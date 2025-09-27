Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'dan bir galibiyetle ayrıldı

01 1. Gün

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 10. yarış hafta sonuna İspanya'daki MotorLand Aragón ev sahipliği yaptı. Cumartesi günü koşulan sıralama seansında Ducati'den Nicolò Bulega 1:47.332 ile en hızlı turu atarken, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu sadece 0.110 saniye farkla ikinci sırada yer aldı. Bu ikiliyi Alex Lowes ve Sam Lowes takip ederken, Bahattin Sofuoğlu 19. sırada yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Cumartesi günkü ana yarışta Toprak aldığı iyi start ile ilk virajda liderliğe yükseldi. Bulega bu atak sonrası Alex Lowes'un da gerisine düştü ancak kısa sürede rakibini geçti ve tur sonunda liderliği geri aldı. Toprak ikinci turda rakibine cevap verip bir kez daha liderliğe yükseldi ve ikili arasındaki heyecan dolu mücadele sonraki turlarda devam etti. Bu noktadan sonra liderlik iki sürücü arasında defalarca el değiştirdi.

Toprak ve Bulega liderlik için mücadele ederken, bu sırada arkalarındaki sürücüler de bu ikiliye yaklaşmaya başladı. Yarışın orta noktası geçildiğinde sıralama Toprak, Bulega, Sam Lowes, Danilo Petrucci, Álvaro Bautista ve Alex Lowes şeklindeydi. Son turlara girilirken Toprak ile Bulega arasındaki fark bir saniyenin altında seyrediyordu. Bu yakın takip, yarışın galibinin son turda belirleneceğinin işaretiydi.

Son turda Bulega her fırsatı değerlendirmeye çalıştı ancak Toprak rakibine izin vermeyerek İspanya'daki ilk ana yarıştan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bulega bu turda yarışın en hızlı turunu atsa da 0.030 saniye farkla ikinci oldu, podyumun son basamağında ise Sam Lowes yer aldı. Böylece şampiyonada Toprak ile Bulega arasındaki fark 44 puana yükseldi. Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 16. sırada tamamladı.

Toprak Bulega, +0.030 Sam Lowes, +0.977 Petrucci, +4.114 Alex Lowes, +6.485 Iannone, +7.427 Locatelli, +9.734 Bassani, +14.342 Vierge, +14.866 van der Mark, +15.282

Daha önce burada hiç kazanmamıştım, sonunda kazandım. Çok mutluyum, takımıma teşekkür ediyorum Toprak Razgatlıoğlu

02 2. Gün

Hafta sonunun ikinci günü superpole yarışı ile başladı. Bulega'nın ilk sırada başladığı yarışta ilk çizgide Toprak ve Alex Lowes vardı. Bulega iyi start alıp liderliğini korudu, Toprak tur içinde rakibini geçse de turu Bulega önde geçti. Yarış boyunca iki sürücü yakın bir mücadele sergiledi. Son turda Toprak liderdi ancak turun sonuna doğru atak yapan Bulega yarışı kazandı ve Toprak'ın 13 yarışlık galibiyet serisi sona erdi.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Pazar günkü ana yarışta iyi bir start alan Bulega liderliğini korudu, böylece Toprak’ın rakibini yakından takibi başladı. Bu ikilinin arkasında sırasıyla Andrea Iannone, Jonathan Rea ve Alex Lowes üçlüsü yer aldı. İlk turlarda liderlik Toprak ve Bulega arasında birçok kez el değiştirdi. İki sürücünün yüksek tempolu mücadelesi, üçüncü sıradaki Bautista ile aralarında üç saniyelik fark oluşmasını sağladı.

Neredeyse her tur yaşanan geçişler sonrası yarışın orta noktasında liderlik bir kez daha Toprak’a geçti. Bu sırada bitime sekiz tur kala motosikletinin kontrolünü kaybeden Bahattin Sofuoğlu yarış dışı kaldı. Galibiyet kovalayan Toprak ise Bulega’yı geçmeye çalıştığı bir virajda dışarıya açılınca iki sürücü arasındaki fark bir saniyenin üstüne çıktı ve hava koridoru avantajı kaybolunca ikili arasındaki mesafe açıldı.

İlerleyen turlarda Bulega ve Toprak arasındaki fark iki saniyenin üstüne çıktı, Toprak ile Bautista arasındaki fark ise bir saniyenin üstünde seyretti. Yarış sonuna kadar pozisyonlarını koruyan üçlü podyumu paylaştı. Böylece Toprak hafta sonunu bir birincilik ve iki ikincilik ile tamamladı. Aragón'daki yarış hafta sonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak ile Bulega arasındaki fark 36 puana indi.

Bulega Toprak, +3.248 Bautista, +4.973 Iannone, +12.904 Rea, +13.521 Alex Lowes, +16.102 Locatelli, +17.103 Petrucci, +18.802 Bassani, +19.575 Vierge, +23.297