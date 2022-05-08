Wings for Life World Run'da Binlerce İnsan Aynı Amaç İçin Koştu

Sessiz, sakin ve aceleden uzak… 8 Mayıs sabahındaki İzmir’i bu kelimelerle tanımlamak yanlış olmaz. Evet, 8 Mayıs sabahı İzmir’de sessiz ve sakin başladı ama aynı şekilde devam etmeyecekti. Hatta sabah saatlerindeki bu atmosfer için, fırtına öncesi sessizlik bile denilebilirdi. Zira bugün "koşamayanlar için koştuğumuz" ve bu sene dokuzuncu kez bir parçası olduğumuz Wings for Life World Run 'ın İzmir ayağı koşulacaktı.

Dünyada 40’ı aşkın ülkede koşulan, 100'ü aşkın noktada App Run olarak gerçekleşen koşunun Türkiye'deki resmi lokasyonu yine İzmir’di… İzmir'de sabah saatlerindeki hafif serin hava artık yerini yavaş yavaş güneşe ve harika bir atmosfere bırakırken biz de yarış anında parkurun nabzını tutmadan hemen önce bulduğumuz ilk gölge alanda mikrofonu tanıdık simalara uzattık. Hem yarış öncesi hislerini hem de hazırlık süreçlerini onlardan dinledik.

Kültür Park'ta binlerce koşucu, yarış öncesi etkinliklere katıldı... © Mahmut Cinci

Mikrofonlarımıza ilk takılan ikili Müge Boz ve Caner Erdeniz oldu. Caner Erdeniz, Wings for Life World Run'a dair hislerini "Böyle bir koşuda bulunmak benim için gurur verici. Dünyanın her yerinden insanların bu koşuya katılıyor olması ve benim de bu yarışın bir parçası olmam beni mutlu ediyor" şeklinde anlatırken Müge Boz ise "Ekip olarak bir organizasyona katılmak ve hep beraber bir amaç için mücadele ediyor olmak bireysel olarak insanı çok tatmin ediyor. Bu tip organizasyonlar bir açıdan da insanın kendi hayatına dair bazı sorular sormasını sağlıyor ve farkındalık kazandırıyor" dedi ve ekledi: "Burada mesafe olarak çok büyük bir hedefim yok ama en azından 10 kilometre gidebilirim diye düşünüyorum."

Caner Erdeniz ve Müge Boz © Barış Acarlı

Hep beraber bir amaç için mücadele ediyor olmak bireysel olarak insanı çok tatmin ediyor. Müge Boz

Müjde Uzman da Wings for Life World Run'da hedefini 6 km olarak belirleyenlerdendi... Koşunun önemini ise şu sözlerle açıkladı: "Yaşadığımız dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Omurilik Felci araştırması için en ufak bir katkım olduğunu bilmek gurur verici.

Wings for Life World Run, sportif bir proje olmasının yanında aslında bir sosyal sorumluluk projesi. Bu benim dördüncü yarışım. Önceki yarışlarda koyduğum hedefleri elde etmeyi başardım. Bu yıl bacağım kırıldıktan sonra o sakatlığı atlatıp burada koşmak benim için en büyük hedefti. Mervan Tepelioğlu

Müjde Uzman ve Ayşe Tolga © Barış Acarlı Anıl Altan © Mahmut Cinci Ayşe Tolga © Mahmut Cinci Mervan Tepelioğlu © Barış Acarlı Caner Erdeniz ve Müge Boz © Barış Acarlı

Son altı koşudur Wings for Life World Run'a katılan ve bir İyi Yaşam Elçisi olan oyuncu Ayşe Tolga da bugün start için Kültür Park'ta yerini alan katılımcılardan biriydi. Ayşe Tolga, altıncı kez katılıyor olmanın verdiği coşkuyu şöyle anlattı: "Wings for Life World Run için koşmaya karar vermemde aslında gerek organizasyon ve konsept olarak gerekse tüm dünyada aynı anda yapılıyor olması çok etkili oldu. Tüm dünyayla aynı anda koşmak harika bir his. Bir iyi yaşam elçisi olarak zaten Türkiye’de sporun daha fazla insanlar tarafından benimsenmesi ve daha çok insanın koşmaya başlaması beni mutlu ediyor. Bu ailenin bir parçası olmak çok hoşuma gidiyor.

