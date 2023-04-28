Wings for Life World Run'ın 10 Unutulmaz Yılından Öne Çıkan Anlar

2004 yılında, Red Bull'un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz ve eski motokros yarışçısı Heinz Kinigadner, sadece şanssız ekstrem sporcuları değil, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca çocuğu ve yetişkini etkileyen çok önemli bir hastalık olan omurga yaralanması hakkında bir şeyler yapmaya karar verdi. Wings for Life Vakfı, dünya çapında araştırma projelerini ve klinik çalışmaları desteklemek amacıyla doğdu.

On yıl sonra 2014'te Mateschitz ve Kinigadner vites yükseltmeye karar vererek, giriş ücretlerinin ve bağışların yüzde 100'ü ile küresel spor camiasının merhametini kutlayan türünün tek örneği bir yarış olan Wings for Life World Run'ı başlattı.

2 dakika Herkes İçin İlham Kaynağı: Wings for Life World Run Wings for Life World Run neden bu kadar anlam ifade ediyor? Sorunun cevabı bu videoda.

A'dan B'ye koşmak yerine, Wings for Life World Run'ın bitiş çizgisi yok. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar [11:00 UTC'de] yola çıktılar ve olabildiğince uzağa ve olabildiğince hızlı koştular. Ardından 30 dakika sonra Catcher Cars yola çıkıyor. Araba sizi geçerse oyun biter. Her yaştan ve yetenekten koşucuya açık olan Wings for Life World Run, herkesin bitirici olduğu tek yarış.

7 Mayıs 2023, kutlamak için sabırsızlandığımız inanılmaz bir dönüm noktası olan Wings for Life World Run'ın 10. yıl dönümü. Etkinlik güçlenerek güçlenmeye devam ederken, öne çıkan bazı anlara geri dönüp bakıyoruz - daha pek çok şey olacak.

01 Finansman Süreci

Wings for Life Vakfı, omurilik yaralanmasını tedavi etmek için kuruldu ve şimdiye kadar 38,3 Milyon Euro toplandı.

Bugüne kadar 276 farklı proje finanse edildi. Wings for Life Bilimsel Koordinatörü Dr. Verena May konuyu, "Bunlar esas olarak yenileme, yeniden inşa ve ikincil hasara odaklanıyor" diye açıklıyor.

Yarışın popülaritesi de her geçen gün artıyor; Wings for Life World Run 2022'de 4,7 milyon avroluk bağış topladı ve gerekli yerlere iletti. Wings for Life CEO'su Anita Gerhardter'in açıkladığı gibi, "Ne kadar çok para toplarsak, o kadar çok araştırmayı finanse edebiliriz ve genel hedefimize o kadar hızlı ulaşabiliriz."

Bağış toplamak, kutlamak için her zaman güzel bir nedendir © Joerg Mitter for Wings for Life World Run Bağış nereye gidiyor? Bu, Sydney'de bir motor sistemi eğitim programına... © Northern Sydney Health Service

02 Çeşitli Rakipler

Wings for Life World Run, siz yarışmacılar olmadan asla bugünkü halini almazdı. Wings for Life World Run'a herkes davetli ve 80'li yaşlarındaki koşucuların 18 yaşındakilerle yarıştığını bile gördük. Acemi koşucular ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının yanında en iyi atletlerin terlediği inanılmaz bir koşu.

Yakalama Aracı tarafından yakalanan bir milyondan fazla koşucu gördük. Başından beri de bir hit oldu: 2014'te 35.397 koşucu sıraya girdi. Geçen yıl ise 192 ülkeden 161.892 katılımcı vardı.

Herkes tekerlekli sandalyeyle ya da koşarak katılabilir © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

03 Ünlü Yüzler

Yol boyunca, dahil olmak üzere birkaç ünlüden daha fazlasını Wings for Life World Runs'a çektik: Slovenya başkanı Borut Pahor, Danimarkalı sörf efsanesi Bjørn Dunkerbeck, ultra koşucu Ryan Sandes, Avusturyalı eski Alp Dünya Kupası kayak yarışçısı Marcel Hirscher, FIA Dünya RX Şampiyonu Timmy Hansen ve Norveçli 400m engelli dünya rekortmeni Karsten Warholm.

Oracle Red Bull Racing F1 takımı bile yarışlara dahil oldu. Oracle Red Bull Racing'in Takım Müdürü ve CEO'su Christian Horner, "Wings for Life World Run, herkesin dahil olabileceği bir şey" dedi. "Uygulamayla katıldım - ve ben bir koşucu değildim."

Daha fazla ünlü yüzler ister misiniz? Devam edelim o halde... Brezilyalı futbolcu ve dünya süperstarı Neymar, profesyonel tenisçiler Matteo Berrettini ve Stefanos Tsitsipas, harika kayakçı Lindsey Vonn, Dakar Rallisi efsanesi Cyril Despres ve su sporları ikonu Robby Naish de Wings for Life World Run'ı koştular ve çok sevdiler.

