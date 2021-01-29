Wings for Life World Run App'le Yepyeni Bir Koşu Deneyimi

Wing for Life World Run için geri sayım sürüyor. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalar yararına düzenlenen bu global etkinlik, özel olarak geliştirilen uygulamasıyla sporu ve eğlenceyi bir araya getiriyor. İşte Wings for Life World Run uygulamasını indirmen için 7 sebep!

1. Nerede hareket, orada bereket...

Asics tarfından yapılan araştırmaya göre, koşucuların %79'u koşmanın onları daha sakin ve kontrollü hale getirdiğine inanıyor. Bunu kim istemez ki? Tesadüf bu ya, Wings for Life World Run uygulamasının antrenman modu senin havaya girmeni sağlayacak motivasyonu cebine taşıyor.

Wings for Life World Run dünyanın her yerinde © Christian Pondella

2. Herkes katılabilir (ve herkes bitirebilir)!

Tıpkı Wings for Life World Run gibi uygulama da tüm seviyedeki koşucular için uygun. Çünkü sabit bir mesafe kat etmek zorunda değilsin. Onun yerine sanal bir yakalama aracı senin peşinden geliyor. Kovalamaca işe eğlence katarken, yakalandığında ise yarış sona eriyor.

3. Hedefini sen belirle!

Bu işlere yeni başlıyor olabilirsin ya da koşmak senin için bir hayat tarzı olabilir. Her halükarda uygulamayla kendi hedeflerini belirleyebilirsin. Uygulamadaki "Hedef Hesaplayıcı" özelliği sayesinde, ulaşmak istediğin mesafe için ne kadar süratle koşman gerektiğini öğrenebilirsin. Hedefe ulaşırsan, elbette hemen yeni bir hedef oluşturabilirsin.

David Mzee ve Niklas Sjöblom, Wings for Life World Run'da © Romina Amato

4. İstediğin yerde, istediğin kişiyle koş

RunRepeat.com'un araştırmasına göre spor salonlarına üye olanların %72'si egzersiz hedeflerine ulaşmak için koşu yapmayı en iyi yol olarak görüyor. Şanslısın ki, Wings for Life World Run uygulaması tam da bu konuya eğiliyor. İstediğin yerde, istediğin kişiyle koşabilirsin. Tek yapman gereken "başlat" tuşuna basmak.

Bir grupla ya da antrenman partneriyle koşmak her zaman motivasyon açısından daha faydalıdır. Uygulama da kullanıcılara bunu sağlıyor Colin Jackson, Wings for Life World Run Spor Direktörü

5. Yeni bir antrenman arkadaşı

Tek başına koşacaksan bil ki aslında tek başına olmayacaksın. Uygulama, yapacağı bildirimlerle hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve yakalama aracının nerede olduğunu sana haber verecek. Hatta zaman zaman motivasyonunu yüksek tutman için seni yüreklendirecek. Wings for Life World Run Spor Direktörü Colin Jackson uygulama hakkında şunları söylüyor: "Bir grupla ya da antrenman partneriyle koşmak her zaman motivasyon açısından daha faydalıdır. Uygulama da kullanıcılara bunu sağlıyor. Kulağınızda yüreklendirici bir ses duyuyorsunuz."

Judith Wyder © Romina Amato

6. Yarış günü yaklaşıyor

Wings for Life World Run, 9 Mayıs 2021 günü gerçekleşecek ve dünyanın her yanından katılımcılar, özel uygulama sayesinde aynı yarışın bir parçası olacak. Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe etkinlik hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor: "Wings for Life World Run'ın olağan dışı şartlara rağmen düzenleniyor olması muhteşem. Bu etkinlik 2021 sezonu öncesinde koşuculara müthiş bir motivasyon sağlıyor. Koşmak fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için önemli bir unsur. Wings for Life World Run dünyanın her yerinden insanı aynı ekinlik çatısı altında toplayabiliyor ve sınırları ortadan kaldırıyor."

7. Özel bir amaç için

Uygulama elbette eğlence ve motivasyon sağlıyor. Ancak etkinliğin en önemli yanı, kar amacı gütmeyen bir yapı olan Wings for Life World Run aracılığıyla elde edilen tüm gelirin, omurilik felcinin tedavisi üzerine yapılan araştırmalara destek için kullanılacak olması.