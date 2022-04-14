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Wingsuit Flying
Wingsuit Nedir?
En popüler ekstrem sporlardan biri olan wingsuit uçuşu hakkında merak edilenleri, bilmen gerekenleri bu yazıda anlattık.
Ekstrem sporlar dünyasının en popüler ve en heyecan dolu dallarından biri wingsuit uçuşu. Sporcuların tam anlamıyla kanatlanıp uçtuğu bu sporda adrenalin seviyesi hep en üsttedir. Bunun başlıca nedenlerinden biri ise wingsuit uçuşu yapan sporcuların giydikleri tulum ile kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü gerekir.
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01
Wingsuit’in tarihi
Wingsuit’in geçmişi 1900'lü yılların başına dek uzanır. Tarihteki ilk denemelerden biri 1912 yılında gerçekleştirilmiştir. Fransız bir terzi olan Franz Reichelt, kendi tasarladığı paraşüt ve kanat kombinasyonu ile Eyfel Kulesi'nden uçuşa başlaşmış ancak bu deneme ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
İlerleyen yıllarda birçok wingsuit uçuş denemesi yapılırken, wingsuit tasarımı ve wingsuit uçuşu sayısız filme konu olmuştur. 1990’lı yılların ortalarında ise Fransız Patrick de Gayardon'un John Carta'nın hazırladığı modelden uyarladığı wingsuit tasarımı ilk modern wingsuit örneklerinden biri olarak bilinir.
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02
Wingsuit kıfayeti özellikleri neler?
Wingsuit uçuşu için giyilen kıyafete wingsuit tulumu da denmekte. Bu tulum için birkaç farklı tasarım olsa da genel itibariyle temel tasarım aynıdır. Öncelikle tulumun son derece dayanıklı bir kumaştan yapılması gerekir. Birkaç sert parça ile desteklenen tulumun iskeletini insan vücudunun formu oluşturur.
Sporcuların havada süzülebilmeleri için gerekli olan kanatlar kollar ve vücut ile iki bacak arasında yer alır. Kollar ve bacaklar açılıp yatay bir pozisyon alındığında alt bölümden sağlanan bir kaldırma kuvveti oluşturulur. Uçuş hızını ve yönünü değiştirmek içinse tulum kollar, omuzlar, bacaklar ve kalçadan bükülür.
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03
Wingsuit uçuşu nasıl yapılır?
Öncelikle uçuş yapacak sporcunun hem wingsuit tulumu hem de paraşüt giymesi gerekir ve uçuş için iki alternatif başlama noktası düşünülebilir. Bunlardan biri daha temiz ve rahat bir başlangıç yapabilmek için uçak, diğeri ise uygun hızlanma alanına sahip ve yamaç benzeri bir atlama noktası (BASE) olabilir.
Atlayışı yaptıktan sonra en ideal süzülme oranının tutturulması gerekir. Düşüş sırasında kazanılan hız sayesinde ileriye doğru kat edilen mesafe ayarlanırken, ideal süzülme oranı 2,5:1 ya da 3:1 olarak kabul edilir. Bu da her bir metrelik inişte ileriye doğru iki buçuk ya da üç metre kat edilmesini ifade eder.
Wingsuit uçuşunun son aşamasını ise tabii ki iniş oluşturur. Uçuşu gerçekleştiren sporcu önceden hesapladığı yüksekliğe yaklaşmaya başladığında hızını da düşürmeye başlar, daha dikey bir pozisyon alır ve ardından paraşütünü açar. Son olarak kontrollü bir süzülmeyi takiben hedeflenen noktada uçuş tamamlanır.
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04
Wingsuit rekorları
Bugüne dek yapılan wingsuit uçuşları farklı kategorilerde rekorlara konu olmuştur. Guinnes Rekorları Kitabı'na da geçen rekorlardan bazılarını ve rekor sahibi sporcuları sıralayalım:
- En Uzun Uçuş Süresi: 9 dakika 6 saniye, Jhonathan Florez
- En Uzun Süzülme Süresi (FAI onaylı): 95,7 saniye, Chris Geiler
- En Uzun Uçuş Mesafesi (Yatay): 30.406 kilometre, Kyle Lobpries
- En Uzun Uçuş Mesafesi (Toplam): 32.094 kilometre, Kyle Lobpries
- En Yüksek Hız: 396.88 kilometre/saat, Fraser Corsan
- En Uzun Serbest Düşüş Süresi (Kapalı Alan): 6 saat 29 dakika 41 saniye, Jarno Cordia
- En Yüksekten Atlayış: 11,4 kilometre, James Petrolia
- En Yüksekten Atlayış (Video Oyunu): 3 kilometre, Just Cause 3
- En Kalabalık Atlayış: 68 sporcu
- En Kalabalık Atlayış (FAI onaylı): 61 sporcu
- Hedeflenerek İnilen En Küçük Hedef Nokta: 2,88 metrekare, Patrick Walker