Ultrarunner Ryan Sandes koşu hakkında epey bilgili © Craig Kolesky for Wings for Life World Run Snowboardcu Anne Gasser, 2022 Viyana koşusunda Catcher Car görevinde © Ulrich Aydt for Wings for Life World Run Bu kez olsun iki tekerlek üzerinde değiller – Martin Maes ve Wout Van Aert © Thomas Sweertvaegher for Wings for Life World Run

04 Akıllara Durgunluk Veren Lokasyonlar

Wings For Life World Run'ın en iyi yanlarından biri, nerede olursanız olun herkes için aynı anda gerçekleşen küresel bir etkinlik olmasıdır. Hatta dilersen pijamalarınla uygulama üzerinden tek başına da katılabilirsin.

Resmi atmosferi içinize çekmek istiyorsanız, sitede gerçek bir Yakalama Aracı'nın dahil olduğu yedi büyük ölçekli Flagship Run etkinliği de var. Bunlara Viyana (Avusturya), Münih (Almanya), Zug (İsviçre), Ljubljana (Slovenya), Zadar (Hırvatistan), Poznan (Polonya) ve Kakheti'deki (Gürcistan) koşuları...

Ve daha uzaklardan da birçok rakibimiz oldu. On yılda, arka planda karla kaplı dağlar, okyanus kıyıları, yağmurlu İzlanda, karlı Norveç veya güneşli Yunanistan ile katılan koşucularımız oldu. Hatta bir kadın koşucu, Afrika savanasının uzun otları ve arka planda bir veya iki zürafa ile koştu...

3 dakika Wings for Life World Run 2022 Dünya çapında 165 ülkede, 192 farklı milliyetten tam 161.892 katılımcı Wings for Life World Run 2022 için bir araya geldi.

05 İlham Veren Sporcular

Kendini omurga hastalığını iyileştirmeye adamış bir hayır kurumu olarak, Wings for Life için Wings For Life World Run'da farklı engelli sporcuları kutlamak önemlidir. Yıllar geçtikçe, koşuda inanılmaz derecede ilham verici bazı yüzler ve hikayeler yer aldı.

Uzun yıllardır felçli olan David Mzee, 2018'de tekerlekli sandalyesinden kalkıp İsviçre'nin Zug kentinde 390 metre yol kat ederek kişisel bir kilometre taşını tamamladı. Aynı yıl, TV sunucusu Tiphany Adams, 17 yaşındayken bir araba kazası geçirdiği açıklandıktan sonra mucizevi bir başarı olan ilk Wings for Life World Run'ı tamamladı.

Aşağıdaki videoda Wings for Life World Run'ı çok özel yapan ilham verici hikayelerden bazılarını keşfedin:

Etkinlik, romantizmden de payına düşenden fazlasını bünyesinde barındırdı. 2018'de Rey Maiz, Jessika Kattah'a binlerce koşucunun önünde onunla evlenme teklif etti. Neyse ki evet dedi. Ve 2019'da yeni evliler Fabian ve Victoria Lauda evli bir çift olarak ilk Wings for Life World Run için ısındılar.

Fabian, "Bu bizim için çok özel bir olay. “Bir su kayağı kazası ve omurgamdaki sinir uçlarına saldıran bir otoimmün hastalığım oldu. Neyse ki iyileştim ve bu yılki Wings for Life World Run'a ağrısız bir şekilde katılabiliyorum."

06 Yakalama Aracı

İlk Wings for Life World Run'ın 2014 yılında lansmanı, Catcher Cars'ın "Hareketli Bitiş Çizgisi" konseptine öncülük etti. Çoğu yarışmacı en az 30 dakika koşabiliyor, ancak bazıları bunu daha da ileri götürüyor; buna beş buçuk saat boyunca Yakalama Arabacı'nın önünde kalarak 88,44 km'ye ulaşan 2016 Erkekler Dünya Şampiyonu Giorgio Calcaterra da dahildir!

Herkese bir şans vermek için, Yakalama Aracı 15 km/s ile başlıyor. Bir buçuk saat sonra 16 km/s'ye, ardından bir saat sonra 17 km/s'ye çıkar. 2019'dan itibaren yeni kurallar gereği araba hızı belirli bir noktadan sonra artıyor. Ultramaraton mesafelerini tamamlamayı hedefleyenler için bir zorluk daha eklendi.

