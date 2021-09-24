WRC 10 Hakkında Bilmen Gerekenler

oyun serisi yeni üyesiyle bir kez daha piyasada. WRC 10’da yıllardır süregelen özellikler geliştirilirken, oyunda irili ufaklı yenilikler de mevcut. Ayrıca WRC’nin 50. yılına özel ekstra içerikler de ralli severleri bekliyor. Bu yazıda WRC 10’un dikkat çeken başlıklarını bulacaksın.

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oyunda yer alırken, tüm WRC araçları (Ford, Hyundai, Toyota) ve pilotları seçilebilir durumda. Üstelik oyunda WRC’nin yanı sıra WRC2, WRC3 ve Junior WRC kategorileri de bulunuyor.

WRC 10’da Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2021 sezonu heyecanını her yönüyle yaşayabilirsin. Takvimde bulunan ülkelerin tamamı oyunda yer alırken, tüm WRC araçları (Ford, Hyundai, Toyota) ve pilotları seçilebilir durumda. Üstelik oyunda WRC’nin yanı sıra WRC2, WRC3 ve Junior WRC kategorileri de bulunuyor.

WRC 10’da Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2021 sezonu heyecanını her yönüyle yaşayabilirsin. Takvimde bulunan ülkelerin tamamı oyunda yer alırken, tüm WRC araçları (Ford, Hyundai, Toyota) ve pilotları seçilebilir durumda. Üstelik oyunda WRC’nin yanı sıra WRC2, WRC3 ve Junior WRC kategorileri de bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki duraklarından Belçika, Estonya, Hırvatistan ve İspanya rallileri oyun içeriğinde de mevcut. Ne var ki

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki duraklarından Belçika, Estonya, Hırvatistan ve İspanya rallileri oyun içeriğinde de mevcut. Ne var ki Belçika rallisini deneyimlemek için Ekim ayını beklemek gerekiyor. Kasım ayındaki güncellemeyle beraber Yunanistan rallisi de oyundaki yerini alacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki duraklarından Belçika, Estonya, Hırvatistan ve İspanya rallileri oyun içeriğinde de mevcut. Ne var ki Belçika rallisini deneyimlemek için Ekim ayını beklemek gerekiyor. Kasım ayındaki güncellemeyle beraber Yunanistan rallisi de oyundaki yerini alacak.

İlk olarak 1973 yılında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 50. yılı yaklaşırken, WRC 10'da kutlamalar erken başladı. Oyunda yer alan 50th Anniversary Mode , WRC tarihindeki önemli anları yeniden yaşama şansı sunuyor. 1973 yılındaki Akropolis Rallisi'nde Alpine 110 ile turlamak bunlara bir örnek.

İlk olarak 1973 yılında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 50. yılı yaklaşırken, WRC 10'da kutlamalar erken başladı. Oyunda yer alan 50th Anniversary Mode , WRC tarihindeki önemli anları yeniden yaşama şansı sunuyor. 1973 yılındaki Akropolis Rallisi'nde Alpine 110 ile turlamak bunlara bir örnek.

50th Anniversary Mode’da yeni yarışları açmak için sıralı görevleri başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bunun yerine Quick Play’e girerek Audi quattro A1 (1981), Subaru Impreza WRC (1997), Toyota Celica GT4 (1992) ve

50th Anniversary Mode’da yeni yarışları açmak için sıralı görevleri başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bunun yerine Quick Play’e girerek Audi quattro A1 (1981), Subaru Impreza WRC (1997), Toyota Celica GT4 (1992) ve Volkswagen Polo R WRC dahil birçok efsanevi ralli aracının direksiyonuna geçebilirsin.

50th Anniversary Mode’da yeni yarışları açmak için sıralı görevleri başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bunun yerine Quick Play’e girerek Audi quattro A1 (1981), Subaru Impreza WRC (1997), Toyota Celica GT4 (1992) ve Volkswagen Polo R WRC dahil birçok efsanevi ralli aracının direksiyonuna geçebilirsin.

WRC 10'un kariyer modu WRC 9'a göre bazı geliştirmeler içeriyor. Seviye üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldığı için yetenek ağacında daha fazla yetenek açılabiliyor. Başta kilitli olan

WRC 10'un kariyer modu WRC 9'a göre bazı geliştirmeler içeriyor. Seviye üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldığı için yetenek ağacında daha fazla yetenek açılabiliyor. Başta kilitli olan Private Team ise sıfırdan takım kurma imkanı veriyor. Yeni Livery Editor sayesinde de aracın kaplaması tasarlanabiliyor.

WRC 10'un kariyer modu WRC 9'a göre bazı geliştirmeler içeriyor. Seviye üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldığı için yetenek ağacında daha fazla yetenek açılabiliyor. Başta kilitli olan Private Team ise sıfırdan takım kurma imkanı veriyor. Yeni Livery Editor sayesinde de aracın kaplaması tasarlanabiliyor.