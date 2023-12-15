© Nuri Yılmazer
Atletizm
Why I Run: Hazal Nehir
En iyi serbest koşuculardan biri için bile 5 km koşmaya çalışmak başlarda kolay değildi. Why I Run podcast'inde Hazal Nehir, koşmayı nasıl sevdiğini anlatıyor.
Hazal Nehir, elit bir parkur sporcusu. Ancak yakın zamana kadar mesafe koşusu için bir ayağını diğerinin önüne koymayı hiç denememiş bile. Denediğinde ise 5 km. koşmayı zor bulmuş. Hatta 3 km. Ama Hazal meydan okumayı seviyor:
"Parkurla fiziksel ve zihinsel olarak kendime meydan okumayı seviyorum ve sanırım koşmak da bana aynı duyguları ve aynı meydan okumayı yaşatıyor" diyor. "Kendime meydan okumak bana çok keyif veriyor, çünkü sonucu görünce bir şeyi - fiziksel ya da zihinsel - daha iyi yapabiliyorum. Hayal ettiğimden çok daha iyisini yapabiliyorum. Sanırım beni en çok tatmin eden şey de bu."
Why I Run sunucusu Ayo Akinwolere ile geniş kapsamlı bir sohbet gerçekleştiren Hazal, koşu dayanıklılığının nasıl geliştirilebileceğini de anlattı. "En iyi tavsiyenin yavaş yavaş gelişmek olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeyi aceleye getirmemize gerek yok. Sadece koşmaktan keyif alın," diyor.
Koşmanın faydalarını da anlatıyor Hazal: "Bence koşmak zihninizi boşaltmanıza gerçekten yardımcı oluyor - ve koşmak gerçekten rahatlatıcı."
Hazal Nehir'in motivasyonunu nasıl koruduğunu ve parkurda ihtiyaç duyulan güç için en iyi koşma şekli gibi koşu ipuçlarını da açıkladığı podcast'in tamamını aşağıda dinleyebilirsin.
Eğer sen de koşmayı seviyorsan sana harika bir önerimiz var: Wings for Life World Run. Koşamayanlar için koştuğumuz bu anlamlı etkinliğe kayıt olmak ve diğer tüm detaylar için tıkla!
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