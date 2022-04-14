Wingsuit Nedir?

Öncelikle uçuş yapacak sporcunun hem wingsuit tulumu hem de paraşüt giymesi gerekir ve uçuş için

iki alternatif başlama noktası

düşünülebilir. Bunlardan biri daha temiz ve rahat bir başlangıç yapabilmek için uçak, diğeri ise uygun hızlanma alanına sahip ve yamaç benzeri bir atlama noktası (BASE) olabilir.