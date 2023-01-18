Wings for Life World Run ile Koşamayanlar İçin Koşuyoruz

, tam 10 yıldır güzel bir amaç için geniş kitleleri bir araya getiriyor. 7 Mayıs 2023'te düzenlenecek olan koşuda yine dünyanın dört bir yanından katılımcılarla kocaman bir aile oluşturacak olan organizasyonun Türkiye ayağı önceki yıllardan biraz farklı olacak.

Geçtiğimiz yıl etkinliğin Türkiye ayağına yine İzmir ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl tüm dünyayla aynı anda yine koşamayanlar için koşacağız ancak bu kez App Run mobil uygulaması bize eşlik edecek. Bu sene peşimizde gerçek bir Yakalama Aracı olmayacak belki ama uygulamanın içindeki sanal Yakalama Aracı gerçeğini aratmayacak.