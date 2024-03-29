Yeni Motorlar, Ralliler ve Sprint Formatı: WRC 2024 Başlıyor!

Direksiyonda en genç şampiyonu Kalle Rovanperä , yeni etkinlikler ve yeni bir sprint formatı ile WRC yeni bir rekabet çağına giriyor. WRC'nin geleceği parlak görünüyor, işte Dünya Ralli Şampiyonası hakkında bilmeniz gereken her şey...

Kalle Rovanperä is a two-time world champion © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

01 Sürücüler Şampiyonasındaki yenilikler neler?

Son iki sezondur WRC'yi domine eden son şampiyon Kalle Rovanperä yeniden iş başında ancak sınırlı bir programda yarışıyor. İlk gençlik yıllarından beri ralli yapıyor ve daha rahat bir yıl geçirmek istiyor. "Zamanı değerlendirmek ve yapmak istediklerimi yapmak istiyorum" dedi. "Motor sporları dışında kişisel şeylerim için bir zaman. Yapılacak seyahatler var. Gitmek istediğim yerleri ziyaret etmek istiyorum."

Bu da Dünya Ralli Sürücüler Şampiyonası'nı (potansiyel olarak) tacı ele geçirecek başka bir sürücüye açık hale getiriyor. Toyota takım arkadaşı Elfyn Evans şampiyonluk kazanan bir araçta ve Hyundai lider pilotu Thierry Neuville de adaylar arasında. M-Sport'tan Adrian Fourmaux, Sébastien Ogier ve Ott Tänak da şampiyonluk tacını almak için yarışıyor olabilir.

Adrian Fourmaux on track for M-Sport © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02 WRC'yi ücretsiz olarak nereden izleyebilirsiniz?

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03 Önde gelen takımlar hangileri?

Üç takım var: Toyota Gazoo Racing Evans ve Takamoto Katsuta'yı tam zamanlı pilot olarak kullanırken dünya şampiyonları Rovanperä ve Ogier kısmi programlar yapıyor. Tänak, Hyundai'ye geri dönüyor ve burada kendisine ve sadık sürücü Neuville'e yarı zamanlı sürücüler Esapekka Lappi, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen eşlik ediyor. M-Sport'ta Fourmaux, Ford Puma Rally1 ile yarışacakları çaylak Grégoire Munster ile bir araya geliyor.

04 Yeni motorlar: daha az güç ama daha yakın rekabet

1.6 litrelik turboşarjlı motorla kombine edilen 130kW'lık hibrid ünite, mevcut bir Rally1 aracına kısa süreli patlamalarda yaklaşık 500 beygir gücü sağlıyor - ancak tüm bunlar değişmeye hazırlanıyor. 2024, Rally1 araçlarının hibrid ünite kullanacağı son sezon olacak; bu da sürücülerin 330 beygir gücüne sahip olacağı anlamına geliyor ancak aynı zamanda araç maliyetinde 150.000 Avro tasarruf ve toplam ağırlığın 87 kg azalması anlamına da geliyor. Maliyetleri daha da düşürmek ve Rally2 otomobilleriyle aradaki performans farkını kapatmak için daha basit aerodinamikler de kullanılacak. 2026 için araçlar daha büyük olacak ve F1 araçlarında görülen küvete benzer bir güvenlik hücresi etrafında inşa edilecek ve araç bütçesi 400.000 Avro ile sınırlandırılacak - mevcut seviyenin yarısından daha az.

Global: WRC races on four continents © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

05 Bir WRC rallisinde neler olur?

Dünya Ralli Şampiyonası, dört kıtada ve asfalttan çakıla, topraktan kara kadar çeşitli yüzeylerde gerçekleşerek gerçek anlamda küreseldir. Sürücüler 42°C sıcaktan -30°C soğuğa kadar değişen sıcaklıklarda yarışırlar. Bir ralli aynı zamanda uzun bir etkinliktir...

