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Atletizm
F1 Efsanesi Franz Tost ile Koşmanın Faydaları Üzerine
Franz Tost, Formula 1'in en büyük yıldızlarından bazılarına başarıya ulaşmaları için rehberlik etti. Tost, Why I Run podcast'in yeni bölümünde, sağlıklı bir yaşam tarzı için ipuçlarını paylaşıyor.
"Ayakkabılarınızı giyin ve koşuya çıkın!"
Böyle diyor, 67 yaşında ve Formula 1'de yaklaşık 20 yıl yöneticilik yapmış olan Franz Tost. Scuderia AlphaTauri'yi yöneten Avusturyalı, Why I Run podcast'in 2. sezon 6. bölümünde, neden her gün koştuğunu açıklamakla kalmıyor, fiziksel ve zihinsel sağlığın anahtarı olduğuna inandığı üç unsuru da (beslenme, spor ve uyku) paylaşıyor.
"Koşmak sağlığımı iyileştiriyor," diyen Tost, koşmanın sağlığa faydalarına o kadar inanıyor ki, yoğun günlerinden önce sabah koşusunu sıkıştırmak için sabah 5'te kalkıyor. "Ayrıca herkes için genel sağlık düzeyini artırmanın harika bir yolu - koşmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir."
Tost'un koşuya olan sevgisi, Wings for Life omurilik araştırma vakfına ve Wings for Life World Run yardım kampanyasına başından beri katılmasının nedenlerinden biri.
Koşuya katılım ücretlerinin tamamı omurilik felcine çare bulmak için yapılan araştırmalara aktarılıyor. Tost, "Wings for Life World Run'dan gelen bağışlarla bilim insanları pek çok araştırma yapıyor" diyor. "Dolayısıyla Wings for Life World Run ile iki şeyi yerine getirmiş oluyorum: Birincisi vakfa destek olmak, ikincisi de sağlığım için bir şey yapmak, koşmak. Bu nedenle benim için oldukça önemli bir etkinlik."
Tost'un sağlıklı kalmak ve koşu motivasyonu bulmak için herkesin kullanabileceği yararlı, günlük ipuçlarını dinlemek için aşağıdaki podcast'i kaçırma. Ayrıca, F1 sporcularının neden bu kadar formda kalmaları gerektiğine ve bir sürücünün potansiyelini nasıl değerlendirdiğine dair açıklamalarını dinleyebilirsin. Son F1 şampiyonu Max Verstappen hakkında da harika bir anekdotu var.
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