Wild Rift Ne Zaman Çıkacak?
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Riot Games’in yayınlanacağı, League of Legends oyununun mobil sürümü hakkında en detaylı bilgiler Red Bull’da.
itibarıyla yayında
Wild Rift Ne Zaman Çıkacak? LOL Mobile Hakkında Her Şeyi Öğrenin
Wild Rift Ne Zaman Çıkacak?
Wild Rift 10 Aralık 2020 tarihinde açık beta olarak oyunculara açılıyor. League of Legends oyununun mobil sürümü olan LOL Mobile oyunu 2020 yılının sonunda ülkemizde oynanabilir hale geldi.
Wild Rift Nedir? (LOL Mobile)
Riot Games tarafından çıkarılacak olan Wild Rift, League of Legends oyununun mobil sürümü olan kısaca "LOL Mobile" diye isimlendirdiğimiz oyundur. Oyunun mobil hali oynanış olarak değişiklikler gösterse de, oynarken League of Legends oyununun tüm yapısını kullanabileceksiniz.
League of Legends: Wild Rift şu anda dünya çapında en trend olan mobil oyunlardan biri. Resmi lansman öncesinde bile muazzam bir popülaritesi olan LOL Mobile, muhtemelen en büyük espor merkezli mobil oyunlardan biri olmaya devam edecek. Dolayısıyla Riot Games, bu oyunu dünya çapında sorunsuz bir şekilde yayınlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyor.
Wild Rift Sistem Gereksinimleri Android ve iOS
Oyuncuların, oyunu kasmadan ve eğlenceyi doruklarında yaşayarak oynayabilmesi için, League of Legends: Wild Rift çeşitli mobil cihazlarda çalışacak şekilde optimize edildi. Oyunu Android ve iOs cihazlarında oynayabilmek için hangi sürümlere ve sistem gereksinimlerine ihyacınız olduğunu hemen aşağıda sizler için listeledik.
Android Cihazlar:
- İşletim Sistemi: Android 4.4 ve yukarısı
- Ram: 1.5 GB RAM
- CPU: 1.5 GHz quad-core (32-bit or 64-bit)
- GPU: PowerVR GT7600
iOS devices:
- İşletim Sistemi: iOS 9 ve yukarısı
- Ram: 2 GB RAM
- CPU: 1.8 GHz dual-core (Apple A9)
- GPU: PowerVR GT7600