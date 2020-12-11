Will Gadd’in Klimanjaro’ya Geri Dönüşüne AR Deneyimiyle Tanık Ol
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Ünlü buz tırmanışçısı Will Gadd'in Kilimanjaro Dağı'nın buzullarına tırmanışını Red Bull TV uygulaması aracılığıyla AR deneyimi ile izleyebilirsin.
itibarıyla yayında
2014 yılında ünlü buz tırmanışçısı Will Gadd, ekipmanlarını da yanına alıp Kilimanjaro Dağı'na gitmiş ve hafızalardan silinmeyecek bir maceranın parçası olmuştu. Kanadalı tırmanışçı Tanzanya’nın zirvelerinde dolaşırken gördüğü olağanüstü buzulların bazılarına tırmandı, ancak buzun erime hızı karşısında da adeta dehşete düştü.
The Last Ascent: Kaybolan Buzullara Yolculuk
Altı yıl sonra, 2020'de Gadd, The Last Ascent filmi için Klimanjaro’ya geri döndü ve bu kez iklim değişikliğine de dikkat çekmek için daha önce fethettiği yerlerde dolaştı. Belgesel, Kilimanjaro'ya geri dönen Gadd'in 2014 gezisine ait anılar ve fotoğraflarından da çokça faydalanıyor.
Peki, artırılmış gerçeklik (AR) yardımıyla sen de Will Gadd’in bu büyük geri dönüşünün bir parçası olmaya ne dersin? Red Bull TV uygulamasını indirdikten sonra akıllı televizyon ya da akıllı telefon aracılığıyla sen de AR teknolojisi ile kendini bu maceranın içinde gibi hissedebilirsin.
Desteklenen akıllı televizyonların listesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://www.android.com/tv. Not: Mobil uygulamada belgesele erişirken, ana ekranın sol üst köşesindeki AR logosuna tıklamayı unutma.