Keşif: Genellikle iki gün boyunca mürettebat rotada sınırlı bir hızda pratik yaparak ayrıntılı hız notları alır. Pist yarışlarında sürücüler hafta sonu boyunca pistte 200 kez tur atarlar ancak ralli sürücüleri bir etabı yılda bir kez görebilirler. Recce, yaklaşma ve çıkış hızlarını belirlemelerine ve su, kayalar ve sıçramalar gibi tehlikeleri not etmelerine yardımcı olur.

The WRC Service Park © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Shakedown: Perşembe sabahı, ekiplerin araçların ayarlarını yüzeye uygun hale getirmek için ince ayar yaptığı tam hız testidir. Engebeli çakıl etapları için kalın lastikler, yüksek sürüş yüksekliği ve süspansiyonda maksimum oynama, asfalt için ise ince lastikler, alçak sürüş ve sert süspansiyon en uç noktalar olacaktır.

Süper Özel Etap: Perşembe akşamı seremonik startın ardından ev sahibi şehirde kalabalığa hitap eden bir Süper Özel Etap gerçekleştirilir. SSS çeşitli formatlarda olabilir ancak en popüler olanları arasında iki aracın döngü şeklinde bir pistte yarıştığı kafa kafaya mücadele veya çeşitli yüzeyler ve engeller içeren bir parkurda sprint yer alır.

Ralli: Cuma ve Cumartesi günleri, otomobillerin ve ekiplerin sınırlarını zorlayan iki uzun özel ralli etabından oluşmaktadır. Ekipler etabın başlangıcındaki irtibat noktasına giderler. Üç sıfır araç - F1'deki hız araçları gibi - lider araç zamanını belirlemeden önce seyircilerden uzak olmasını sağlamak için etaptan hızla geçer ve üç dakikalık aralıklarla bir sonraki en hızlı araç tarafından takip edilir.

The Ceremonial Start at Rally Monte Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Güç Etabı: Pazar günü yine dolu dolu bir ralli sabahı yaşanacak ve öğleden sonra son bir Güç Etabı ile hafta sonu sona erecek. Sürücüler daha sonra podyum ve kapanış töreni için ev sahibi şehre dönüyor.

06 Dünya Rallisi için strateji ne olacak?

Ralli yoğun bir yarış. Sürücüler seans başına dört etapla mücadele etmek, hız notlarını harfiyen takip etmek ve aynı zamanda pist yüzeyindeki değişikliklere yanıt vermek zorundadır. Patlak bir lastiği değiştirmek gibi onarımları yolda yapabilirler ancak ciddi onarımların servis parkında yapılması gerekir. Ve en hızlı her zaman en iyi değildir: ilk sırayı alan sürücü ertesi sabah bir sonraki etabı açar. Sürücüler bunu süpürme olarak adlandırır çünkü gece boyunca yüzey kirlenmiş ve kayganlaşmış olur, bu da lider sürücüyü dezavantajlı duruma düşürür. Taktikler genellikle günün son etabında devreye girer çünkü ideal olarak ekipler ertesi sabah için en iyi başlangıç yerini elde etmek amacıyla etabı birinci yerine ikinci en hızlı şekilde bitirmek isterler.

Elfyn Evans in action at the Safari Rally © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

07 Yeni 48 Saat Ralli sprint formatı

Bu sezon Rally Sardegna, bir ralli hafta sonu için, etkinliğin 48 saat boyunca sürdüğü deneysel yeni bir kompakt program açıklayacak. Cuma sabahı Shakedown yapılacak ve öğleden sonra açılış dört etabı koşulacak. Cumartesi günü sekiz etap ve Pazar sabahı son dört etap koşulacak ve ralli öğleden sonra erken saatlerde tamamlanacak. Toplam 266 km'lik yarış mesafesiyle, tam uzunluktaki bir ralliden (genellikle 300 km+) daha kısadır, ancak çok fazla değildir. Ancak daha seyirci dostu ve organizatörler için daha az yıkıcı ve pahalı. Eğer başarılı olursa, WRC'nin gelecekteki şekli bu olabilir.

08 Dünya Ralli Şampiyonası nasıl kazanılır

Ekipler ve takımlar her turda puan kazanıyor ancak puanlama sistemi, takımların Pazar günkü Güç Etabı için lastik biriktirmelerini engellemek amacıyla yeniden düzenlendi. Cumartesi gününü ilk 10 sırada bitirenler 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 puan alıyor. Pazar günü ise ilk yedi 7-6-5-4-3-2-1 puan alıyor.

