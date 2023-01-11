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Koşu
Wings for Life World Run 10 Yaşında!
Wings for Life World Run'ın 10. yılında binlerce katılımcı bir kez daha koşamayanlar için koşacak.
Omurilik felci tedavisi araştırmalarına kaynak sağlayan ve tüm dünyada aynı anda yapılan Wings for Life World Run bu yıl 10. yaşını kutluyor.
Dünyanın en büyük koşu etkinliği olan Wings for Life World Run, dünya çapında koşucular ve tekerlekli sandalye kullanıcılarını eğlenceli, benzersiz bir format ve ilgi çekici bir amaç için bir araya getirmeye devam ediyor. Yarışın 2023 edisyonu ise 7 Mayıs pazar günü gerçekleşecek.
Geçen yıl 165 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run’da 192 milletten 161.892 koşucu bir araya gelmiş ve omurilik felci tedavisi araştırmaları için 4.7 milyon euro gibi önemli bir miktarda bağış toplanmıştı. Etkinliğin Türkiye ayağına ise yine İzmir ev sahipliği yapmıştı.
7 Mayıs 2023'te Türkiye'de düzenleyeceğimiz Wings For Life World Run ise önceki yıllardan biraz daha farklı olacak. Aslında değişen fazla bir şey olmayacak. Tüm dünyayla aynı anda yine koşamayanlar için bu kez App Run mobil uygulaması ile koşacağız. Bu sene peşimizde gerçek bir Yakalama Aracı olmayacak belki ama uygulamanın içindeki sanal Yakalama Aracı gerçeğini aratmayacak. Bu konuda diğer detayları App Run adresinden öğrenebilirsin.
2014 yılından beri düzenlenen Wings of Life World Run’a bu yıl da binlerce koşucunun katılması bekleniyor. Eğer sen de bu yardım etkinliğinin bir parçası olmak istiyorsan katılım ve kayıt bilgilerine www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden ulaşabilirsin.
Wings for Life World Run’ın desteklediği projelerden ilk güzel haber 2018 yılında gelmişti. Sekiz yıldır omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdüren David Mzee, ilk desteksiz adımlarını attıktan sonra 2019 yılındaki etkinlikte yürüteci ile 390 metre yürümüştü.
Wings for Life Vakfı hakkında
Dünya çapında milyonlarca kişi omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Wings for Life World Run, bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor.