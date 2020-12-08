Wild Rift Ne Zaman Çıkacak? LOL Mobile Hakkında Her Şeyi Öğrenin

Riot Games tarafından çıkarılacak olan Wild Rift, League of Legends oyununun mobil sürümü olan kısaca "LOL Mobile" diye isimlendirdiğimiz oyundur. Oyunun mobil hali oynanış olarak değişiklikler gösterse de, oynarken League of Legends oyununun tüm yapısını kullanabileceksiniz.

Riot Games tarafından çıkarılacak olan Wild Rift, League of Legends oyununun mobil sürümü olan kısaca "LOL Mobile" diye isimlendirdiğimiz oyundur. Oyunun mobil hali oynanış olarak değişiklikler gösterse de, oynarken League of Legends oyununun tüm yapısını kullanabileceksiniz.

Riot Games tarafından çıkarılacak olan Wild Rift, League of Legends oyununun mobil sürümü olan kısaca "LOL Mobile" diye isimlendirdiğimiz oyundur. Oyunun mobil hali oynanış olarak değişiklikler gösterse de, oynarken League of Legends oyununun tüm yapısını kullanabileceksiniz.