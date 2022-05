Wings for Life World Run'da Binlerce İnsan Aynı Amaç İçin Koştu

Wings for Life World Run

Sessiz, sakin ve aceleden uzak… 8 Mayıs sabahındaki İzmir’i bu kelimelerle tanımlamak yanlış olmaz. Evet, 8 Mayıs sabahı İzmir’de sessiz ve sakin başladı ama aynı şekilde devam etmeyecekti. Hatta sabah saatlerindeki bu atmosfer için, fırtına öncesi sessizlik bile denilebilirdi. Zira bugün "koşamayanlar için koştuğumuz" ve bu sene dokuzuncu kez bir parçası olduğumuz Wings for Life World Run 'ın İzmir ayağı koşulacaktı.

Sessiz, sakin ve aceleden uzak… 8 Mayıs sabahındaki İzmir’i bu kelimelerle tanımlamak yanlış olmaz. Evet, 8 Mayıs sabahı İzmir’de sessiz ve sakin başladı ama aynı şekilde devam etmeyecekti. Hatta sabah saatlerindeki bu atmosfer için, fırtına öncesi sessizlik bile denilebilirdi. Zira bugün "koşamayanlar için koştuğumuz" ve bu sene dokuzuncu kez bir parçası olduğumuz Wings for Life World Run 'ın İzmir ayağı koşulacaktı.

oldu. Caner Erdeniz, Wings for Life World Run'a dair hislerini "Böyle bir koşuda bulunmak benim için gurur verici. Dünyanın her yerinden insanların bu koşuya katılıyor olması ve benim de bu yarışın bir parçası olmam beni mutlu ediyor" şeklinde anlatırken Müge Boz ise "Ekip olarak bir organizasyona katılmak ve hep beraber bir amaç için mücadele ediyor olmak bireysel olarak insanı çok tatmin ediyor. Bu tip organizasyonlar bir açıdan da insanın kendi hayatına dair bazı sorular sormasını sağlıyor ve farkındalık kazandırıyor" dedi ve ekledi: "Burada mesafe olarak çok büyük bir hedefim yok ama en azından 10 kilometre gidebilirim diye düşünüyorum."

Mikrofonlarımıza ilk takılan ikili Müge Boz ve Caner Erdeniz oldu. Caner Erdeniz, Wings for Life World Run'a dair hislerini "Böyle bir koşuda bulunmak benim için gurur verici. Dünyanın her yerinden insanların bu koşuya katılıyor olması ve benim de bu yarışın bir parçası olmam beni mutlu ediyor" şeklinde anlatırken Müge Boz ise "Ekip olarak bir organizasyona katılmak ve hep beraber bir amaç için mücadele ediyor olmak bireysel olarak insanı çok tatmin ediyor. Bu tip organizasyonlar bir açıdan da insanın kendi hayatına dair bazı sorular sormasını sağlıyor ve farkındalık kazandırıyor" dedi ve ekledi: "Burada mesafe olarak çok büyük bir hedefim yok ama en azından 10 kilometre gidebilirim diye düşünüyorum."

Mikrofonlarımıza ilk takılan ikili Müge Boz ve Caner Erdeniz oldu. Caner Erdeniz, Wings for Life World Run'a dair hislerini "Böyle bir koşuda bulunmak benim için gurur verici. Dünyanın her yerinden insanların bu koşuya katılıyor olması ve benim de bu yarışın bir parçası olmam beni mutlu ediyor" şeklinde anlatırken Müge Boz ise "Ekip olarak bir organizasyona katılmak ve hep beraber bir amaç için mücadele ediyor olmak bireysel olarak insanı çok tatmin ediyor. Bu tip organizasyonlar bir açıdan da insanın kendi hayatına dair bazı sorular sormasını sağlıyor ve farkındalık kazandırıyor" dedi ve ekledi: "Burada mesafe olarak çok büyük bir hedefim yok ama en azından 10 kilometre gidebilirim diye düşünüyorum."

da Wings for Life World Run'da hedefini 6 km olarak belirleyenlerdendi... Koşunun önemini ise şu sözlerle açıkladı: "Yaşadığımız dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Omurilik Felci araştırması için en ufak bir katkım olduğunu bilmek gurur verici.

Müjde Uzman da Wings for Life World Run'da hedefini 6 km olarak belirleyenlerdendi... Koşunun önemini ise şu sözlerle açıkladı: "Yaşadığımız dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Omurilik Felci araştırması için en ufak bir katkım olduğunu bilmek gurur verici.

Müjde Uzman da Wings for Life World Run'da hedefini 6 km olarak belirleyenlerdendi... Koşunun önemini ise şu sözlerle açıkladı: "Yaşadığımız dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Omurilik Felci araştırması için en ufak bir katkım olduğunu bilmek gurur verici.

Wings for Life World Run, sportif bir proje olmasının yanında aslında bir sosyal sorumluluk projesi. Bu benim dördüncü yarışım. Önceki yarışlarda koyduğum hedefleri elde etmeyi başardım. Bu yıl bacağım kırıldıktan sonra o sakatlığı atlatıp burada koşmak benim için en büyük hedefti.

Wings for Life World Run, sportif bir proje olmasının yanında aslında bir sosyal sorumluluk projesi. Bu benim dördüncü yarışım. Önceki yarışlarda koyduğum hedefleri elde etmeyi başardım. Bu yıl bacağım kırıldıktan sonra o sakatlığı atlatıp burada koşmak benim için en büyük hedefti.

Wings for Life World Run, sportif bir proje olmasının yanında aslında bir sosyal sorumluluk projesi. Bu benim dördüncü yarışım. Önceki yarışlarda koyduğum hedefleri elde etmeyi başardım. Bu yıl bacağım kırıldıktan sonra o sakatlığı atlatıp burada koşmak benim için en büyük hedefti.