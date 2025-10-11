Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'den iki zaferle ayrıldı

01 1. Gün

10 dakika Özet: WorldSBK Estoril 1. Gün Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 11. yarış hafta sonuna İspanya ev sahipliği yaptı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 11. yarış hafta sonuna Portekiz'deki Estoril pisti ev sahipliği yaptı. Cumartesi günü koşulan sıralama seansında Toprak Razgatlıoğlu müthiş bir performans sergiledi ve 1:34.203 ile pist rekorunu kırdı. Bu süreyi daha etkileyici kılan şey ise ikinci sıradaki Nicolò Bulega'yı 0.346 gibi bir farkla geride bırakması oldu. Üçüncü sırada ise 0.960 farkla Álvaro Bautista yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Cumartesi günkü ana yarışın start'ında Bulega iyi bir kalkış yapıp Toprak'ı geçse de Toprak yerini hemen geri aldı ancak ilk virajda yaşanan kaza sonrası kırmızı bayrak kararı çıktı. İkinci start'ta Ducati sürücüleri Bautista ve Bulega öne çıkarken, Toprak temkinli davranınca beşinci sıraya kadar geriledi ancak tur bitmeden üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu sırada dengesini kaybeden Yari Motella yarış dışı kaldı.

Sonraki turda Toprak liderliğe, Bulega ikinciliğe yükselince şampiyonluk adayları arasındaki mücadele başladı. Önü açık ilerleyen Toprak, yüksek temposu ile aradaki farkı yavaş yavaş açtı. Yarışın orta noktası geçilirken Toprak ile Bulega arasındaki fark iki saniyeye kadar yükseldi. Bu andan itibaren Bulega temposunu artırdı ve farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı. Son beş tura girilirken fark 0.9 saniyeye indi.

Son turlarda yarışı yeniden kontrolü altına alan Toprak, Estoril'de ilk ana yarışı kazanarak şampiyonada puan farkını 41'e yükseltmiş oldu. Bulega sadece 1.948 farkla ikinci olurken, takım arkadaşı Bautista podyumun son basamağında yer aldı. Yarışın başındaki kazada yer alan Bahattin Sofuoğlu, ikinci start'ta pit yolundan yarışa dahil oldu ancak motosikletinde yaşadığı sorun sonrası yarıştan çekildi.

Toprak Bulega, +1.948 Bautista, +14.729 Locatelli, +16.563 Alex Lowes, +17.044 Rea, +18.575 Vierge, +19.146 Iannone, +19.614 Gardner, +21.862 Gerloff, +29.025

Benim için inanılmaz bir sonuç, yarın iki zorlu yarışımız daha var, yine elimden geleni yapmaya çalışacağım Toprak Razgatlıoğlu

02 2. Gün

Hafta sonunun ikinci günü superpole yarışı ile başladı. Toprak ilk sıradan başladığı yarışta ilk viraja Ducati sürücülerinin arkasında girdi. İlk tur içinde Bautista'yı geçtikten sonra Bulega'nın peşine takıldı ve ikinci turun ilk virajında liderliği aldı. 10 turluk yarışta liderlik mücadelesi son ana kadar yakın geçti ancak Toprak yerini korumayı başardı. Bulega ikinci olurken podyumun son basamağında Bautista yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Pazar günkü ana yarışta Bulega iyi start alarak ilk sıraya yerleşti, Locatelli ikinciliği alırken bu ikiliyi Bautista, Iannone, Toprak takip etti. İlk tur içinde Iannone, Bautista'yı geçip üçüncülüğe yükseldi. İkinci turun ilk virajında Toprak da Bautista'yı geçti ve Iannone'nin peşine takıldı. İkinci tur bitmeden hem Iannone'yi hem de Locatelli'yi geçen Toprak, böylece şampiyonadaki rakibi Bulega'yı takibe başladı.

Rakiplerini geride bırakırken vakit kaybeden Toprak ile lider Bulega arasındaki fark bir buçuk saniye civarındaydı. Toprak bir tur içinde farklı bir saniyeye kadar düşürdü ancak Bulega yavaş yavaş temposunu artırdı ve üst üste en hızlı tur sürelerine imza atarak farkı iki saniyeye kadar çıkardı. Yarışın orta noktasına gelindiğinde Toprak ile üçüncü Bautista arasındaki fark ise 8 saniye civarına yükseldi.

Son turlara doğru Bulega ve Toprak arasındaki fark üç saniyenin üstüne çıkınca podyum şekillenmiş oldu. Estoril'deki ikinci ana yarışı Bulega kazanırken, Toprak ikinci sırada yer aldı ve podyumun son basamağına bir kez daha Bautista çıktı. Öte yandan Bahattin Sofuoğlu da 14. sırada finiş gördü. Bu sonuçların ardından Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak ile Bulega arasındaki fark 39 puan oldu.

Bulega Toprak, +4.868 Bautista, +15.331 Alex Lowes, +17.333 Locatelli, +20.567 Vierge, +22.205 Gardner, +23.634 Bassani, +24.480 Rea, +26.080 van der Mark, +29.579

Yarışın sonunda lastiklerim tamamen tükenmişti ve yarışı kazanmam mümkün değildi. Şampiyona için iyi puanlar elde ettim Toprak Razgatlıoğlu