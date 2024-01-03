F1 Efsanesi Franz Tost ile Koşmanın Faydaları Üzerine

Tost'un sağlıklı kalmak ve koşu motivasyonu bulmak için herkesin kullanabileceği yararlı, günlük ipuçlarını dinlemek için aşağıdaki podcast'i kaçırma. Ayrıca, F1 sporcularının neden bu kadar formda kalmaları gerektiğine ve bir sürücünün potansiyelini nasıl değerlendirdiğine dair açıklamalarını dinleyebilirsin. Son F1 şampiyonu

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