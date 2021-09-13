Kalle Rovanperä Akropolis Rallisi'nde Zafere Ulaştı

Kalle Rovanperä , cumartesi günü öğle saatlerinde, Akropolis Rallisi 'ndeki liderliğini kaybetmiş olabileceğini düşünüyordu. Ancak bir gün sonra aracından indiğinde yüzünde bir gülümseme vardı. Toyota Yaris WRC'si ile zafere ulaşmayı başarmıştı. WRC 'nin yükselen yıldızı böylece bu sezonki ikinci galibiyetine ulaşmış oldu.

Rovanperä son üç rallinin ikisinde zafere ulaşmayı başardı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

"Çok yakındı," dedi Finli sürücü. "Çok önemli bir andı. kendimizi bir çukurun içinde bulduk. Çok hızlıydık. Orada başka birileri olmadığı için çok şanslıydık. O andan sonra daha dikkatli olmaya çalıştım."

Dikkatli ama en hızlı... Ralli sürücüleri özel kişiliklerdir. Belli ki Kalle Rovanperä çoğu ralli sürücüsünden daha özel. sadece bir saat büyük bir felaketin ucundan dönüp ardından en hızlı zamana imza atmak onu özel kılan şeylerden sadece biri.

Ott Tanak, Akropolis Rallisi'nde ikinci sırada yer aldı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

WRC sezonunun sondan bir önceki toprak yol yarışı olan Akropolis Rallisi izleyicilere oldukça farklı bir deneyim sundu. Evet, biraz hız kazanabileceğiniz yerler vardı, ancak Yunanistan yollarında başarılı olmak; hayatta kalmak, arabayı tek parça tutmak ve biraz da lastiklerin yere dokunmasıyla ilgili.

Sébastien Ogier genel klasman liderliğini sürdürüyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Şampiyonluk yolundaki rakiplerime neler olduğunu görünce, egomu bir kenara bırakıp puanlar için sürmem gerektiğini anladım Sébastien Ogier

Rovanperä ilk etaptan itibaren göze girmeyi başardı ve performansını arzu ettiği gibi yönetti. En iyi performansını ise son günün sabahına bırakmıştı. "Tarzan" ismi verilen etaba damga vuran Finli sürücü, 23 kilometrelik etapta en yakın takipçisi Ott Tänak 'a 14 saniye, takım arkadaşı Sébastien Ogier 'e ise 28 saniye fark atmayı başardı.

Elfyn Evans ve Thierry Neuville 'in teknik sorunlar nedeniyle yarış dışı kalması rallinin seyrini hayli değiştirirken, şampiyona lideri Ogier düşüncelerini şu şekilde paylaştı: "Bir stratejiyle yarışmalıydım. Şampiyonluk yolundaki rakiplerime neler olduğunu görünce, egomu bir kenara bırakıp puanlar için sürmem gerektiğini anladım."