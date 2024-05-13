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Wingsuit Flying

İki Cesur Wingsuit Sporcusu Tower Bridge Üzerinden Nasıl Uçtu?

Marco Fürst ve Marco Waltenspiel, Londra'nın simgesi haline gelen bir noktadan wingsuit ile saatte 246 kilometre hızla geçen ilk insanlar oldular. Bu cesur ikilinin denemesi nasıl mı gerçekleşti?
Yazar: JJ Dunning
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 30,000 times and enjoyed every single leap.

AvusturyaAvusturya

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

AvusturyaAvusturya

İçerik Rehberi

  1. 1
    Pratik yapmak mükemmelleştirir
  2. 2
    İniş
  3. 3
    Köprü
Marco Fürst ve Marco Waltenspiel, inanılmaz derece hassas bir uçuş gösterisi için Londra'nın ünlü Tower Bridge'inden geçen ilk wingsuitçiler oldular.
Avusturya'lı Marco Fürst and Marco Waltenspiel, Londra semalarında atlayış için bekliyor.

Marco Fürst ve Marco Waltenspiel atlayış için hazırlanıyor

© Joerg Mitter

Sadece bugün, sadece bu an için yaklaşık 200 antrenman atlayışı yaptık
Marco Waltenspiel
Avusturyalı paraşütle serbest atlama sporcuları 12 Mayıs günü sabah saat 5:22'de köprünün batısındaki helikopterden atlayışlarını gerçekleştirdiler. Sadece 45 saniye sonra ikili 1200 metre yol kat ederek Thames Nehri'nin ortasındaki mavnalara güvenli şekilde iniş yaptı. Canon, Tower Bridge çevresinde 14 farklı konumda bulunan 24 kamera ile ışık hızındaki bu aksiyonu kaydetti.
Marco Fürst ve Marco Waltenspiel ikilisi Londra'daki Tower Bridge'e doğru süzülüyor

Marco Fürst ve Marco Waltenspiel büyük gün öncesi 200 atlama denemesi yaptı

© Joerg Mitter

Köprünün 1.2 kilometre batısından ve yaklaşık 1 kilometre yükseklikten atlayan ikili, ikonik kuleler arasındaki 65 x 32 metrelik "pencereden" geçerken saatte 246 kilometreyi aşan hızlara ulaştı.
Red Bull sporcuları Londra'daki Tower Bridge'den geçiyor.

900 metrelik inişin ardından aralıktan geçmek kusursuzluk gerektiriyordu

© Dominik Angerer/Red Bull Content Pool

İki sporcu köprünün yaklaşık 30 metre yüksekliğinden geçtikten sonra Thames Nehri'ne güvenli bir iniş yapmak için paraşütlerini açmak üzere hızla yaklaşık 85 metreye tırmanarak bir "işaret fişeği" manevrası yaptı.
Hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için Marco ve böylesine iyi bir ekip ile çalıştığım için gerçekten minnettarım
Marco Fürst
"Kendimi harika hissediyorum. Atlayış çok güzeldi ve her şey çok iyi gitti. Son iki buçuk yılda her şeyi planladık ve en iyi hazırlığı ve antrenmanı yaptık."
Marco Fürst ve Marco Waltenspiel, Red Bull wingsuit'leri ile Londra'daki Tower Bridge'in önünde poz veriyorlar.

Bir yılı aşkın süredir yapılan hazırlıklar sonuç verdi

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Böylesine eşsiz bir simgeden uçmak için bu fırsatı elde etmek çılgınca. Böyle bir aksiyonu filmlerde görüyorsunuz ama bunu bizzat yapmak gerçekten inanılmaz
Marco Waltenspiel

İki Marco'nun tarihi uçuşunu adım adım izleyin:

