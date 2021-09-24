WRC 10 Hakkında Bilmen Gerekenler

Bir Oyun Daha
Ralli tutkunlarının yakından takip ettiği WRC oyun serisi yeni üyesiyle bir kez daha piyasada. WRC 10’da yıllardır süregelen özellikler geliştirilirken, oyunda irili ufaklı yenilikler de mevcut. Ayrıca WRC’nin 50. yılına özel ekstra içerikler de ralli severleri bekliyor. Bu yazıda WRC 10’un dikkat çeken başlıklarını bulacaksın.
01
2021 sezonu heyecanını yaşa
WRC 10’da Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2021 sezonu heyecanını her yönüyle yaşayabilirsin. Takvimde bulunan ülkelerin tamamı oyunda yer alırken, tüm WRC araçları (Ford, Hyundai, Toyota) ve pilotları seçilebilir durumda. Üstelik oyunda WRC’nin yanı sıra WRC2, WRC3 ve Junior WRC kategorileri de bulunuyor.
02
Yeni ralli yarışlarına katıl
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki duraklarından Belçika, Estonya, Hırvatistan ve İspanya rallileri oyun içeriğinde de mevcut. Ne var ki Belçika rallisini deneyimlemek için Ekim ayını beklemek gerekiyor. Kasım ayındaki güncellemeyle beraber Yunanistan rallisi de oyundaki yerini alacak.
03
WRC tarihinde gezintiye çık
İlk olarak 1973 yılında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 50. yılı yaklaşırken, WRC 10'da kutlamalar erken başladı. Oyunda yer alan 50th Anniversary Mode, WRC tarihindeki önemli anları yeniden yaşama şansı sunuyor. 1973 yılındaki Akropolis Rallisi'nde Alpine 110 ile turlamak bunlara bir örnek.
04
Efsanevi arabaları kullan
50th Anniversary Mode’da yeni yarışları açmak için sıralı görevleri başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bunun yerine Quick Play’e girerek Audi quattro A1 (1981), Subaru Impreza WRC (1997), Toyota Celica GT4 (1992) ve Volkswagen Polo R WRC dahil birçok efsanevi ralli aracının direksiyonuna geçebilirsin.
05
WRC kariyerine adım at
WRC 10'un kariyer modu WRC 9'a göre bazı geliştirmeler içeriyor. Seviye üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldığı için yetenek ağacında daha fazla yetenek açılabiliyor. Başta kilitli olan Private Team ise sıfırdan takım kurma imkanı veriyor. Yeni Livery Editor sayesinde de aracın kaplaması tasarlanabiliyor.
06
WRC 10'un fiyatı ve sürümleri
WRC 10'un PC sürümü hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden satışta. Standart sürüm fiyatı her iki platformda 174 TL iken, Deluxe Edition fiyatı Steam'de 191 TL ve Epic Games Store'da 177 TL. Deluxe Edition içeriğinde Mitsubishi Lancer Evo V, Arena Panzerplatte süper özel etabı, Career Starter Pack ve 3 aylık WRC+ erişimi yer alıyor. Konsol tarafında standart sürüm Xbox Series X|S için 348 TL ve PlayStation 5 için 529 TL, Deluxe Edition ise Xbox Series X|S için 437 TL ve PlayStation 5 için 699 TL.
07
WRC 10'un sistem gereksinimleri
WRC 10'un sistem gereksinimleri önceki yılın oyunuyla hemen hemen aynı seviyede. Eğer WRC 9'u oynarken bir sıkıntı yaşamadıysan, WRC 10'u da gönül rahatlığıyla oynayabilirsin. Güncel oyunların birçoğunun altında gereksinimlere sahip oyunu oynamak için ihtiyacın olan bileşenleri aşağıda görebilirsin.
WRC 10 minimum sistem gereksinimleri
- Intel Core i3-2100 ya da AMD FX-4350 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 650 ya da AMD Radeon HD 7770 ekran kartı
- 4 GB bellek
- 40 GB disk alanı
WRC 10 önerilen sistem gereksinimleri
- Intel Core i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX Vega 56 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 40 GB disk alanı