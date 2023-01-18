Koşu
Wings for Life World Run ile Koşamayanlar İçin Koşuyoruz
Wings for Life World Run bu sene 10. kez düzenlenecek. Ülkemizdeki Wings for Life World Run deneyimi ise önceki yıllardan biraz daha farklı olacak.
© Hugo Silva / Wings for Life World Run
Wings for Life World Run, tam 10 yıldır güzel bir amaç için geniş kitleleri bir araya getiriyor. 7 Mayıs 2023'te düzenlenecek olan koşuda yine dünyanın dört bir yanından katılımcılarla kocaman bir aile oluşturacak olan organizasyonun Türkiye ayağı önceki yıllardan biraz farklı olacak.
Geçtiğimiz yıl etkinliğin Türkiye ayağına yine İzmir ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl tüm dünyayla aynı anda yine koşamayanlar için koşacağız ancak bu kez App Run mobil uygulaması bize eşlik edecek. Bu sene peşimizde gerçek bir Yakalama Aracı olmayacak belki ama uygulamanın içindeki sanal Yakalama Aracı gerçeğini aratmayacak.
App Run sayesinde, nerede olursan ol Wings for Life World Run'a katılabilirsin. İster tek başına ister arkadaşlarınla kuracağın takımla istersen de var olan bir App Run etkinliğine katılarak dünya çapındaki tüm katılımcılarla aynı anda koşmaya başlayabilirsin.
Wings for Life World Run App'i telefonununa indir ve kaydol. Uygulama sana ne kadar ileride olduğunu ve sonunda ne zaman yakalandığını söyleyerek seni bilgilendirecek. Ardından yarışın tamamlanacak ve sonucunu Global Sonuç Listesinde görebileceksin. Katılım ücretlerinin tamamı omurilik felcinin tedavisini bulmak amacıyla yapılan araştırmalara aktarılacak. Sen de 7 Mayıs 2023'te bize katıl!
App Run ile ilgili her şeyi buradan öğrenebilirsin.