Üreticiler Şampiyonasında fabrika takımları ralli başına en fazla üç araçla katılabiliyor ancak sadece ilk iki araç şampiyonada puan kazanabiliyor. Ekipler zamana karşı yarışıyor, dolayısıyla kazanan tüm etaplarda en kısa süreyi elde eden, yani toplamda en hızlı olan oluyor.

09 Peki WRC'ye neden değişiklikler geliyor?

Her motor sporunda olduğu gibi Dünya Rallisi'nin de taraftarlar, üreticiler ve organizatörler için güncel kalması gerekiyor; bu nedenle FIA, şampiyonayı yönlendirmek için WRC ile birlikte çalışmak üzere Prodrive'dan Dave Richards liderliğinde bir WRC çalışma grubu kurdu. Zorluklar arasında maliyetleri düşürmek, üreticilerin rekabet etmesini kolaylaştırmak, güvenliği, sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği geliştirmek ve taraftarların şampiyonanın tüm heyecanına ayak uydurmasını kolaylaştırmak yer alıyor.

Şasi kurallarındaki değişiklik aynı zamanda B sınıfı, C sınıfı, kompakt ve SUV'ların yanı sıra konsept otomobillere dayanan daha geniş bir gövde şekli seçeneğini de barındırıyor - tüm bunlar WRC'yi otomobil üreticileri için mümkün olduğunca çekici hale getirmek için tasarlandı. Ralli formatında yapılan değişiklikler organizatörler ve takımlar için daha az maliyetli hale gelirken, daha az gün ve daha az kaynak harcanıyor, taraftarlar da yeni seyirci noktalarına taşınmak için daha az zaman harcıyor.

Thierry Neuville on the attack at Rally Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

10 2024 Dünya Ralli Şampiyonası programı

2024 sezonu, dünyaca ünlü Monte Carlo Rallisi ile başlayıp Safari Rally Kenya, Rally Finland ve Acropolis Rally gibi ikonik durakları da içine alan 13 ralliden oluşuyor. Dört kıtadaki aksiyonla birlikte iki yeni ralli daha var: Letonya Rallisi ilk kez ve Polonya Rallisi de en son 2017'de yer aldıktan sonra geri dönüyor. Gelecek yıl ayrıca sürücüler Fas kıyılarındaki Kanarya Adaları'nın dağlarına gidecekler.

Rally Surface Date Rallye Monte-Carlo Asphalt Jan 25-28 Rally Sweden Snow Feb 15-18 Safari Rally Kenya Gravel March 28-31 Croatia Rally Asphalt April 18-21 Rally Portugal Gravel May 9-12 Rally Italia-Sardegna Gravel May 30-Jun 2 Rally Poland Gravel June 27-30 Rally Latvia Gravel July 18-21 Rally Finland Gravel Aug 1-4 Acropolis Rally Greece Gravel Sept 5-8 Rally Chile Gravel Sept 26-29 Central European Rally Asphalt Oct 31-Nov 3 Rally Japan Asphalt Nov 21-24

11 WRC'nin kısa tarihçesi

Fransız markası Alpine ilk şampiyondu ve göz kamaştırıcı A110 yıldızı oldu. Kazanan sürücüler? Başlangıçta bu, otomobilden daha az önemliydi. Kazanan sürücü ve yardımcı sürücüye ödül verilmesi 1977'yi buldu ama 1979'da Björn Waldegård'a kadar bir sürücü Dünya Ralli Şampiyonu olmadı. ABBA'nın listeleri alt üst ettiği ve Borg'un tenisi kazandığı 1979, Björn olmak için harika bir yıldı.

O zamandan beri bu unvan 16 pilot tarafından alındı ve iki Fransız pilot rekorlar kitabına hakim oldu: Dokuz şampiyonlukla Sébastien Loeb ve sekiz şampiyonlukla Sébastien Ogier . Son Dünya Şampiyonu şimdiye kadarki en genç şampiyon ve tüm işaretler parlak Kalle Rovanperä 'nın öngörülebilir gelecekte WRC'ye hakim olacağını gösteriyor.

