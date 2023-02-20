Wings for Life World Run, İzmir 2022
© Barış Acarlı
Koşu

Wings for Life World Run 2022'den Akılda Kalanlar

Dünyanın dört bir yanından on binlerce koşucunun katıldığı Wings for Life World Run'da geçen yıl neler olduğunu hatırlayalım.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Tekrar İzle: Wings for Life World Run

Dünya çapındaki koşucular ve tekerlekli sandalye kullanıcıları; eğlenceli ve benzersiz bir format ile bir araya geliyor. Giriş ücretlerinin tamamı omurilik felci araştırmalarına aktarılıyor.

Tüm Dünyada
Etkinlik Hakkında Bilgi
Geçen yıl dokuzuncusu düzenlenen Wings for Life World Run, dünyanın dört bir yanındaki koşucuları bir kez daha iyilik için bir araya getirdi. 40’ı aşkın ülkedeki 100’ü aşkın noktada App Run olarak gerçekleşen ve Türkiye’de İzmir’in ev sahipliği yaptığı koşu 8 Mayıs günü tüm dünyada aynı anda start aldı.
Wings for Life World Run'a dünya genelinde 161.892 koşucu katıldı

Wings for Life World Run'a dünya genelinde 161.892 koşucu katıldı

© Mahmut Cinci

Kültürpark’tan 14:00’da start alan koşuda 8.316 katılımcı boy gösterdi. Belirlenen yarış parkuru katılımcıları ilk olarak benzersiz deniz manzarasına sahip Karşıyaka sahiline yönlendirdi. Rotada Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti gibi noktalar yer alırken, sürprizlerle dolu parkur Menemen güzergahında devam etti.
İzmir'deki Yakalama Aracı'nın direksiyonunda Dario Costa vardı

İzmir'deki Yakalama Aracı'nın direksiyonunda Dario Costa vardı

© Mahmut Cinci

Koşucuları bekleyen sürprizler arasında dans grubu ve breakdans gösterisi gibi etkinlikler vardı. Bu sürprizlerin amacı koşuculara hem moral hem de enerji vermekti tabii ki. Öte yandan koşuyu sona erdirme görevi gören yakalama aracının direksiyonunda ise akrobasi yıldızı ve Red Bull sporcusu Dario Costa vardı.
Üzeyir Söylemez erkeklerde ilk sırada yer aldı

Üzeyir Söylemez erkeklerde ilk sırada yer aldı

© Nuri Yılmazer

Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağında kronometreler 2 saat 49 dakika 41 saniyeyi gösterirken yoluna devam eden son kadın koşucu Tuğçe Karakaya idi ve 36,88 kilometrelik mesafe ile birinciliğe uzandı. Erkeklerde ise birincilik 3 saat 54 dakika 28 saniye ve 48 kilometre sonunda Üzeyir Söylemez’in oldu.
Kadınlarda birincilik Tuğçe Karakaya'nın oldu

Kadınlarda birincilik Tuğçe Karakaya'nın oldu

© Nuri Yılmazer

Dünya genelinde 165 ülkede start alan Wings for Life World Run 2022’de 192 ülkeden toplam 161.892 katılımcı yer aldı. 920 tekerlekli sandalyeli katılımcının da yer aldığı koşuda erkeklerde Japon sporcu Jo Fukuda (64,43 kilometre) ve kadınlarda Rus sporcu Nina Zarina (56 kilometre) birinciliğe ulaşan isimler oldular.
Omurilik felci tedavisi araştırmaları için 4.7 milyon euro toplandı

Omurilik felci tedavisi araştırmaları için 4.7 milyon euro toplandı

© Joerg Mitter

Wings For Life Vakfı tarafından organize edilen etkinliğin temel amacı omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamaktı. Bu paralelde geçen yıl gerçekleştirilen Wings for Life World Run'da katılımcıların kayıt için ödedikleri toplam 4.7 milyon euro araştırmalarda kullanılmak üzere vakfa aktarıldı.

Bu haberin içinde

Tekrar İzle: Wings for Life World Run

Dünya çapındaki koşucular ve tekerlekli sandalye kullanıcıları; eğlenceli ve benzersiz bir format ile bir araya geliyor. Giriş ücretlerinin tamamı omurilik felci araştırmalarına aktarılıyor.

Tüm Dünyada
Etkinlik Hakkında Bilgi
Koşu
Atletizm