Wings for Life World Run 2022'den Akılda Kalanlar

Tekrar İzle: Wings for Life World Run Dünya çapındaki koşucular ve tekerlekli sandalye kullanıcıları; eğlenceli ve benzersiz bir format ile bir araya geliyor. Giriş ücretlerinin tamamı omurilik felci araştırmalarına aktarılıyor.

, dünyanın dört bir yanındaki koşucuları bir kez daha iyilik için bir araya getirdi. 40’ı aşkın ülkedeki 100’ü aşkın noktada App Run olarak gerçekleşen ve Türkiye’de İzmir’in ev sahipliği yaptığı koşu 8 Mayıs günü tüm dünyada aynı anda start aldı.

boy gösterdi. Belirlenen yarış parkuru katılımcıları ilk olarak benzersiz deniz manzarasına sahip Karşıyaka sahiline yönlendirdi. Rotada Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti gibi noktalar yer alırken, sürprizlerle dolu parkur Menemen güzergahında devam etti.

Kültürpark’tan 14:00’da start alan koşuda 8.316 katılımcı boy gösterdi. Belirlenen yarış parkuru katılımcıları ilk olarak benzersiz deniz manzarasına sahip Karşıyaka sahiline yönlendirdi. Rotada Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti gibi noktalar yer alırken, sürprizlerle dolu parkur Menemen güzergahında devam etti.

Kültürpark’tan 14:00’da start alan koşuda 8.316 katılımcı boy gösterdi. Belirlenen yarış parkuru katılımcıları ilk olarak benzersiz deniz manzarasına sahip Karşıyaka sahiline yönlendirdi. Rotada Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti gibi noktalar yer alırken, sürprizlerle dolu parkur Menemen güzergahında devam etti.