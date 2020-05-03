Herkes Tek Başına Ama Gönüller Bir: Wings for Life World Run 2020
© Markus Berger / Wings for Life World Run
Wings for Life World Run 2020, App Run üzerinden dünya genelinde 77,103 kişinin katılımıyla tamamlandı. Bu kez herkesin tek başına koştuğu yarışta yine gönüller tek bir amacın peşinde birleşti.
Wings for Life World Run 2020 bu kez farklı bir yapıda düzenlendi. App Run üzerinden katılım gerçekleştiği koşu organizasyonuna dünya genelinde 104 ülkeden 171 farklı milletten toplam 77,103 kişi ilgi gösterdi.
Wings for Life World Run 2020 kapsamında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalarda değerlendirilmek üzere 2.8 milyon Euro'luk bağış elde edildi. Organizasyonda en genç katılımcı 18 yaşındayken en yaşlı katılımcı ise 95 yaşındaydı. Tüm katılımcılar toplam 924,960 km katetti. Organizasyonda sanal yakalama aracının bütün koşucuları yakalaması toplam 4 saat 11 dakika sürerken Büyük Britanya'dan Michael Taylor ve Rusya'dan Nina Zarina bireysel App koşusunda birinciliği elde etti. Michael Taylor, 69.9 km'yle Nina Zarina ise 54.2 km'yle koşuyu tamamladı.
Avusturyalı Alp disiplini sporcusu Marcel Hirscher, ünlü tenisçi Dominic Thiem, Polonyalı kayakla atlama efsanesi Adam Malysz ve pek çok tanınmış sporcu da Wings for Life World Run 2020'ye App Run'la katılarak organizasyona destek verdi.
İşte Wings for Life World Run 2020'den güzel fotoğraflar:
01/09