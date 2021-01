Wings for Life World Run App'le Yepyeni Bir Koşu Deneyimi

1. Nerede hareket, orada bereket...

Wings for Life World Run dünyanın her yerinde

2. Herkes katılabilir (ve herkes bitirebilir)!

3. Hedefini sen belirle!

4. İstediğin yerde, istediğin kişiyle koş

5. Yeni bir antrenman arkadaşı

Tek başına koşacaksan bil ki aslında tek başına olmayacaksın. Uygulama, yapacağı bildirimlerle hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve yakalama aracının nerede olduğunu sana haber verecek. Hatta zaman zaman motivasyonunu yüksek tutman için seni yüreklendirecek. Wings for Life World Run Spor Direktörü Colin Jackson uygulama hakkında şunları söylüyor: "Bir grupla ya da antrenman partneriyle koşmak her zaman motivasyon açısından daha faydalıdır. Uygulama da kullanıcılara bunu sağlıyor. Kulağınızda yüreklendirici bir ses duyuyorsunuz."

6. Yarış günü yaklaşıyor