Yepyeni Bir Uygulama ile Koşamayanlar İçin Koş

Tarihe yeniden tanıklık edebilmemiz için yaklaşık 100 günümüz kaldı. 9 Mayıs’ta, yepyeni uygulamamızı kullanarak koşacağız. Toplu halde yapılan bayrak koşusu için bir yıl daha beklememiz gerekiyor. İşte bu nedenle, çalışmalarımızı mobil uygulamamız üzerinde yoğunlaştırdık ve yepyeni bir dinleme deneyimiyle donattık. Ortaya çıkan sonuç ise bizim için gurur verici.

Tüm katılımcılar, uygulama sayesinde İstedikleri yerde, istedikleri kişiyle koşabilirler. Hem de aynı anda. Geçen yıl, takımlar kuruldu, dostlar davet edildi ve meydan okumalar yaşandı. Bu yıl ise bir adım daha ileri gidiyoruz. Mobil uygulamamızın yepyeni dinleme teknolojisiyle ile etkinliği her şeyiyle eksiksiz bir deneyim haline getireceğiz.

Hatta mobil uygulamanın seni bekleyen bir antrenman modu güncellemesi de bulunuyor. Sadece indir ve hemen antrenmana başla. Güncelleme aynı zamanda sıkılmanı engellemek için yeni ses teknolojisini deneyimlemeni sağlıyor. Tüm dünyayla birlikte koşmanın vereceği his için sabırsızlanıyoruz.

Flo Neuschwander, Alman Uzun Mesafe ve Ultra Maraton Koşucusu

Flo Neuschwander © Phil Pham / Red Bull Content Pool

“9 Mayıs tarihini günlüğümde önemli bir gün olarak işaretledim. Bu yıl yine çok az yarış olacağı için kendimi test edebileceğim bir etkinlik olarak Wings for Life World Run’ı heyecanla bekliyorum. Harika bir etkinlik. “Run with the Flow-Team” isimli takımım ile tüm dünyayla aynı anda koşmayı seviyorum.”

Sebastian Coe, Dünya Atletizm Birliği Başkanı

Sebatian Coe, Dünya Atletizm Birliği Başkanı © World Athletics

“Wings for Life World Run'ın olağan dışı şartlara rağmen düzenleniyor olması muhteşem. Bu etkinlik, 2021 sezonu öncesinde koşucuların halihazırda hedeflerini belirlediklerini ve yüksek motivasyona sahip olduklarını görmemizi sağlıyor”, diyerek düşüncelerini belirten Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, şöyle devam ediyor: “Koşmak fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için önemli bir unsur. Wings for Life World Run dünyanın her yerinden insanı aynı ekinlik çatısı altında toplayabiliyor ve sınırları ortadan kaldırıyor.”

Lukrecija Tomusic, Hırvat Tekerlekli Sandalye Yarışçısı

Lukrecija Tomusic - Wings for Life World Run © Marjan Radovic / Wings for Life World Run

“Wings for Life World Run’ın enerjisi olağanüstü, gerçekten muhteşem! En yakın arkadaşlarımla konuştum ve şu anki durum nedeniyle mobil uygulama üzerinden onlarla birlikte koşmak istediğimi söyledim. Herkese bu etkinliğin parçası olmalarını ve hayatlarında en az bir kere bu koşuya katılarak unutulmaz bir deneyim yaşamalarını tavsiye ederim. ”