01

Pratik yapmak mükemmelleştirir

Rüzgar Hızı: Güvenli bir uçuş için rüzgar hızı 19 km/saatten az olmalıydı

Rüzgar Hızı: Güvenli bir uçuş için rüzgar hızı 19 km/saatten az olmalıydı

© FormBrands

Uçuş Güvenliği: Sporcuların atlarken net bir görüşe ihtiyacı vardı

Uçuş Güvenliği: Sporcuların atlarken net bir görüşe ihtiyacı vardı

© FormBrands

Uçuş, bir yıldan uzun süredir yapılan sıkı çalışmanın doruk noktası anlamına geliyor.
Uçuş için hazırlıklar Temmuz 2022'de başladı. Planlama tamamlandıktan sonra iki sporcu, Nisan 2023'te Oxfordshire'daki bir eğitim alanına taşındı ve Tower Bridge'i canlandırması için dikkatlice yerleştirilen iki vincin arasından uçtu.
Bu antrenman uçuşları, atlayışın yapılacağı optimum yüksekliğin 914 metre olması dahil olmak üzere projenin detaylarını belirlemeye yardımcı oldu.
Yükseklik: Antrenmanlar ideal yüksekliğin 914 metre olduğunu ortaya koydu

Yükseklik: Antrenmanlar ideal yüksekliğin 914 metre olduğunu ortaya koydu

© FormBrands

Sincap Kıyafetleri: Sporcuların iniş kontrolü için üç ana kanat mevcut

Sincap Kıyafetleri: Sporcuların iniş kontrolü için üç ana kanat mevcut

© FormBrands

02

İniş

İniş Mesafesi: Sporcular Tower Bridge'den 1.12 km uzaktan inişe geçtiler

İniş Mesafesi: Sporcular Tower Bridge'den 1.12 km uzaktan inişe geçtiler

© FormBrands

Uçuş Becerileri: Her bir metre dikey inişte üç metre yatay ilerlendi

Uçuş Becerileri: Her bir metre dikey inişte üç metre yatay ilerlendi

© FormBrands

Güvenli bir uçuş sağlamak için sabahki koşulların mükemmel olması gerekiyordu.
Köprüden 1.12 kilometre uzaklıktaki atlama noktasıyla birlikte 914 metrelik irtifa, tam olarak doğru hızı ve iniş açısını elde etmelerini sağladı.
İnce profilli "sincap kıyafetleri" yırtılmaz naylondan yapılmıştır ve deneyimli wingsuit sporcularına kaybedilen her bir metrelik irtifa için üç metre yatay hareket imkanı sağlar.
03

Köprü

Tower Bridge: Köprüdeki açıklık 61 m genişliğinde ve 58 m yüksekliğinde

Tower Bridge: Köprüdeki açıklık 61 m genişliğinde ve 58 m yüksekliğinde

© FormBrands

İniş Bölgesi: Thames Nehri'nde iki adet 30 m x 5 m mavna hazır bekledi

İniş Bölgesi: Thames Nehri'nde iki adet 30 m x 5 m mavna hazır bekledi

© FormBrands

Köprüden güvenli bir şekilde geçen iki sporcu daha sonra yavaşlamaya ve iniş için paraşütlerini güvenli bir şekilde açmaya yetecek irtifayı elde etmek amacıyla "işaret fişeği" adı verilen dik bir tırmanışa geçti.
İşaret fişeği manevrası onları hızla 35 metre irtifadan 80 metre yüksekliğe çıkardı ki bu, şimdiye kadar wingsuit sporcuları tarafından yapılan deniz seviyesinden en alçak uçuşlardan biri oldu.
Bu hassas uçuşun bariz zorluklarının yanı sıra, Marco ikilisi Thames Nehri'nde belirlenen mavnalara iniş söz konusu olduğunda güvenlikleri konusunda endişe duyuyordu.
Fürst bu konuda şunları söyledi: "Bu uçuştaki asıl tehlikelerden biri de suydu. Thames Nehri'ne inmediğimiz için çok mutluyuz çünkü su çok soğuk ve çok hızlı akıyor. Özel su güvenliği eğitimi ve hazırda bekleyen destek botları olmasaydı bu uçuşu asla gerçekleştiremezdik."

Bu haberin içinde

Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 30,000 times and enjoyed every single leap.

AvusturyaAvusturya

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

AvusturyaAvusturya
Wingsuit Flying