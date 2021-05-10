© Andreas Schaad, Wings for Life World Run
Wings for Life World Run'a Rekor Katılım: 184.236
Dünyanın dört bir yanından koşucular ve tekerlekli sandalyeli katılımcılar, tarihin en büyük koşusu için bir araya geldiler ve omurilik yaralanmalarına çare bulmak için fon topladılar.
Daha önce bu kadar çok insanın katıldığı bir koşu etkinliği yapılmamıştı. Pazar günkü Wings for Life World Run'da 195 ülkeden 184.236 katılımcı koşamayanlar için bir araya geldi. Giriş ücretleri ve bağışlar ile beraber toplamda 4.1 milyon euro omurilik felcinin tedavi araştırmaları için toplandı.
İsveçli Aron Anderson (66.8km) 2017 ve 2018'den sonra erkeklerde üçüncü kez zafere ulaşırken, Rus Nina Zarina (60.2km) 2019'un ve 2020'nin ardından kadınlarda üst üste üçüncü kez ilk sırayı elde etti. Bu yılki tüm koşucular ve tekerlekli sandalyeli katılımcılar bitiş çizgisine kadar ortalama 12.3 kilometre yol kat ettiler ki Wings for Life World Run'ın güzelliği de herkesin yarışı tamamlamış sayılıyor olması.
Tek söyleyebileceğim, bugün bizimle koşan veya yürüyen herkese teşekkür ederim.
"Söyleyecek söz bulamıyorum. Katılımcı sayısı hayal etmeye cesaret edebileceğimizden çok daha fazlaydı. Tek söyleyebileceğim, bugün bizimle koşan veya yürüyen herkese teşekkür ederim." diyor kâr amacı gütmeyen Wings for Life vakfının CEO'su Anita Gerhardter. "Hep birlikte yaşamı kutladık ve omurilik yaralanmalarına çare bulmaya yardımcı olmak için inanılmaz miktarda para topladık."
Wings for Life World Run'ın sekizinci ayağı sadece dünyadaki koşu topluluklarını bir araya getirmekle kalmadı, aynı zamanda birbirinden farklı yarış mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Katılımcılar tek başlarına ya da küçük gruplar halinde, Avrupa'da güneşin kavurduğu ülkelerde, karla kaplı dağlarda, gündoğarken ya da alacakaranlıkta okyanus kıyılarında, hatta Afrika'da bir kadın zürafaların gözü üzerindeyken koştu. İrlanda ve İspanya'daki soğuk yağmurlar, Norveç'teki kar yağışı ve Yunanistan'daki sıcak hava dahil olmak üzere iklim şartları 151 ülkede büyük farklılıklar gösterdi.
Dünyanın dört bir yanındaki katılımcılar koşuya eş zamanlı olarak UTC 11:00'da başladılar ve herkes Wings for Life World Run uygulaması sayesinde sanal olarak birbirine bağlandı. Bu, özel bir topluluk deneyiminin temelini oluşturdu ve başlangıçtan 30 dakika sonra harekete geçen sanal Yakalama Aracı sürücülerinden gelen yorumlar katılımcılara ilham verdi. Uygulama sayesinde katılımcılar, uzun süredir hasret kaldıkları toplu etkinlik hissini yeniden yaşadılar.
“Bugün dünya çapında 180.000'den fazla insanın iyi bir amaç için bir araya geldiğini duyduğuma sevindim.” diyen Dünya Atletizm Konseyi CEO'su ve Britanyalı eski 110 metre engelli koşucusu Jon Ridgeon sözlerine şöyle devam etti: “Bu zorlu zamanlarda uygulama gibi akıllı çözümler sayesinde Wings for Life World Run gibi küresel bir etkinliğin gerçekleşebilmesi harika. Bu, dünyadaki tüm koşucular ve sporcular için ilham kaynağı oldu ve umarım gelecekte insanlara pandemi sırasında da aktif yaşam tarzlarına devam etme fırsatı vermek için bu türde daha fazla etkinlik olur.”
Bu, dünyadaki tüm koşucular ve sporcular için ilham kaynağı oldu.
“Benim gibi omurilik yaralanması olan biri için, 180.000'den fazla insanın tedavi araştırmalarına destek vermek amacıyla Wings for Life World Run'a katılmaya karar vermesi muazzam ve sevindirici.” diyor erkeklerde üçüncü kez zafere ulaşan İsveçli Anderson. “Bu yarış bana büyük bir sevinç kattı ve bunun bir parçası olmayı gerçekten çok seviyorum. Bugün diğer tüm koşuculara teşekkür etmek istiyorum çünkü hepsi önemli bir amaca katkıda bulundular. Bu yüzden herkese teşekkür ederim!”
Wings for Life World Run'da amatör koşuculardan ultra maratonculara kadar geniş bir yelpazede katılımcılar yer aldı. Etkinlik herkese açıktı. Bu benzersiz yarış formatı, tamamen farklı yetenek seviyelerine sahip koşucuların ve tekerlekli sandalyeli katılımcıların birlikte yarışmasına imkân tanıdı. 2014 yılından beri bu küresel yardım koşusuna toplam 925.096 kişi katıldı, toplam 9.034.953 kilometre yol kat edildi ve 33.3 milyon euro toplandı. Giriş ücretlerinin ve bağışların tamamı doğrudan omurilik araştırmalarına aktarıldı.
Wings for Life World Run etkinliğinin dokuzuncu ayağının tarihi de belli oldu. Bir sonraki koşu 8 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek. Kayıtlar şimdiden açıldı.