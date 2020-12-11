Will Gadd’in Klimanjaro’ya Geri Dönüşüne AR Deneyimiyle Tanık Ol

, ekipmanlarını da yanına alıp Kilimanjaro Dağı'na gitmiş ve hafızalardan silinmeyecek bir maceranın parçası olmuştu. Kanadalı tırmanışçı Tanzanya’nın zirvelerinde dolaşırken gördüğü olağanüstü buzulların bazılarına tırmandı, ancak buzun erime hızı karşısında da adeta dehşete düştü.

2014 yılında ünlü buz tırmanışçısı Will Gadd , ekipmanlarını da yanına alıp Kilimanjaro Dağı'na gitmiş ve hafızalardan silinmeyecek bir maceranın parçası olmuştu. Kanadalı tırmanışçı Tanzanya’nın zirvelerinde dolaşırken gördüğü olağanüstü buzulların bazılarına tırmandı, ancak buzun erime hızı karşısında da adeta dehşete düştü.

2014 yılında ünlü buz tırmanışçısı Will Gadd , ekipmanlarını da yanına alıp Kilimanjaro Dağı'na gitmiş ve hafızalardan silinmeyecek bir maceranın parçası olmuştu. Kanadalı tırmanışçı Tanzanya’nın zirvelerinde dolaşırken gördüğü olağanüstü buzulların bazılarına tırmandı, ancak buzun erime hızı karşısında da adeta dehşete düştü.

filmi için Klimanjaro’ya geri döndü ve bu kez iklim değişikliğine de dikkat çekmek için daha önce fethettiği yerlerde dolaştı. Belgesel, Kilimanjaro'ya geri dönen Gadd'in 2014 gezisine ait anılar ve fotoğraflarından da çokça faydalanıyor.

Altı yıl sonra, 2020'de Gadd, The Last Ascent filmi için Klimanjaro’ya geri döndü ve bu kez iklim değişikliğine de dikkat çekmek için daha önce fethettiği yerlerde dolaştı. Belgesel, Kilimanjaro'ya geri dönen Gadd'in 2014 gezisine ait anılar ve fotoğraflarından da çokça faydalanıyor.

Altı yıl sonra, 2020'de Gadd, The Last Ascent filmi için Klimanjaro’ya geri döndü ve bu kez iklim değişikliğine de dikkat çekmek için daha önce fethettiği yerlerde dolaştı. Belgesel, Kilimanjaro'ya geri dönen Gadd'in 2014 gezisine ait anılar ve fotoğraflarından da çokça faydalanıyor.

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