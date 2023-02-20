Wings for Life World Run 2022'den Akılda Kalanlar

Geçen yıl dokuzuncusu düzenlenen Wings for Life World Run, dünyanın dört bir yanındaki koşucuları bir kez daha iyilik için bir araya getirdi. 40’ı aşkın ülkedeki 100’ü aşkın noktada App Run olarak gerçekleşen ve Türkiye’de İzmir’in ev sahipliği yaptığı koşu 8 Mayıs günü tüm dünyada aynı anda start aldı.
Kültürpark’tan 14:00’da start alan koşuda 8.316 katılımcı boy gösterdi. Belirlenen yarış parkuru katılımcıları ilk olarak benzersiz deniz manzarasına sahip Karşıyaka sahiline yönlendirdi. Rotada Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti gibi noktalar yer alırken, sürprizlerle dolu parkur Menemen güzergahında devam etti.
Koşucuları bekleyen sürprizler arasında dans grubu ve breakdans gösterisi gibi etkinlikler vardı. Bu sürprizlerin amacı koşuculara hem moral hem de enerji vermekti tabii ki. Öte yandan koşuyu sona erdirme görevi gören yakalama aracının direksiyonunda ise akrobasi yıldızı ve Red Bull sporcusu Dario Costa vardı.
Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağında kronometreler 2 saat 49 dakika 41 saniyeyi gösterirken yoluna devam eden son kadın koşucu Tuğçe Karakaya idi ve 36,88 kilometrelik mesafe ile birinciliğe uzandı. Erkeklerde ise birincilik 3 saat 54 dakika 28 saniye ve 48 kilometre sonunda Üzeyir Söylemez’in oldu.
Dünya genelinde 165 ülkede start alan Wings for Life World Run 2022’de 192 ülkeden toplam 161.892 katılımcı yer aldı. 920 tekerlekli sandalyeli katılımcının da yer aldığı koşuda erkeklerde Japon sporcu Jo Fukuda (64,43 kilometre) ve kadınlarda Rus sporcu Nina Zarina (56 kilometre) birinciliğe ulaşan isimler oldular.
Wings For Life Vakfı tarafından organize edilen etkinliğin temel amacı omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamaktı. Bu paralelde geçen yıl gerçekleştirilen Wings for Life World Run'da katılımcıların kayıt için ödedikleri toplam 4.7 milyon euro araştırmalarda kullanılmak üzere vakfa aktarıldı.