Fransa Bisiklet Turu'nun Yıldızı Wout van Aert'la Tanışın!

Wout van Aert, bu yılki Fransa Bisklet Turu 'nun en önemli bisikletçilerinden biri oldu ve bu, pelotonun çok yönlü isimlerinden biri olan van Aert'ın olağanüstü kariyerindeki yeni bir basamak...

Belçikalı yarışçı, bugüne kadar hem zorluklar hem de başarılarla dolu bir kariyere sahip oldu. Bu yılki Tour'da ise yeni başlangıçlarla dolu Jumbo-Visma ekibinin çok önemli bir parçası.

01 Bisikletin ana vatanından geliyor

Van Aert 1994'te Belçika'da bisikletçiliğin en ünlü isimlerinden biri olan Rik van Looy'u yetiştiren şehirde, yani Herentals'ta doğdu.

02 Bisiklet iliklerine kadar işlemiş

Vout van Aert, 1988'den 1994'e kadar profesyonel olarak pelotonda yarışan, Fransa Bisiklet Turu ve İtalya Bisiklet Turu'nda boy gösteren Hollandalı Jose van Aert ile kuzen. Kuzen Van Aert, genç van Aert'in baş döndürücü başarılarına asla ulaşamadı. İkili, van Aert zaten hevesli bir bisikletçiyken birkaç kez yarışlarda bir araya da geldiler.

03 Yol bisikletinde yarışmadan önce tüm dünya onu cyclo-cross'un kralı olarak tanıdı

Van Aert, yol bisikletine geçiş yapmadan önce cyclo-cross'ta sadece ulusal düzeyde değil (ulusal düzeyde 2016'da beş Belçika şampiyonluğundan ilkini kazandı) aynı zamanda dünya sahnesinde de tanınmıştı. 2016'dan 2018'e kadar üç şampiyonluk elde etti ve kendisi aynı zamanda son Belçika şampiyonu.

Wout van Aert, 3. etabı kazandıktan sonra sarı mayoyu sırtına geçirdi © Kramon Bu yılki Tour de France'da bazı çarpıcı solo performanslar sergiliyor © Kramon

04 Bir psikolog onun harika bir bisikletçiye dönüşmesine yardımcı oldu

Van Aert, genellikle kendisinden daha iyi performanslar gösteren Mathieu van der Poel ile birlikte yükseldi. Gelişmeye kararlı olan van Aert, zihinsel antrenör Rudy Heylen'ı aradı ve ikili birlikte çalışmalar yaptılar. Van Aert, Heylen ile ilişkisi hakkında şöyle dedi: "İşleri tersine çevirmeme yardım etti." Zaten van Aert, Heylen ile çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra ilk ulusal şampiyonluk unvanını aldı ve sonrasında dünya şampiyonluğunu elde etti.

05 Bisiklet üzerindeki çok yönlülüğü en büyük gücü

Van Aert başarılı bir cyclo-cross bisikletçisi ancak yol bisikletindeki adaptasyonu daha da etkileyiciydi. Profesyonel bisiklette harika zamana karşı performansları sergileyebiliyor, sprinterlerle boy ölçüşebiliyor ve Milan-San Remo, Amstel Gold Race ve Gent-Wevelgem gibi prestijli yarışlarda da başarı elde ettiği için klasikler söz konusu olduğunda da yine onun ismi ön plana çıkıyor. Aynı zamanda harika bir tırmanışçı ve 2021 Fransa Bisiklet Turu'ndaki büyük dağ etaplarının alt yamaçlarında takım liderinin tırmanışlarına çok yardımcı oldu.

Diğer taraftan geçen yılki Tour'un ikonik Mont Ventoux etabında tırmanışın zirvesinden 11 km uzaklıkta bir kaçış başlattıktan sonra harika bir performansla etabı kazandı. Fransa Bisiklet Turu'nda toplamda yedi etap galibiyeti var.

06 Talihsiz bir kaza kariyerini tehdit etti

2019 Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabında bireysel zamana karşı etabında yarışırken ve beyaz mayonun sahibiyken, kendi adına yarışını sonlandıran kötü bir kaza geçirdi. Aylar sonra verdiği bir röportajda, bunun kariyerini tehdit eden bir yaralanmaya dönüştüğünü itiraf etti. Ancak tıbbi beklentilere meydan okudu ve yıl sonuna kadar cyclo-cross yarışlarına geri döndü.

07 O dev bir bisikletçi

Birkaç yıl önce yapılan bir araştırma, profesyonel bir bisikletçinin ortalama boyunun 1.75 olduğunu ortaya koydu. Hatta bisikletçiler genellikle daha kısa boylu olma eğilimindedirler. Ancak Van Aert 1.91 boyuyla bu kalıbı tamamen kıran bir isim..