Yarış başlayana kadar Kültür Park'ta pek çok etkinlik vardı... © Barış Acarlı

Kültür Park'ta yavaş yavaş start zamanı yaklaşırken oyuncu Pelin Akil Altan ve sporcu eşi Anıl Altan da sorularımızı yanıtladılar. Pelin Akil önce bu yarışa dair hedefini sonra da düşüncelerini şu cümlelerle anlattı: "En azından 5 km koşmayı hedefliyorum... Zaten her sabah 07:30’da kalkıp yürüyüşümü ve sporumu yapıyorum ama son bir aydır hem yürüyüş, hem de kardiyo ağırlıklı bir kamptaydım. O yüzden önceki yarıştan çok daha iyi bir derece elde edeceğim diye düşünüyorum. Koşmaya ne kadar fazla emek verirsen, ertesi gün çok daha fazla emek vermek istiyorsun. Wings for Life World Run bu konuda çok önemli bir güç oluşturacaktır bence."

Anıl Altan © Mahmut Cinci

Yakalama Aracı, kenardan destek verenler, parkurda hazırlanan sürprizler… Yarışı yine heyecanla bekliyorum." Ayşe Tolga

Anıl Altan ise bugüne dair düşüncelerini şu cümlelerle paylaştı: "Aslında benim 12 kilometrenin üzerinde koşma hedefim vardı. Fakat ufak bir sakatlık yaşadım. Yine de bunun için uğraşacağım. Zaten burada bu kadar insanın bir araya gelmesi ve hedef koyarak koşması işin sportif tarafı ama işin bir de şu tarafı var ki bugün omurilik felçli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız için yani koşamayanlar için koşmak için buradayız. En anlamlısı bu aslında."

Koşu, Saat 14:00’te 8.316 katılımcı coşkulu bir şekilde koşuya başladı © Nuri Yılmazer

Yarış öncesi yaşanan bu heyecanın ardından nihayet saat 14:00’te Alsancak’taki Kültür Park’ın Lozan Kapısı’ndan 8.316 katılımcı coşkulu bir şekilde koşu başladı. Wings for Life World Run'ın 2022 yarış parkuru, katılımcıları önce benzersiz bir deniz manzarasına sahip Karşıyaka sahiline yönlendirdi. Ardından ise şaşalı Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti gibi mekanlarda göz kamaştırıcı bir yolculuğun ardından Menemen güzergahında devam etti... Parkur boyunca koşuya katılanlar, hemen her kilometrede farklı sürprizlerle karşılaştılar…

Ayşe Tolga © Mahmut Cinci

Örneğin katılımcıları ilk kilometrede beş kişilik bir dans grubu bekliyordu. Üçüncü kilometrede ise onları şahane bir breakdans gösterisi karşıladı. Tüm bunların koşamayanlar için koşanlara bir parça daha enerji verdiği görülebiliyordu.

Dario Costa, bu yıl Yakalama Aracı'nın direksiyonundaydı © Nuri Yılmazer

Akrobasi yıldızı ve Red Bull sporcusu Dario Costa ’nın kullandığı Yakalama Aracı her zaman olduğu gibi yarış başlangıcından yarım saat sonra çıkış yaptı ve katılımcıları yakalamaya başladı... Yakalama Aracı'na yakalanan koşucuların yüzünde etkinlik alanı olan Kültürpark'a geri döndüklerinde anlamlı bir yarışın parçası olduklarını hissettiren bir gülümseme vardı.

O gülümsemenin sahiplerinden biri olan Pelin Öztürk'e mikrofon uzattık: "Bu, sonucunda herkesin kazandığı bir yarış ve o açıdan katılmak çok önemliydi. Tekerlekli sandalye ile yarışan insanları gördüğümde, bu benim için itici bir güç oldu. Onlar için koştuğumu düşünüp koşmaya devam ettim ve 9,5 km'de Yakalama Aracı'na yakalandım. Zaten hedefim de buydu. Yarış anında parkur kenarlarından gelen destekler çok önemliydi. Bir de gönüllülerin tekerlekli sandalyedeki insanlara sirkülasyon halinde yardımcı olması çok güzel bir andı.