Yakalama Aracı Geliyor... © Fabiano Mancesti/Red Bull Content Pool

Ve Yakalama Aracı sizi hızlı koşturmaya çalışsa da, sen onların ünlü şoförlerini görebilmek için yavaşlamak isteyebilirsin. Yıllar boyunca, Olimpik dağ kayağı tarihinde madalya kazanan en genç erkek olan Henrik Kristoffersen ve eski Olimpik yelkenci Adil Khalid de bu isimler arasında yer aldı.

Carlos Sainz ve David Coulthard da dahil olmak üzere direksiyon başında görmeye daha alışık olabileceğiniz birkaç yüzümüz bile oldu. Endişelenmeyin, sadece koşucuların yarışmak için orada olduğunu açıkça belirttik.

07 Ünlü Destekçiler

Ünlü katılımcılar ve Catcher Car sürücülerinin yanı sıra, yıllar boyunca ünlü hayranlardan da inanılmaz destek gördük.

2021'de RB Leipzig oyuncuları, Red Bull Arena'da Vfl Bochum ile oynadıkları DFB-Pokal üçüncü tur beraberliği sırasında kolunda Special Wings for Life rozeti olan gömlekler giydiler.

Wings for Life Omurilik Araştırma Vakfı'nın logolu forması, RB Leipzig'in vakfa olan bağlılığını pekiştirmek ve çok önemli omurilik araştırmalarına dikkat çekmek için Tyler Adams, Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen ve Amadou Haidara dahil tüm oyuncular tarafından giyildi.

Çok özel RB Leipzig forması © Thomas Eisenhuth/Motivio/Red Bull Content Pool

08 Uzaydan Destek

Wings for Life desteği sadece dünyadan da gelmedi. 2020'de, eski Avrupa Uzay Ajansı fizyolog Dr Rebecca Forth, koşmanın önemi ve Wings for Life World Run gibi konular hakkında konuştu. Görünüşe göre hareket etmeye devam etmek astronotlar için de harika...

Rebecca Forth, "Koşmanın mutluluk hormonları saldığını, uykuyu iyileştirdiğini, kaygıyı azalttığını, gücü, metabolizmayı ve genel zindeliği artırdığını hepimiz biliyoruz" dedi ve ekledi: "Ancak uzaydaki astronotları inceleyen bilim adamları, koşmanın çoğu insanın aklına bile gelmeyecek bazı heyecan verici faydalarını keşfettiler."

09 Göze çarpan başarılar

Wings for Life World Run'ın benzersiz ve bağımlılık yapıcı doğası nedeniyle, tekrar katılanların sayısı da az değil. Özellikle, kadınlar kategorisinde (Nisan 2023 itibariyle) dokuz Dünya Koşusunun dördünü kazanan Nina Zarina tekrar katılan ünlü isimlerin başında geliyor. Bu arada, İsveç'ten Aron Anderson, tekerlekli sandalyesinde erkekler yarışmasını en az üç kez kazandı ve arkasında binlerce koşucu bıraktı.

Yalnızca 2021'de koşucular ve tekerlekli sandalye kullanıcıları, hareketli bitiş çizgisi onları yakalayana kadar ortalama 12,3 km yol kat etti.

Aaron Anderson, bir Wings For Life efsanesi © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

10 İnanılmaz özveri

Bu başarıların hiçbiri, Wings for Life ekibinin ortaya koyduğu harika çalışma ve yarışmacıların üstlendiği eğitim olmadan mümkün olmazdı. Wings for Life World Run herkesin katılabileceği bir yarıştır, yani o gün gelip keyfini çıkarabilirsin.

Ancak binlerce katılımcımız bundan biraz daha rekabetçi hale geliyor. Ve her sporcunun bildiği gibi, antrenman emek ister. Kanadalı koşucu Blaine Penny için bu, haftada altı gün iki önemli seanstan (tepeler, tempo veya uzun koşular) ve her hafta toplam 90 ila 130 km'lik üç daha kolay koşudan oluşuyordu ve hepsi günde 65 km koşmaya kadar çalışıyordu.

Tekerlekli sandalye kullanan Aron Anderson için eğitim, sörf kayağıyla kayak yapmaktan kros kayağına kadar her şeyi içerebilir. “Sporda başarı beden kadar akılda gizlidir. Tüm bu zorlu antrenman seanslarını, vücudunuzu iyileştirmenin bir yolu olduğu kadar, zihninizi ayarlamanın bir yolu olarak görün” diye tavsiye ediyor.

Gelecek

10. yıl dönümümüzü kutluyor olabiliriz ama Wings for Life World Run'ın yavaşlamaya hiç niyeti yok. Şimdiye kadar (7 Mayıs 2023'ten önce) dokuz etkinliğe bir milyondan fazla kişi katıldı.

Wings for Life, omurga yaralanmalarıyla ilgili hayati araştırmaları finanse etmeye devam ederken, amaç tek bir etkinliğe bir milyon koşucunun katılmasını sağlamak...