullanarak hala aynı hisleri yaşayabiliyorum.”

Sandile egzersiz yapmayı şöyle açıklıyor: “Kendimi iyi hissettiriyor; güç veriyor. Kan akışını sağlamak zihnimi temizliyor.”

Marcus, “Sandile, aklını boşaltmak için hareket etmenin faydalarını çok iyi açıkladı." diyor ve ekliyor: “Egzersiz yapmak, koşmak, beyne giden kan akışını artırır, bu da zihnimizin neden daha net, daha sakin ve daha rahat hissettiğini açıklayabilir."

“Yine de çok fazla antrenman yapmanın ve vücudu zorlamanın çok az egzersiz yapmak kadar zararlı olduğunu unutmamak gerekiyor. İyileşmek, vücudunu dinlemek ve her ikisini de planlayarak yapmak ve ardından dinlenme günlerine doğru karar vermek hayati önem taşıyor."

Sandile, egzersizin zihinsel sağlığı için ne kadar önemli olduğunun farkında: "Kötü alışkanlıklarımı ortadan kaldırıyor ve beni içinde olmak istemediğim düşüncelerden uzaklaştırıyor. Egzersiz benim için bir yaşam tarzı. Egzersiz yapmasaydım hayatım daha kötü olurdu.”

Wings for Life World Run © Oscar Sey / Wings for Life World Run

Sandile, uzun bir süre daha egzersiz yapmayı düşünüyor ve biz de onunla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz: "Can sıkıcı, yaşlı bir insan olana kadar Wings for Life World Run'da olmaya devam edeceğim. Sandile, bu konudaki tutkusunu asla kaybetmemekte kararlı.

Yürüyüşçüler, tekerlekli sandalye kullananlar ve başlangıç ​​seviyesindeki koşucular ve profesyonel atletler... Wings for Life World Run herkese açık. 8 Mayıs’ta gezegenin dört bir yanından yüz binlerce insan, 30 dakika sonra onları kovalamaya başlayacak olan Yakalama Aracı’na karşı yarışmaya başlayacak. Yüzünde bir gülümsemeyle asla koşamayacağını düşünüyorsan, bunu tekrar gözden geçir. Çünkü bu yarış tamamen gülümsemelerle ilgili.