Kadınlarda Tuğçe Karakaya Wings for Life World Run 2022 şampiyonu oldu

Kadınlarda Tuğçe Karakaya Wings for Life World Run 2022 şampiyonu oldu © Barış Acarlı

Türkiye’deki yarışta 2 saat 49 dakika 41 saniye geride kalırken yoluna devam eden son kadın koşucu Tuğçe Karakaya yakalama aracına yakalandı ve yarışı Türkiye’de ilk sırada tamamladı. Karakaya tam kat 36,88 kilometre boyunca Yakalama Aracı'ndan kaçmayı başardı.

Erkeklerde ise Türkiye birincisi Üzeyir Söylemez oldu

Erkeklerde Türkiye birincisi Üzeyir Söylemez oldu © Nuri Yılmazer

Üçüncü saat geride kalırken Türkiye’den koşuya devam eden koşucu sayısı sadece 5 idi. Üzeyir Söylemez ve İrem Can Ayaz ikilisi 48 kilometreyi geride bıraktı. Her ikisi de dünya sıralamasında ilk 10 içinde yola devam ediyorlardı. Üçüncü saate girilmesiyle beraber yakalama aracının hızı da 22 km/s’ye çıktı. Günün sonunda, erkeklerde Türkiye birincisi 3 saat 54 dakika 28 saniyede 60 km koşan Üzeyir Söylemez oldu.

Üzeyir Söylemez, yarışı kazandıktan sonraki hislerini şöyle anlattı:

"Yarış harikaydı ancak bugün doğa bana karşıydı. Özellikle rüzgar epey zorladı. Engelli sporcularla beraber koşmak ise bu yarışa dair en unutamadığım andı. Onları düşündükçe daha çok adım atmak istedim. Günün sonunda, koşmak için hiçbir şey engel değildi. Çok mutluyum."

Günü Dario Costa ile birlikte yakalama aracında geçiren Caner Erdeniz , tüm parkuru ve yakalama aracına son yakalanan kişiyi görebilen çok az sayıda insandan biri olması açısından bunun kendisi için bir şans olduğunu düşünüyordu:

"Arabadaki yolculuğumuz 3,5 saat sürdü. En başta bu süre insanın gözünde büyüyor ama gerçekten ilk iki saat nasıl geçti anlamadım. İnsanların enerjisi inanılmazdı. Eşim Müge'yi yakaladık, o da güzel bir anı oldu. İlk iki saat ve yarış sonu müthişti... İnanılmaz heyecanlıydı. İnsanlar görüp tanıyor, heyecanlanıyor... Elimi tutup koşan bile vardı..."

Tekerlekli sandalye ile katılanların sayısı ise 920 idi © Nuri Yılmazer

Tüm gün direksiyon başında olan Dario Costa ise şunları söyledi: "Başlangıçta biraz vahşice görünüyordu çünkü hemen önümüzde pek çok koşucu vardı. Ama onların heyecanları, tutkuları inanılmazdı ve bu tam anlamıyla bize de geçti. Hiç bitmeyen bir parti gibiydi. Bu güne dair en önemli anımı şöyle anlatabilirim; çok dar yollardan geçtik. Pek çok zaman o dar yollarda zamanlamayı ve aracın hızını ayarlamak hiç de kolay değildi."

Yakalama Aracı'ndaki en farklı anım eşim Müge'yi yakalayıp anneler gününü kutlamak oldu. Caner Erdeniz

Tüm dünyada katılımcı sayısının 161.892 olduğu Wings For Life World Run 2022'de tekerlekli sandalye ile katılanların sayısı ise 920 idi. Global sıralamada, erkeklerde Japon sporcu Jo Fukuda birinci olurken, kadınlarda ise Nina Zarina üst üste dördüncü kez zafere ilk sırayı elde etti.

2023'te 7 Mayıs'ta düzenlenecek olan Wings for Life World Run yine tüm dünyada aynı anda başlayacak ve birçok insana umut olan adımlara ev sahipliği yapacak.