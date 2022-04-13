Wings for Life World Run'ın Önceki Yıllarında Neler Olmuştu?

Omurilik felci tedavisi için yapılan çığır açıcı araştırmalara destek sağlamak amacıyla 2014'ten bu yana dünya genelinde birçok ülkede yüz binlerce katılımcının destek verdiği Wings for World Run , 2022 yılında 8 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Tüm dünyada aynı anda start alacak olan koşuya Türkiye'de yine İzmir ev sahipliği yapacak. Kayıt olmak için tıkla!

Bu global yarış için geri sayım devam ederken etkinliğin geçmişine küçük bir yolculuk yaptık ve Wings for Life World Run'ın önceki yıllarında neler olduğunu hatırladık.

2014

Wings For Life World Run, 4 Mayıs 2014'te ilk kez düzenlendi. Türkiye'de Alanya'da gerçekleşen koşuyu ilk sırada bitiren isimler kadınlarda Svetlana Shepeleva, erkeklerde ise Murat Kaya oldu.

Wings For Life World Run'da mutlu son! © [unknown]

Zafere ulaşan çift herkese ilham verirken, yarış sonunda da mutluluklarını RedBull.com okuyucularıyla paylaştı. Svetlana yarış sonrası kendisi kazandığı için mutlu olduğunu söylerken, Murat'ın zaferini duyduğu an bu sevincinin ikiye katlandığını da ifade etmişti.

2015

2015 yılında yine Alanya'da gerçekleşen bu global koşunun Türkiye ayağına pek çok tanınmış isim de katılım gösterdi. Ünlü rapçi Kamufle, Guinness Rekoru sahibi koşucu Calum Neff ve dağların aslanı Ahmet Arslan, Alanya'da boy gösteren isimler arasında yer aldı.

En renkli start anlarından biri © Mahmut Cinci

2015 yılında kadınlar kategorisinde bir önceki yılın kazananı Moldovalı Svetlana Shepeleva yine zafere ulaşırken, erkekler kategorisinde ise İspanyol koşucu Jose Antonio Santos ilk sırada yer aldı.

2016

Wings for Life World Run'ın üçüncü yılında Türkiye ayağı İzmir'e taşınırken yine pek çok önemli isim bu özel yarışın parçası olmak için parkurda yer aldı.

İzmir parkurundaki binlerce katılımcı arasında Red Bull sporcusuToprak Razgatlıoğlu, gazeteciler Yonca Tokbaş ile Melike Karakartal, oyuncu Ayşe Tolga ve müzisyen Gökhan Tepe'nin yanı sıra milli sporcular Ahmet Arslan, Şahika Ercümen, Lena Erdil ve Arif Gül de vardı.

İzmir'de birincilik Ahmet Bayram'ın oldu © Nuri Yılmazer

Gündoğdu Meydanı'nda start alan koşuda erkeklerde Ahmet Bayram birinci olurken, kadınların birincisi ise ilk iki yılın şampiyonu olan Svetlana Shepeleva oldu.

2017

2017 yılında Wings for Life World Run’ın Türkiye şampiyonları kadınlarda Meryem Gündoğdu, erkeklerde ise Karşıyaka One Team ekibinden Veysi Aslan oldu. İzmir’de 6 bin kişinin koştuğu yarışta Meryem Gündoğdu 39.43 km, Veysi Aslan ise 57.51 km sonra Yağız Avcı’nın kullandığı Yakalama Aracı'na yakalandı.

Veysi Aslan, Yakalama Aracı'na yakalanıyor... © Nuri Yılmazer

"İlk üçü bekliyordum ama birinciliği beklemiyordum. Ankaralı olunca sıcakta zor olur diye düşünmüştüm!" dedi, kadın şampiyonumuz Meryem Gündoğdu. Erkekler kategorisinde birinci olan Veysi Aslan ise "Kafamdaki plana göre 55 km koşacağımı biliyordum, hedefimi tutturdum ve kazandım. Açıkçası zaten birinci olmak için gelmiştim!" dedi.

2018

Sabah yağan yoğun yağmura rağmen motivasyon ve inançlarını kaybetmeyen koşucular her yıl olduğu gibi yine inanılmaz bir manzara yarattılar. Tam 8000 kişi, koşamayanlara umut olmak için koştu.

2018 yılı erkekler şampiyonu Murat Kaya oldu. Kaya, 55,93 km ile 2014'te Alanya'da gerçekleştirilen ilk Wings for Life World Run koşusunun birincisiydi. Kaya 2018'de ise 4 saati aşkın sürede 62 km'yi geride bıraktı ve yakalama aracına yakalandı.

Olesya Nurgalieva zirveyi kimseye bırakmadı © Nuri Yılmazer

Meşhur ikiz koşucular, Olesya ve Elena Nurgalieva kardeşler 2018 yılında İzmir’de Wings for Life World Run’ın parçası oldular. İki kardeş, kadınlarda zirveyi koşu boyunca kimseye bırakmadılar. Günün sonundaysa Murat Bostancı'nın direksiyonunda olduğu Yakalama Aracı'na en son yakalanan kadın sporcu Olesya Nurgalieva oldu, 53,61 km'lik derecesiyle kadınlar kategorisinde birinci sırayı aldı.

2019

İzmir ayağında 9000 kişinin umuda koştuğu Wings for Life World Run’a Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı ve Cem Bölükbaşı ile dağların aslanı Ahmet Arslan, Wings for Life elçisi Ayşe Tolga, müzisyen Ozan Doğulu ve oyuncular Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Yağmur Ün, Boncuk Yılmaz, İlayda Alişan, Ece Yaşar ile birlikte Itır Esen de katıldı.

Kübra Dağlı ve Ayşe Begüm Onbaşı da 2019'da bu anlamlı yarışa katılmıştı © Nuri Yılmazer

Kadınlarda Gülçin Arasan (38,7 km) Wings for Life World Run 2019 şampiyonu olurken, erkeklerde ise bir dünya şampiyonluğu geldi. Rus sporcu Ivan Motorin tam 64.4 kilometre boyunca Yağız Avcı'nın kullandığı Yakalama Aracı'ndan kaçarak 2019 yılında hem Türkiye hem de Wings for Life World Run global şampiyonu oldu.