Thierry Neuville Belçika Rallisi'nde Zafere Ulaştı

Thierry Neuville uzun zamandır bu anı bekliyordu. Hyundai Motorsport da Belçika da... Aslında herkes bu anı bekliyordu. Pazar öğleden sonra ise bu bekleyiş mutlu sonla bitti. Belçika Rallisi'nde zafer Neuville'in oldu.
Sonunda kazandık!
Neuville'in Belçika Rallisi'ndeki zaferi kariyerinin en iyi performanslarından biriydi. Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci durağı olan ralliyi domine eden Neuville zafere ulaşarak Belçika'nın dört bir yanından gelen ralli severlerin de rüyasını gerçekleştirmiş oldu.
Neuville herkesten daha iyiydi. Hyundai'si tüm araçlardan daha hızlıydı. "Bunun mümkün olduğunu biliyordum," diyerek duygularını paylaştı zaferin sahibi. "Elbette biliyordum. Burada tecrübe sahibiyim, burayı diğerlerinden daha iyi biliyorum. Ama yine de kolay bir ralli değil ve rekabet her zaman yüksek."
Açılış gününü Neuville'in Hyundai'den takım arkadaşı Craig Breen lider olarak tamamlasa da Cuma öğleden sonra Neuville'in dört etap peşpeşe kazanması zaferin temellerini attı. Neuville yarışın ardından şunları söyledi: “Tüm ralli boyunca oldukça rahat hissettim. Çok fazla risk almadım. kendi evinde her zaman biraz avantajın olur ve ben de bundan faydalandım."
Craig Breen, Belçika Rallisi'ni ikinci sırada tamamlarken parkurların genç yıldızı Kalle Rovanperä ise Toyota Yaris'iyle üçüncü sıraya yerleşerek podyumda kendine yer buldu. Elfyn Evans dördüncü sırada yer alırken, şampiyona lideri Sébastien Ogier ise Belçika Rallisi'ni beşinci sırada tamamladı. 2019 WRC şampiyonu Ott Tänak ise altıncı oldu.