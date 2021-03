Yepyeni Bir Uygulama ile Koşamayanlar İçin Koş

2021 edisyonu 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Wings for Life World Run'ın yepyeni uygulamasıyla sporu ve eğlenceyi bir araya getirebilirsin.

Koşu Wings for Life World Run App'le Yepyeni Bir Koşu Deneyimi

2021 edisyonu 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Wings for Life World Run'ın yepyeni uygulamasıyla sporu ve eğlenceyi bir araya getirebilirsin.

Koşu Wings for Life World Run App'le Yepyeni Bir Koşu Deneyimi

Tüm katılımcılar, uygulama sayesinde İstedikleri yerde, istedikleri kişiyle koşabilirler. Hem de aynı anda. Geçen yıl, takımlar kuruldu, dostlar davet edildi ve meydan okumalar yaşandı. Bu yıl ise bir adım daha ileri gidiyoruz. Mobil uygulamamızın yepyeni dinleme teknolojisiyle ile etkinliği her şeyiyle eksiksiz bir deneyim haline getireceğiz.

Tüm katılımcılar, uygulama sayesinde İstedikleri yerde, istedikleri kişiyle koşabilirler. Hem de aynı anda. Geçen yıl, takımlar kuruldu, dostlar davet edildi ve meydan okumalar yaşandı. Bu yıl ise bir adım daha ileri gidiyoruz. Mobil uygulamamızın yepyeni dinleme teknolojisiyle ile etkinliği her şeyiyle eksiksiz bir deneyim haline getireceğiz.

Tüm katılımcılar, uygulama sayesinde İstedikleri yerde, istedikleri kişiyle koşabilirler. Hem de aynı anda. Geçen yıl, takımlar kuruldu, dostlar davet edildi ve meydan okumalar yaşandı. Bu yıl ise bir adım daha ileri gidiyoruz. Mobil uygulamamızın yepyeni dinleme teknolojisiyle ile etkinliği her şeyiyle eksiksiz bir deneyim haline getireceğiz.

Hatta mobil uygulamanın seni bekleyen bir antrenman modu güncellemesi de bulunuyor. Sadece indir ve hemen antrenmana başla. Güncelleme aynı zamanda sıkılmanı engellemek için yeni ses teknolojisini deneyimlemeni sağlıyor. Tüm dünyayla birlikte koşmanın vereceği his için sabırsızlanıyoruz.

Hatta mobil uygulamanın seni bekleyen bir antrenman modu güncellemesi de bulunuyor. Sadece indir ve hemen antrenmana başla. Güncelleme aynı zamanda sıkılmanı engellemek için yeni ses teknolojisini deneyimlemeni sağlıyor. Tüm dünyayla birlikte koşmanın vereceği his için sabırsızlanıyoruz.

Hatta mobil uygulamanın seni bekleyen bir antrenman modu güncellemesi de bulunuyor. Sadece indir ve hemen antrenmana başla. Güncelleme aynı zamanda sıkılmanı engellemek için yeni ses teknolojisini deneyimlemeni sağlıyor. Tüm dünyayla birlikte koşmanın vereceği his için sabırsızlanıyoruz.