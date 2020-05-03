Herkes Tek Başına Ama Gönüller Bir: Wings for Life World Run 2020

Wings for Life World Run 2020 kapsamında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalarda değerlendirilmek üzere 2.8 milyon Euro'luk bağış elde edildi. Organizasyonda en genç katılımcı 18 yaşındayken en yaşlı katılımcı ise 95 yaşındaydı. Tüm katılımcılar toplam 924,960 km katetti. Organizasyonda sanal yakalama aracının bütün koşucuları yakalaması toplam 4 saat 11 dakika sürerken Büyük Britanya'dan Michael Taylor ve Rusya'dan Nina Zarina bireysel App koşusunda birinciliği elde etti. Michael Taylor, 69.9 km'yle Nina Zarina ise 54.2 km'yle koşuyu tamamladı.