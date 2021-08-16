Thierry Neuville Belçika Rallisi'nde Zafere Ulaştı

uzun zamandır bu anı bekliyordu. Hyundai Motorsport da Belçika da... Aslında herkes bu anı bekliyordu. Pazar öğleden sonra ise bu bekleyiş mutlu sonla bitti.

Neuville'in Belçika Rallisi'ndeki zaferi kariyerinin en iyi performanslarından biriydi. Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci durağı olan ralliyi domine eden Neuville zafere ulaşarak Belçika'nın dört bir yanından gelen ralli severlerin de rüyasını gerçekleştirmiş oldu.

Neuville'in Belçika Rallisi'ndeki zaferi kariyerinin en iyi performanslarından biriydi. Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci durağı olan ralliyi domine eden Neuville zafere ulaşarak Belçika'nın dört bir yanından gelen ralli severlerin de rüyasını gerçekleştirmiş oldu.

Neuville'in Belçika Rallisi'ndeki zaferi kariyerinin en iyi performanslarından biriydi. Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci durağı olan ralliyi domine eden Neuville zafere ulaşarak Belçika'nın dört bir yanından gelen ralli severlerin de rüyasını gerçekleştirmiş oldu.