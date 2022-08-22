WRC Belçika Rallisi: Tänak Yine Zirvede

Ott Tänak, kolay kolay memnun olan birisi değil. Evet, Belçika Rallisi 'nde elde ettiği zafer peş peşe iki rallide zirvede yer aldığı anlamına geliyor ancak o Hyundai i20 N Rally1 ile daha fazlasını kazanabileceğini biliyor ve bunu istiyor.

Thierry Neuville tozu dumana katıyor © Red Bull Content Pool

Bir önceki rallide Tänak'ın Finlandiya'da ulaştığı zaferin ardından, Belçika'da sıranın takım arkadaşı Thierry Neuville'de olması bekleniyordu. Ancak Belçikalı sürücünün cumartesi günü yaptığı kaza kendi evinde mutlu sona ulaşma hayallerini yerle bir etti.

"Her şey bizim elimizdeydi", dedi Neuville. "Öndeydik ama ne yazık ki sonuca gidemedik. Benim için, takım için ve taraftarlar için çok büyük hayal kırıklığı. Bu yıl çok fazla izleyicinin geldiğini gördük, etaplar boyunca bizi destekleyen çok fazla izleyici vardı. İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüm."

Elfyn Evans Belçika'da çiftlik hayatını tecrübe ediyor © Red Bull Content Pool

Neuville'in kendini bir hendekte bulması Tänak'ın son iki raunttan iki galibiyet alması için kapıyı açtı. Estonyalı dişlerini sıktı, şansını denedi ve i20 ile podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı. Peki bunu nasıl yaptı?

Bu takımda çok fazla potansiyel var ve biz de bunu göstermeye çalışıyoruz Ott Tänak

""Hiçbir fikrim yok," dedi Tänak. "Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. Bazı etaplarda hız farkının Toyotalar lehine oldukça büyük olduğunu görebilirsiniz. Bunu nasıl yaptık bilmiyorum." Bu takımda çok fazla potansiyel var ve biz de bunu göstermeye çalışıyoruz. Bundan daha fazlasını yapabileceğimizi de biliyoruz."

Neuville de takım arkadaşı için şunları söyledi: ""Ott burada hızlıydı.Finlandiya'da hızlı olmasını bekliyorduk ama burada da aynıydı ve takım için biz harika bir zafer kazandı."

Tänak, Evans ve Lappi podyumda çok mutlu © Red Bull Content Pool

Peki ya Kalle?

Start'tan önce pek çok kişi burada tarihin yeniden yazılabileceğinin farkındaydı. Kalle Rovanperä buradan 21 yaşında bir dünya şampiyonu olarak ayrılabilirdi. Ancak bunun için mükemmel bir ralliye ihtiyacı vardı. Bir süre işler iyi gitse de Finli pilot için her şeyin terse dönmesi fazla uzun sürmedi. Yaptığı kaza onu istediği sonuçtan uzaklaştırırken, dünya şampiyonluğunu ilan etmesi için biraz daha beklemesi gerekecekti.

Kalle Rovanperä, Belçika tarımını yerinde inceliyor © Red Bull Content Pool

Takım arkadaşı Evans ise sezonun ilk galibiyetine sadece 5 saniye uzakta kaldı. İşin daha acı tarafı co-pilot Scott Martin'in hatasının onlara 10 saniyeye mal olmasıydı. Ancak Evans bununla ilgilenmiyordu. Onlar birlikte kazanır, birlikte ikinci olurlardı.

Podyumdaki Finli eksikliğini Esapekka Lappi kapattı. Lappi'nin podyumu Toyota'yı markalar şampiyonluğu hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.

Belçika Rallisi İlk 5 1 2:25:38.9 2 2:25:43.9 3 2:27:20.5 4 2:29:07.4 5 2:35.45.0 Sıralama Pilot Zaman 1 2:25:38.9 2 2:25:43.9 3 2:27:20.5 4 2:29:07.4 5 2:35.45.0