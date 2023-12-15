Why I Run: Hazal Nehir

, elit bir parkur sporcusu. Ancak yakın zamana kadar mesafe koşusu için bir ayağını diğerinin önüne koymayı hiç denememiş bile. Denediğinde ise 5 km. koşmayı zor bulmuş. Hatta 3 km. Ama Hazal meydan okumayı seviyor:

"Parkurla fiziksel ve zihinsel olarak kendime meydan okumayı seviyorum ve sanırım koşmak da bana aynı duyguları ve aynı meydan okumayı yaşatıyor" diyor. "Kendime meydan okumak bana çok keyif veriyor, çünkü sonucu görünce bir şeyi - fiziksel ya da zihinsel - daha iyi yapabiliyorum. Hayal ettiğimden çok daha iyisini yapabiliyorum. Sanırım beni en çok tatmin eden şey de bu."