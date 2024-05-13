İki Cesur Wingsuit Sporcusu Tower Bridge Üzerinden Nasıl Uçtu?

Marco Fürst ve Marco Waltenspiel , inanılmaz derece hassas bir uçuş gösterisi için Londra'nın ünlü Tower Bridge'inden geçen ilk wingsuitçiler oldular.

Marco Fürst ve Marco Waltenspiel atlayış için hazırlanıyor © Joerg Mitter Sadece bugün, sadece bu an için yaklaşık 200 antrenman atlayışı yaptık Marco Waltenspiel

Avusturyalı paraşütle serbest atlama sporcuları 12 Mayıs günü sabah saat 5:22'de köprünün batısındaki helikopterden atlayışlarını gerçekleştirdiler. Sadece 45 saniye sonra ikili 1200 metre yol kat ederek Thames Nehri'nin ortasındaki mavnalara güvenli şekilde iniş yaptı. Canon, Tower Bridge çevresinde 14 farklı konumda bulunan 24 kamera ile ışık hızındaki bu aksiyonu kaydetti.

Marco Fürst ve Marco Waltenspiel büyük gün öncesi 200 atlama denemesi yaptı © Joerg Mitter

Köprünün 1.2 kilometre batısından ve yaklaşık 1 kilometre yükseklikten atlayan ikili, ikonik kuleler arasındaki 65 x 32 metrelik "pencereden" geçerken saatte 246 kilometreyi aşan hızlara ulaştı.

900 metrelik inişin ardından aralıktan geçmek kusursuzluk gerektiriyordu © Dominik Angerer/Red Bull Content Pool

İki sporcu köprünün yaklaşık 30 metre yüksekliğinden geçtikten sonra Thames Nehri'ne güvenli bir iniş yapmak için paraşütlerini açmak üzere hızla yaklaşık 85 metreye tırmanarak bir "işaret fişeği" manevrası yaptı.

Hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için Marco ve böylesine iyi bir ekip ile çalıştığım için gerçekten minnettarım Marco Fürst

"Kendimi harika hissediyorum. Atlayış çok güzeldi ve her şey çok iyi gitti. Son iki buçuk yılda her şeyi planladık ve en iyi hazırlığı ve antrenmanı yaptık."

Bir yılı aşkın süredir yapılan hazırlıklar sonuç verdi © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Böylesine eşsiz bir simgeden uçmak için bu fırsatı elde etmek çılgınca. Böyle bir aksiyonu filmlerde görüyorsunuz ama bunu bizzat yapmak gerçekten inanılmaz Marco Waltenspiel

İki Marco'nun tarihi uçuşunu adım adım izleyin:

01 Pratik yapmak mükemmelleştirir

Rüzgar Hızı: Güvenli bir uçuş için rüzgar hızı 19 km/saatten az olmalıydı © FormBrands Uçuş Güvenliği: Sporcuların atlarken net bir görüşe ihtiyacı vardı © FormBrands

Uçuş, bir yıldan uzun süredir yapılan sıkı çalışmanın doruk noktası anlamına geliyor.

Uçuş için hazırlıklar Temmuz 2022'de başladı. Planlama tamamlandıktan sonra iki sporcu, Nisan 2023'te Oxfordshire'daki bir eğitim alanına taşındı ve Tower Bridge'i canlandırması için dikkatlice yerleştirilen iki vincin arasından uçtu.

Bu antrenman uçuşları, atlayışın yapılacağı optimum yüksekliğin 914 metre olması dahil olmak üzere projenin detaylarını belirlemeye yardımcı oldu.

Yükseklik: Antrenmanlar ideal yüksekliğin 914 metre olduğunu ortaya koydu © FormBrands Sincap Kıyafetleri: Sporcuların iniş kontrolü için üç ana kanat mevcut © FormBrands

02 İniş

İniş Mesafesi: Sporcular Tower Bridge'den 1.12 km uzaktan inişe geçtiler © FormBrands Uçuş Becerileri: Her bir metre dikey inişte üç metre yatay ilerlendi © FormBrands

Güvenli bir uçuş sağlamak için sabahki koşulların mükemmel olması gerekiyordu.

Köprüden 1.12 kilometre uzaklıktaki atlama noktasıyla birlikte 914 metrelik irtifa, tam olarak doğru hızı ve iniş açısını elde etmelerini sağladı.

İnce profilli "sincap kıyafetleri" yırtılmaz naylondan yapılmıştır ve deneyimli wingsuit sporcularına kaybedilen her bir metrelik irtifa için üç metre yatay hareket imkanı sağlar.

03 Köprü

Tower Bridge: Köprüdeki açıklık 61 m genişliğinde ve 58 m yüksekliğinde © FormBrands İniş Bölgesi: Thames Nehri'nde iki adet 30 m x 5 m mavna hazır bekledi © FormBrands

Köprüden güvenli bir şekilde geçen iki sporcu daha sonra yavaşlamaya ve iniş için paraşütlerini güvenli bir şekilde açmaya yetecek irtifayı elde etmek amacıyla "işaret fişeği" adı verilen dik bir tırmanışa geçti.

İşaret fişeği manevrası onları hızla 35 metre irtifadan 80 metre yüksekliğe çıkardı ki bu, şimdiye kadar wingsuit sporcuları tarafından yapılan deniz seviyesinden en alçak uçuşlardan biri oldu.

Bu hassas uçuşun bariz zorluklarının yanı sıra, Marco ikilisi Thames Nehri'nde belirlenen mavnalara iniş söz konusu olduğunda güvenlikleri konusunda endişe duyuyordu.

Fürst bu konuda şunları söyledi: "Bu uçuştaki asıl tehlikelerden biri de suydu. Thames Nehri'ne inmediğimiz için çok mutluyuz çünkü su çok soğuk ve çok hızlı akıyor. Özel su güvenliği eğitimi ve hazırda bekleyen destek botları olmasaydı bu uçuşu asla gerçekleştiremezdik."