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12 Dünya Ralli otomobillerinin gelişimi

Ralli başladığından bu yana, üreticiler üretim araçları için en son gelişmeleri yol testine tabi tuttukça araçlar da gelişti. İlk on yılda Ford Escort RS, Fiat 131 Abarth ve baş döndürücü Lancia Stratos gibi arkadan itişli araçlar kullanıldı. 80'lerde, yeni Grup B kuralları, oyunun kurallarını değiştiren dört tekerlekten çekişli Audi Quattro'ya yol açan turboların tanıtımını gördü.

Sebastien Ogier pilots the VW Polo R © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Grup B'nin göz alıcı hot-hatch'leri WRC'nin görkemli yıllarını başlattı ancak 1986'daki iki ciddi kaza dönemin sonunu ve Grup A'nın gelişini işaret etti. Bu yeni nesil, üretim araçlarına daha yakındı ve üretimi daha ucuzdu, şampiyonayı yeni takımlara ve ekiplere açtı. Lancia, Delta Integrale ile öncülük etti ve 90'lara gelindiğinde şampiyonaya Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution ve Toyota Celica GT4 hakim oldu.

Üreticilerin sokakta yasal ralli arabaları yapmakta zorlanmasıyla, WRC 1997'de Dünya Ralli Arabalarını tanıttı ve önce Xsara, C4 ve DS3 ile Citroën ve ardından VW ve Polo R WRC için bir hakimiyet dönemi başlattı. Kurallar, 2017 için arabalara çok daha fazla güç ve onları dik tutmak için daha fazla aero bileşeni vermek üzere değiştirildi. WRC, 2022'de yakıt tasarruflu motorların gücünün 100Kw'lık bir elektrik motoruyla artırılarak 500bhp'nin üzerine çıkarılmasıyla daha çevreci Hibritleri başlattı. Bu motorlar 2025 yılında, maliyetleri düşürmek ve şampiyonadaki rekabeti artırmak için daha basit ve sağlam turboşarjlı 1.6l motorların yerini alacak.

Kalle ve Jonne,Toyota Gazoo Racing ekibiyle zaferi kutluyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

13 Kalle Rovanperä'nın bakış açısından bir WRC turu

Rovanperä'nın zihinsel hazırlığı ralliden günler önce başlıyor ve önceki rallilerin videolarını, çoğunlukla araç içi klipleri inceliyor ancak yeni bir etap varsa WRC, ekiplerin etabı öğrenmesine yardımcı olmak için keşif videoları sağlıyor.

Rovanperä ve yardımcı pilot Jonne Halttunen servis parkına vardıklarında, etabı gözden geçirip hız notları almaktan en iyi kurulumları ve ralli stratejisini tartışmak üzere ekiple buluşmaya kadar gerçekleştirmeleri gereken uzun bir kontrol listesi var. Perşembe günü yapılan shakedown, seremoni startı ve Super Special'ın ardından ilk Özel Etap'ta start çizgisine yaklaşıyorlar. Bu, ekibin zihnini boşaltması ve performanslarına odaklanması gereken zamandır.

"Start çizgisindeyken ve sürüşe hazırlanırken kendi küçük rutinlerim var: Beni biraz uyandırmak ve odaklanmama yardımcı olmak için ellerimi çırpıyorum," diye açıklıyor Rovanperä. "Sonra zihnimi boşaltmak, her şeyi dışarıda bırakmak ve konsantre olmak için yaklaşık 20 saniye ayırıyorum."

Cuma günleri direksiyon başında geçen uzun günler ve araçlar Servis Parkına döndüğünde gece oluyor ve Rovanperä'nın akşam yemeği yiyip oteline dönebilmesi için daha da geç olması gerekiyor. "Cuma yoğun bir gün ve geç saatlere kadar bitiremiyoruz, bu yüzden ralliden sonra hazırlanmak için Cumartesi günkü etapların videolarını izliyoruz. Oldukça uzun bir gece."

