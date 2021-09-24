WRC 10
© KT Racing/Nacon
OYUN

WRC 10 Hakkında Bilmen Gerekenler

Dünya Ralli Şampiyonası’nın resmi oyun serisi, yeni üyesiyle ralli heyecanını bir kez daha evlere taşıyor.
Yazar: Şefik Akkoç
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında

İçerik Rehberi

  1. 1
    2021 sezonu heyecanını yaşa
  2. 2
    Yeni ralli yarışlarına katıl
  3. 3
    WRC tarihinde gezintiye çık
  4. 4
    Efsanevi arabaları kullan
  5. 5
    WRC kariyerine adım at
  6. 6
    WRC 10'un fiyatı ve sürümleri
  7. 7
    WRC 10'un sistem gereksinimleri
Ralli tutkunlarının yakından takip ettiği WRC oyun serisi yeni üyesiyle bir kez daha piyasada. WRC 10’da yıllardır süregelen özellikler geliştirilirken, oyunda irili ufaklı yenilikler de mevcut. Ayrıca WRC’nin 50. yılına özel ekstra içerikler de ralli severleri bekliyor. Bu yazıda WRC 10’un dikkat çeken başlıklarını bulacaksın.
01

2021 sezonu heyecanını yaşa

Red Bull sporcusu Adrien Fourmaux'nun Ford Fiesta WRC'si...
Red Bull sporcusu Adrien Fourmaux'nun Ford Fiesta WRC'si...
© KT Racing/Nacon
WRC 10’da Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2021 sezonu heyecanını her yönüyle yaşayabilirsin. Takvimde bulunan ülkelerin tamamı oyunda yer alırken, tüm WRC araçları (Ford, Hyundai, Toyota) ve pilotları seçilebilir durumda. Üstelik oyunda WRC’nin yanı sıra WRC2, WRC3 ve Junior WRC kategorileri de bulunuyor.
02

Yeni ralli yarışlarına katıl

Fotoğraf moduyla güzel kareler yakalamak mümkün.
Fotoğraf moduyla güzel kareler yakalamak mümkün.
© KT Racing/Nacon
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki duraklarından Belçika, Estonya, Hırvatistan ve İspanya rallileri oyun içeriğinde de mevcut. Ne var ki Belçika rallisini deneyimlemek için Ekim ayını beklemek gerekiyor. Kasım ayındaki güncellemeyle beraber Yunanistan rallisi de oyundaki yerini alacak.
03

WRC tarihinde gezintiye çık

Alpine A110 ile Akropolis Rallisi'ni deneyimleyebilirsin.
Alpine A110 ile Akropolis Rallisi'ni deneyimleyebilirsin.
© KT Racing/Nacon
İlk olarak 1973 yılında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 50. yılı yaklaşırken, WRC 10'da kutlamalar erken başladı. Oyunda yer alan 50th Anniversary Mode, WRC tarihindeki önemli anları yeniden yaşama şansı sunuyor. 1973 yılındaki Akropolis Rallisi'nde Alpine 110 ile turlamak bunlara bir örnek.
04

Efsanevi arabaları kullan

Oyundaki efsanevi araçlardan biri de Volkswagen Polo R WRC.
Oyundaki efsanevi araçlardan biri de Volkswagen Polo R WRC.
© KT Racing/Nacon
50th Anniversary Mode’da yeni yarışları açmak için sıralı görevleri başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bunun yerine Quick Play’e girerek Audi quattro A1 (1981), Subaru Impreza WRC (1997), Toyota Celica GT4 (1992) ve Volkswagen Polo R WRC dahil birçok efsanevi ralli aracının direksiyonuna geçebilirsin.
05

WRC kariyerine adım at

Ralli günlerinde lastik değişimi, ince ayar ve tamirat yapılabiliyor.
Ralli günlerinde lastik değişimi, ince ayar ve tamirat yapılabiliyor.
© KT Racing/Nacon
WRC 10'un kariyer modu WRC 9'a göre bazı geliştirmeler içeriyor. Seviye üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldığı için yetenek ağacında daha fazla yetenek açılabiliyor. Başta kilitli olan Private Team ise sıfırdan takım kurma imkanı veriyor. Yeni Livery Editor sayesinde de aracın kaplaması tasarlanabiliyor.
06

WRC 10'un fiyatı ve sürümleri

Deluxe Edition'da yer alan bonus içeriklerden Mitsubishi Lancer Evo V 1998.
Deluxe Edition'da yer alan bonus içeriklerden Mitsubishi Lancer Evo V 1998.
© KT Racing/Nacon
WRC 10'un PC sürümü hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden satışta. Standart sürüm fiyatı her iki platformda 174 TL iken, Deluxe Edition fiyatı Steam'de 191 TL ve Epic Games Store'da 177 TL. Deluxe Edition içeriğinde Mitsubishi Lancer Evo V, Arena Panzerplatte süper özel etabı, Career Starter Pack ve 3 aylık WRC+ erişimi yer alıyor. Konsol tarafında standart sürüm Xbox Series X|S için 348 TL ve PlayStation 5 için 529 TL, Deluxe Edition ise Xbox Series X|S için 437 TL ve PlayStation 5 için 699 TL.
07

WRC 10'un sistem gereksinimleri

WRC 10'un sistem gereksinimleri önceki yılın oyunuyla hemen hemen aynı seviyede. Eğer WRC 9'u oynarken bir sıkıntı yaşamadıysan, WRC 10'u da gönül rahatlığıyla oynayabilirsin. Güncel oyunların birçoğunun altında gereksinimlere sahip oyunu oynamak için ihtiyacın olan bileşenleri aşağıda görebilirsin.
Farklı zeminlerdeki yol tutuşu farkı çok net hissediliyor.
Farklı zeminlerdeki yol tutuşu farkı çok net hissediliyor.
© KT Racing/Nacon
WRC 10 minimum sistem gereksinimleri
  • Intel Core i3-2100 ya da AMD FX-4350 işlemci
  • NVIDIA GeForce GTX 650 ya da AMD Radeon HD 7770 ekran kartı
  • 4 GB bellek
  • 40 GB disk alanı
WRC 10 önerilen sistem gereksinimleri
  • Intel Core i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemci
  • NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX Vega 56 ekran kartı
  • 8 GB bellek
  • 40 GB disk alanı
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