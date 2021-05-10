'da 195 ülkeden 184.236 katılımcı koşamayanlar için bir araya geldi. Giriş ücretleri ve bağışlar ile beraber toplamda 4.1 milyon euro omurilik felcinin tedavi araştırmaları için toplandı.

Daha önce bu kadar çok insanın katıldığı bir koşu etkinliği yapılmamıştı. Pazar günkü

(60.2km) 2019'un ve 2020'nin ardından kadınlarda üst üste üçüncü kez ilk sırayı elde etti. Bu yılki tüm koşucular ve tekerlekli sandalyeli katılımcılar bitiş çizgisine kadar ortalama 12.3 kilometre yol kat ettiler ki Wings for Life World Run'ın güzelliği de herkesin yarışı tamamlamış sayılıyor olması.

İsveçli Aron Anderson (66.8km) 2017 ve 2018'den sonra erkeklerde üçüncü kez zafere ulaşırken, Rus Nina Zarina (60.2km) 2019'un ve 2020'nin ardından kadınlarda üst üste üçüncü kez ilk sırayı elde etti. Bu yılki tüm koşucular ve tekerlekli sandalyeli katılımcılar bitiş çizgisine kadar ortalama 12.3 kilometre yol kat ettiler ki Wings for Life World Run'ın güzelliği de herkesin yarışı tamamlamış sayılıyor olması.

İsveçli Aron Anderson (66.8km) 2017 ve 2018'den sonra erkeklerde üçüncü kez zafere ulaşırken, Rus Nina Zarina (60.2km) 2019'un ve 2020'nin ardından kadınlarda üst üste üçüncü kez ilk sırayı elde etti. Bu yılki tüm koşucular ve tekerlekli sandalyeli katılımcılar bitiş çizgisine kadar ortalama 12.3 kilometre yol kat ettiler ki Wings for Life World Run'ın güzelliği de herkesin yarışı tamamlamış sayılıyor olması.

Wings for Life World Run'ın sekizinci ayağı sadece dünyadaki koşu topluluklarını bir araya getirmekle kalmadı, aynı zamanda birbirinden farklı yarış mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Katılımcılar tek başlarına ya da küçük gruplar halinde, Avrupa'da güneşin kavurduğu ülkelerde, karla kaplı dağlarda, gündoğarken ya da alacakaranlıkta okyanus kıyılarında, hatta Afrika'da bir kadın zürafaların gözü üzerindeyken koştu. İrlanda ve İspanya'daki soğuk yağmurlar, Norveç'teki kar yağışı ve Yunanistan'daki sıcak hava dahil olmak üzere iklim şartları 151 ülkede büyük farklılıklar gösterdi.

Wings for Life World Run'ın sekizinci ayağı sadece dünyadaki koşu topluluklarını bir araya getirmekle kalmadı, aynı zamanda birbirinden farklı yarış mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Katılımcılar tek başlarına ya da küçük gruplar halinde, Avrupa'da güneşin kavurduğu ülkelerde, karla kaplı dağlarda, gündoğarken ya da alacakaranlıkta okyanus kıyılarında, hatta Afrika'da bir kadın zürafaların gözü üzerindeyken koştu. İrlanda ve İspanya'daki soğuk yağmurlar, Norveç'teki kar yağışı ve Yunanistan'daki sıcak hava dahil olmak üzere iklim şartları 151 ülkede büyük farklılıklar gösterdi.

Wings for Life World Run'ın sekizinci ayağı sadece dünyadaki koşu topluluklarını bir araya getirmekle kalmadı, aynı zamanda birbirinden farklı yarış mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Katılımcılar tek başlarına ya da küçük gruplar halinde, Avrupa'da güneşin kavurduğu ülkelerde, karla kaplı dağlarda, gündoğarken ya da alacakaranlıkta okyanus kıyılarında, hatta Afrika'da bir kadın zürafaların gözü üzerindeyken koştu. İrlanda ve İspanya'daki soğuk yağmurlar, Norveç'teki kar yağışı ve Yunanistan'daki sıcak hava dahil olmak üzere iklim şartları 151 ülkede büyük farklılıklar gösterdi.

Dünyanın dört bir yanındaki katılımcılar koşuya eş zamanlı olarak UTC 11:00'da başladılar ve herkes Wings for Life World Run uygulaması sayesinde sanal olarak birbirine bağlandı. Bu, özel bir topluluk deneyiminin temelini oluşturdu ve başlangıçtan 30 dakika sonra harekete geçen sanal Yakalama Aracı sürücülerinden gelen yorumlar katılımcılara ilham verdi. Uygulama sayesinde katılımcılar, uzun süredir hasret kaldıkları toplu etkinlik hissini yeniden yaşadılar.

Dünyanın dört bir yanındaki katılımcılar koşuya eş zamanlı olarak UTC 11:00'da başladılar ve herkes Wings for Life World Run uygulaması sayesinde sanal olarak birbirine bağlandı. Bu, özel bir topluluk deneyiminin temelini oluşturdu ve başlangıçtan 30 dakika sonra harekete geçen sanal Yakalama Aracı sürücülerinden gelen yorumlar katılımcılara ilham verdi. Uygulama sayesinde katılımcılar, uzun süredir hasret kaldıkları toplu etkinlik hissini yeniden yaşadılar.

Dünyanın dört bir yanındaki katılımcılar koşuya eş zamanlı olarak UTC 11:00'da başladılar ve herkes Wings for Life World Run uygulaması sayesinde sanal olarak birbirine bağlandı. Bu, özel bir topluluk deneyiminin temelini oluşturdu ve başlangıçtan 30 dakika sonra harekete geçen sanal Yakalama Aracı sürücülerinden gelen yorumlar katılımcılara ilham verdi. Uygulama sayesinde katılımcılar, uzun süredir hasret kaldıkları toplu etkinlik hissini yeniden yaşadılar.