Cumartesi de uzun bir gün ve Pazar öğleden sonraki Power Stage'den sonra finişe ve (umarım) podyuma çıkana kadar durmak yok. "Bu en iyi kısmı çünkü ralli altı günlük sıkı bir çalışma ve eğer iyi bir sonuç alırsanız, bu harika bir başarı hissi, Rahatlamak ve bu hissin tadını çıkarmak gerçekten güzel." Pazar gecesi eğlenceli bir ekip yemeği ya da bir sponsorla resepsiyon olabilir ya da - büyük olasılıkla - bir sonraki tur için hazırlanmaya başlamak üzere doğrudan eve gitmek olabilir.

Ott Tänak baptises new champion Kalle Rovanperä in New Zealand © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

14 WRC kuralları

Pürüzlü kayaların ve büyük sıçramaların üzerinden atlayan araçlar çok fazla ceza alır ve sürücü ve yardımcı sürücünün hızlı bir lastik değişimi veya kaportayı eski haline getirme gibi çalışan onarımları yapabilmesi gerekir. Ralli aracına çeşitli aletler, koli bandı ve aracı kaldırmak için bir kriko gibi temel ekipmanlar yüklenir. Başka hiç kimse araç üzerinde çalışamaz, ancak izleyiciler aracı yola geri itmeye veya dört tekerleği üzerine yatırmaya yardımcı olabilirler - bu da izleyici olmanın bir avantajıdır.

Ekipler zaman cezası almadan aracın ayarlarıyla ya da performansı etkileyebilecek herhangi bir şeyle oynayamazlar. Bu hesaplanmış bir risk olabilir ancak büyük işlerin Servis Parkındaki teknisyenler tarafından yapılması gerekir. Bu durumda bile, sabah 15 dakika, öğlen 30 dakika ve akşam 45 dakika gibi sıkı bir şekilde düzenlenmiş süreler içinde olması gerekiyor. Gece boyunca arabalar kilitlenir ve depolanır.

Arabalar sahnede tamir edilemezse, Servis Parkına geri çekilebilir ve ekip tamir edebilirse, ertesi sabah 10 dakikalık bir kravat cezası ile yeniden başlayabilir. Takımların yüksek bir finişten veya bir güç etabından yeniden başladıktan sonra hala puan almaları duyulmamış bir şey değildir.

Eğer bir ralli aracı - ya da ekipten biri - etapta tamir edilemeyecek şekilde hasar görürse, yarıştan çekilir.

15 WRC destek serisi

Ana şampiyonanın yanı sıra, bir WRC rallisi, birinci şampiyonada bir koltuk arayan yetenekler için bir kanıtlama alanı görevi gören çeşitli destek yarışmalarını içerir.

WRC2. Rally2-spec otomobilleri Ford Fiesta, Skoda Fabia R5 ve Citroen C3, Toyota GR Yaris ve Hyundai i20 N gibi rekabetçi otomobillerle R5 otomobillerinin eşdeğeridir. Ekipler sezonda en fazla yedi ralliye katılabilir ve en iyi altı sonuç şampiyonluklarına sayılır. Tur sayısının sınırlandırılması maliyetleri düşürüyor ve sürücüler için daha fazla fırsat yaratıyor: 2024'te WRC2'de yarışan 50 ekip var ve beşinden puan alıyor.

Junior WRC. WRC'nin gelecekteki sürücülerinin, şampiyonadaki önemli rallilerde ve en iyi ekip ve takımlarla birlikte becerilerini geliştirdikleri yerdir. Mezunlar arasında Sébastien Ogier, Elfyn Evans ve Thierry Neuville yer alıyor. Bu durumda Junior, 30 yaşına kadar olan sürücülerin katılabildiği oldukça geniş bir terim. Maliyetleri düşük tutmak için WRC3'te kullanılan Fiesta Rally3s modellerinin aynısını kullanıyorlar. Şampiyona ekibi, M-Sport tarafından hazırlanan bir Ford Fiesta Rally2'nin direksiyonunda dört Avrupa WRC turunda WRC2'de yarışmak için ücretsiz giriş hakkı kazanıyor.