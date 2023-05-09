Wings For Life World Run 2023'te Neler Oldu?

Dünyanın dört bir yanındaki katılımcılar dışarıda eğlenceli bir gün geçirmek için bir araya gelirken, 7 Mayıs'taki koşu 206,728 kişilik bir kalabalık oluşturdu ve giriş ücretleri ile bağışlar ise toplam 5.802.595 Euro'ya ulaştı. Bu miktarın tamamı doğrudan omurilik yaralanmasına çare bulmak için yapılan araştırmalarda kullanılacak.

2023 Flagship Run, Viyana © Philip Platzer/Wings for Life World Run

Dünya çapında eş zamanlı olarak yapılan start'ın yanı sıra Yakalama Aracı formatıyla Wings for Life World Run; profesyonel sporcuları, amatör koşucuları, tekerlekli sandalye katılımcılarını ve yeni başlayanları kendine çekmeye devam ediyor. 192 milletten katılımcı, 158 ülkede, ortalama 11,59 km yol kat etti.

App Run, Birleşik Arap Emirlikleri © Naim Chidiac/Wings for Life World Run

Sportif açıdan, dünyanın en büyük koşu etkinliğinin son anlara kadar heyecan yaratması şaşırtıcı değildi. Poznań Flagship Run'da koşan Polonyalı Katarzyna Szkoda, Avusturyalı Veronika Mutsch ve yine Polonyalı Dominika Stelmach'ın önünde, 55,07 km'lik bir mesafe ile ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Çok sevinen Szkoda, hislerini şöyle ifade etti: "Bu sansasyonel bir duygu, hayatımda daha önce böyle bir şey hissetmedim!"

Katarzyna Szkoda © Damian Kramski/Wings for Life World Run

Japonya'dan Jo Fukuda, göz korkutucu yağmura ve soğuğa rağmen unutulmaz bir gece koşusuna imza attı. Japon koşucu, Tokyo'da saat gece yarısını geçerken tamamen yeni bir güne başladı. Bir süre sonra, bitkin bir halde, Yakalama Aracı onu yakalamadan hemen önce durdu. 69,01 km'lik derecesi onu Polonyalı Dariusz Nozynski'nin önünde birinci sıraya koydu ve Fukuda tekrar bu büyük koşunun zirvesine çıkmayı başardı.

"İki ay önce kendimi sakatladım ve yeterince antrenman yapamadım. Ancak tekrar kazanmak için çok güçlü bir iradem vardı ve bu beni devam etmeye itti," dedi Fukuda. "Wings for Life World Run benim için çok özel bir etkinlik çünkü koşarak başkalarına cesaret verebileceğimi ve onları olumlu yönde etkileyebileceğimi düşünüyorum."

Jo Fukuda © Suguru Saito/Wings for Life World Run

Alp disiplini kayakçısı Marco Odermatt, ralli pilotu Sébastien Ogier, atlet Karsten Warholm, kayak ve ralli pilotu Luc Alphand, yarış pilotu Felipe Fraga, şarkıcı Seven, YouTuber AdiTotoro, şarkıcı ve eski Dünya Güzeli adayı Rebeka Dremelj de bu güzide organizasyona katılım sağlayan isimler arasında yer aldı.

Bu güzel amacı destekleyen diğer sporcular arasında voleybolcu Christian Sandlie Sørum, futbolcu Trent Alexander-Arnold, sörf efsanesi Björn Dunkerbeck, kaykay ikonu Letícia Bufoni ve rekortmen sırıkla yüksek atlamacı Armand 'Mondo' Duplantis de bulunuyordu.

Yakalama araçlarında direksiyon başına geçen isimler arasında ise Formula 3 pilotu Sophia Flörsch, Olimpiyat pist bisiklet şampiyonu Kristina Vogel, iki kez Olimpiyat snowboard şampiyonu Anna Gasser ve kayakla atlamacı Adam Małysz yer alıyordu. App Run koşusu için Geri 'Ginger Spice' Horner (eski adıyla Halliwell) ve NSYNC'den aktör/şarkıcı Lance Bass gibi birçok ünlü ses deneyimi özelliğine sesleriyle katkı verdiler.

Wings for Life World Run Flagship Run, Zadar, Hırvatistan © Tomislav Moze/Wings for Life World Run

Wings for Life vakfının CEO'su Anita Gerhardter, organizasyonun ardından düşüncelerini şöyle ifade etti: "Bu büyük bir başarı ve gelecekte daha da büyük ilerlemeler göreceğiz. Kelimelerle anlatılamayacak kadar mutluyum ve herkesle gurur duyuyorum. Omurilik yaralanmasına çare bulma gücüne sahip olacağımızdan eminim. Bu kadar çok insan güçlerini birleştiriyorsa, bunu başaracağız demektir. Bugün bu yarışın bir parçası olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gelecek yıl, hepinizi tekrar start çizgisinde görmek harika olacak."