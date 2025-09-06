Toprak Razgatlıoğlu'dan Fransa'da üçte üç geldi

01 1. Gün

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun dokuzuncu yarış hafta sonuna Fransa'daki Magny-Cours pisti ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günü koşulan superpole sıralama seansındaki 1:34.930'luk derecesi ile pole pozisyonunu elde etti. Pistin tur rekorunu da kıran Toprak'ı sırasıyla 0.212 saniye farkla Nicolò Bulega ve 0.352 saniye farkla Sam Lowes ikilisi takip etti.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Toprak her zaman olduğu gibi iyi bir start aldı ve liderliğini korudu. Toprak'ı geçmek için atak yapan Bulega ufak bir hata yapınca ilk tur içinde dördüncü sıraya kadar geriledi. Tur bitmeden yaşanan kaza sonrası Andrea Iannone, Jonathan Rea, Álvaro Bautista, Xavi Vierge ve Yari Montella yerde kaldı. Üçüncü turda Sam Lowes'u geride bırakan Bulega üçüncü sıraya, kısa süre sonra da ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Turlar ilerledikçe Toprak ile Bulega arasındaki fark açılmaya başladı. İstikrarlı bir tempo tutturan Toprak, şampiyonadaki en yakın rakibi Bulega'nın kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Bu sırada Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark yarış dışı kalan isimler arasına eklendi. İlk turdaki kazası sonrası piste dönen Rea de bitime sekiz tur kala yarıştan çekildi. Bu sırada Bahattin Sofuoğlu 11. sıraya kadar yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Yarış sonuna kadar temposunu koruyan Toprak, Fransa'daki yarış hafta sonunun ilk ana yarışından 8.597 saniye farkla zaferle ayrılmayı başardı. Ona podyumda Bulega ve Alex Lowes ikilisi eşlik etti. Bu sonuçla beraber Toprak ile Bulega arasındaki fark 31 puana yükseldi. Öte yandan Bahattin Sofuoğlu da yarışı 10. sırada tamamlayarak Superbike kariyerinin en iyi sonucuna ulaştı ve 6 puanı hanesine yazdırdı.

Toprak Bulega, +8.597 Alex Lowes, +10.979 Petrucci, +17.793 Locatelli, +20.648 Gardner, +26.031 Bassani, +26.509 Aegerter, +28.229 Sam Lowes, +32.931 Bahattin, +39.617

02 2. Gün

Pazar günü erken saatlerde koşulan superpole yarışına Toprak ilk sıradan başladı. Bulega daha iyi bir kalkış yaparak öne çıksa da Toprak tur sonunu beklemeden liderliği tekrar ele geçirdi. Bu noktadan sonra aradaki farkı yavaş yavaş açmaya başlayan Red Bull sporcusu, 10 turluk yarışta ilk sırada finiş gördü. Bulega bir kez daha ikinci olurken, podyumun son basamağında Britanyalı sürücü Alex Lowes yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Hafta sonunun ikinci ana yarışında Toprak yine iyi start aldı ve liderliğini korudu. Alex Lowes ilk virajlarda yaptığı atak ile Bulega'yı geçse de ikili kısa sürede yer değiştirdi ve sıralama Toprak, Bulega, Lowes şeklinde oluştu. Bu üçlüyü sırasıya Danilo Petrucci, Rea ve van der Mark takip etti. İlk turlarda ön tarafta oldukça yakın bir mücadele yaşansa da yarışın ortasına doğru Toprak farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

Yarışın orta noktası geçilirken Toprak ile Bulega arasındaki fark beş, Bulega ile Lowes arasındaki fark ise dört saniyenin üstüne çıktı. Cumartesi günkü yarışta finiş göremeyen Bautista, son turlara girerken dördüncü sırada yer alıyor, Toprak'ın takım arkadaşı van der Mark da beşinci sırada onu takip ediyordu. Lowes ve Bautista arasındaki fark iki saniye civarına inince iki sürücü arasında podyum mücadelesi başladı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Yarış sonuna kadar rahat bir şekilde liderliğini sürdüren Toprak, hafta sonunu üçte üç zaferle tamamladı ve şampiyonadaki puan farkını 39'a çıkardı. İtalyan sürücü Bulega ikinci sırada finiş görürken, podyumun son basamağında Lowes yer aldı. Bautista temposunu artırmasına rağmen 1.6 saniye farkla dördüncü olurken, van der Mark beşincilikte kaldı. Bahattin ise ikinci ana yarışı 17. sırada tamamladı.

Toprak Bulega, +8.087 Alex Lowes, +12.123 Bautista, +13.806 van der Mark, +16.293 Rea, +17.039 Vierge, +17.674 Petrucci, +18.394 Locatelli, +19.002 Aegerter, +20.030